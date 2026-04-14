日本最大級のレンタルスペース予約サイトを運営するスペースマーケットが、脆弱性管理クラウド「yamory」を導入

Visional

株式会社アシュアード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）が運営する、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」（https://yamory.io/ 以下「yamory」）は、株式会社スペースマーケット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：重松 大輔）に導入されたことをお知らせいたします。そこで本日、導入インタビュー記事を公開しました。

導入事例記事はこちら :https://yamory.io/case/spacemarket

あらゆる場所を時間単位で貸し借りできるマーケットプレイスを運営する株式会社スペースマーケット。同社が展開する自治体向け公共施設予約管理システム「Spacepad」では、極めて高いセキュリティ水準の提示が求められます。インフラ全体の多角的なリスク把握や、組織的な管理体制の構築という課題を、脆弱性管理クラウド「yamory」がどう解決したのか。インフラチームの井上直人氏に、導入後の変化と今後の展望を伺いました。

導入事例サマリー

【課題】

- 自治体向けサービスに不可欠な、客観的なセキュリティ根拠の提示- 標準ツールでは難しかった、多角的なリスク把握と優先順位付けの精度向上- 属人化を排除した、客観的な基準で判断できる組織的な脆弱性管理体制の構築

【導入の決め手】

- ひと目で状況が把握できる、シンプルで洗練されたダッシュボードのUI- 国産ツールならではの日本語による詳細な解説と、エンジニアにとっての使いやすさ- OS、ミドルウェア、アプリケーションライブラリまで幅広くカバーする網羅的な検知能力

【導入後の効果】

- 脆弱性の可視化により、ホストOS等の脆弱性を導入から数ヶ月で約1/3まで削減- 明確な成果データをもとに経営層へ報告できる体制が整い、組織全体の納得感と意識が向上- 専門家がいなくても、誰もが客観的な基準で迷わず対応できる体制を構築- 正確なセキュリティ情報の提供が可能になり、自治体案件の公募等における信頼性が向上導入事例記事はこちら :https://yamory.io/case/spacemarket

【脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」について】

「yamory」は、ITシステムの脆弱性を自動で検知し、管理・対策ができるクラウドサービスです。クラウドからオンプレまでの脆弱性管理と、ソフトウェアのSBOM対応をオールインワンで実現します。世界中でサイバー攻撃とその被害が拡大し、セキュリティリスクが経営課題となる中、複雑化するITシステムの網羅的な脆弱性対策を効率化し、誰もが世界標準の対策ができるセキュリティの羅針盤を目指します。

URL：https://yamory.io/

X：https://twitter.com/yamory_sec

【株式会社アシュアードについて】

「信頼で、未知を拓く。」をミッションとし、企業のセキュリティ対策を支援するサービスを運営。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、サイバーセキュリティ領域を担い、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」、クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assuredクラウド評価」、取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」を展開。インターネットですべてが繋がる社会において、信頼から新たな繋がりを作り、新しい可能性を社会に生み出していくことを目指す。

URL：https://assured.inc

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc/