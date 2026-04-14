新発想「乳酸菌バイオティクス処方」でフェムケアを整える。あの日のムレ・ニオイ悩みに、パウダーミストで瞬間さらさら。「あの日(R) Y-ODORANT」2026年4月24日発売

株式会社メディファイン

■ パウダースプレーするだけ！日常のあらゆるシーンを「快適」に

「あの日(R) Y-ODORANT」は、忙しい毎日を過ごす女性のリアルな悩みに寄り添います。シュッとひと吹きするだけで、微細パウダーが肌表面に密着。ムレやベタつきなどの不快感を物理的にカバーし、理想のコンディションをキープします。

- 「あの日」のムレ・ニオイ対策に： 独特の不快感が気になる時期も、パウダーが皮脂や汗を吸着。- デート前や女子会のエチケット： 接近戦でも自信を持ちたい大切な時間の前に。- 満員電車や長時間の移動に： 密閉された空間で自分自身のニオイやムレが気になる時に。- ミニスカートやタイトな服装の日に： 摩擦やムレが気になるファッションも、さらさらな肌触りで安心。

■ 健やかさを引き出す「3つのサポート設計」と厳選成分

単に表面を整えるだけでなく、肌の常在菌（肌フローラ）とうるおいに着目した「トリプルケア」を実現しました。

1【肌を守る】うるおいを保護し乾燥を防ぐ

保湿成分：セラミドNP、ヒアルロン酸Na、トレハロース

2【肌を支える】肌環境に着目した整肌設計

整肌成分：乳酸桿菌、α-グルカンオリゴサッカリド

3【肌を整える】皮脂や汗を吸着しサラサラをキープ

吸着成分：米粉、カキタンニン、炭酸Na

■ 製品のこだわり：あの日(R) Y-ODORANTのトリプルケア

Point 1：サラサラパウダー処方 「あの日」特有のベタつきをパウダーがさらりとカバー。マスキング効果により気になるニオイをカバーします。

Point 2：新バイオティクス処方 デリケートゾーン本来の弱酸性環境を、うるおいによってサポート。肌コンディションを整えます。

Point 3：保湿バリア設計 デリケートな時期のゆらぎに寄り添い、「さらっとしているのに、内側はうるおう（※2）」理想の質感を追求しました。

■ 商品概要

商品名： あの日(R) Y-ODORANT（ワイオドラント）

内容量： 4g（パウダーミスト）

ブランド名： MARIELAN（マリエラン）

販売価格： 2,970円（税込）

発売日： 2026年4月24日

販売チャネル： 公式オンラインストア、Amazon、楽天など（順次拡大予定）

■ 商品概要

商品名： あの日(R)パッチ

内容量： 1袋12パッチ入り

ブランド名： MARIELAN（マリエラン）

販売価格： 528円（税込）

発売日： 2024年10月19日

販売チャネル： 公式オンラインストア、Amazon、楽天など（順次拡大予定）

■「あの日(R)」シリーズコンセプト

揺らぐ日々を、自信に変える。

女性の身体は、月の満ち欠けのように変化します。

「あの日」特有のムレや乾燥。

私たちは**「科学（整肌）」と「感性（香り）」**の両面から、その繊細な肌に向き合いました。

乳酸菌（※1）の力で肌を整え、天然アロマ（※3）で心地よくカバー。

365日、どんな瞬間も自分らしく過ごせる毎日を応援します。

会社概要

・株式会社メディファイン

代表取締役:内藤 武久

設立：2000年3月

URL：https://marielan-cosme.com/

メディアお問い合わせ先：info@medyfine.co.jp

・MARIELAN

公式ウェブサイト：https://marielan-cosme.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/marielan_official/

※1：乳酸桿菌、乳酸桿菌培養液／すべて整肌成分として

※2：角質層まで

※3：精油配合／着香成分として

(※成分表示はすべて化粧品原料としての名称に基づきます)