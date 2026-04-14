【熱海観光局x JR東日本】特急「踊り子」半額！GW明けの平日・席数限定　静かな熱海で心と体を整える「熱海リトリート旅キャンペーン」

一般財団法人 熱海観光局

熱海観光局は、ゴールデンウィーク明けの誘客強化を目的に、JR東日本と連携し、「熱海リトリート旅キャンペーン」を開始しました。本キャンペーンでは、混雑を避けてゆったりと過ごせるこの時期ならではの魅力に着目し、花や自然、温泉、神社、カフェやレストランなどを紹介し、「心と体を整えるリトリート旅」として、熱海の新たな過ごし方を提案します。また、JR東日本のオウンドメディアやデータを活用したデジタルプロモーションを展開し、30～40代女性を中心に訴求します。

なお、本キャンペーンは、JR東日本が実施する平日限定の在来線特急50％割引施策「在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）」の一環として展開しています。特急「踊り子」が期間限定で半額となることで、よりお得に熱海を訪れることが可能となり、初夏ならではのゆったりとした滞在価値の訴求と、需要の分散・平準化を図ります。

整う旅先・熱海で過ごす「特別な日常」 新しいライフスタイルを提案

熱海は、海や山の自然、四季折々の花々、年間を通じて開催される花火大会、歴史ある神社仏閣、個性豊かなカフェやスイーツなど、多様な魅力がコンパクトに集約された観光地です。花に癒される散策や、神社で心を整える時間、温泉でのリラックス、体にやさしい食事などを通じて、心身を整える滞在体験をお楽しみいただけます。

忙しい毎日から少し離れ、都心からすぐの熱海へ。心身を整え、自分の生活リズムを取り戻す。これは「旅行」というより、都心から近い熱海だからこそ叶う、“特別な日常”を過ごす新しいライフスタイルの提案です。

また、ゴールデンウィーク後の比較的落ち着いた時期だからこそ、混雑を避けてゆったりと過ごせる静かな熱海の魅力を訴求し、従来の観光イメージとは異なる新たな来訪動機の創出を図ります。

キャンペーン概要

■ キャンペーン名：GW明けの静かな熱海で心と体を整える「熱海リトリート旅キャンペーン」

■ 特設ページ： https://media.jreast.co.jp/articles/5532

- 【熱海観光】自然・パワースポット・歴史を巡る定番スポット|特急「踊り子」で行く大人女子旅

URL：https://media.jreast.co.jp/articles/6026

- 心をととのえる熱海リトリート｜大人女子旅のカフェ＆グルメ

URL：https://media.jreast.co.jp/articles/6027

- 熱海の観光スポットを季節別に紹介｜花と自然に癒される大人女子旅

URL：https://media.jreast.co.jp/articles/6028

■ クーポン概要

対象列車：特急「踊り子」

対象商品：在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）

対象区間：東京～横浜⇔熱海

対象期間：2026年5月25日（月）～5月29日（金）、2026年6月1日（月）～6月5日（金）

割引率：通常価格の50％オフ

発売期間：乗車日の1か月前10:00 ～ 乗車日28日前23:50まで

購入方法：えきねっと限定

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熱海観光局について

熱海観光局は、日本有数の温泉地・静岡県熱海市の観光振興を担う一般財団法人です。2024年7月に設立され、熱海商工会議所、熱海市ホテル旅館協同組合連合会、熱海市観光協会連合会はじめ、地域経済を支える各団体と連携して活動しています。温泉、海、山といった豊かな自然や、四季折々の花々や花火大会、文化・芸術イベントなど多彩な魅力を国内外に発信し、都心から最短29分で訪れられる温泉リゾートとして、懐かしさと新しさが調和する体験を提供しています。「愛され、選ばれる熱海へ。観光の力で未来をつくる」を目標に、地域と連携した持続可能な観光地づくりを進めています。

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