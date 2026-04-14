エイプリルフール投稿が現実に！「めんつゆクッション」をグッズ化　「ヤマキめんつゆづくしキャンペーン」をXで開催

ヤマキ株式会社

ヤマキ株式会社（本社：愛媛県伊予市 代表取締役社長：城戸善浩 以下ヤマキ）は、2026年4月14日（火）10:00より、Xアカウントにて「ヤマキめんつゆづくしキャンペーン」を開催します。

本キャンペーンでは、2026年4月1日（水）のエイプリルフールに公式Xで投稿し好評だった「めんつゆクッション」をグッズ化。抽選で50名様に、「めんつゆクッション」や「めんつゆアクリルキーホルダー」、さらに夏に向けてお楽しみいただけるヤマキ商品をセットにしてプレゼントします。

■エイプリルフールの投稿をきっかけに、「めんつゆクッション」のグッズ化が実現！

ヤマキは、「鰹節屋・だし屋」として、食卓に取り入れやすい商品を展開しており、主力商品である「めんつゆ」は、日々の調理に欠かせない調味料のひとつです。今回の企画は、こうした商品展開の枠を超え、生活者の皆様にヤマキブランドへの親しみや楽しさを感じていただくことを目的に実施しました。

2026年4月1日のエイプリルフールの企画として、公式Xアカウントにて「めんつゆクッション発売」というユーモアを交えた投稿を行ったところ、SNS上では「欲しい！」「ギュッとしてみたい」といった声が寄せられるなどの反響をいただきました。

こうした反応を受け、ヤマキではこのたび「めんつゆクッション」のグッズ化を正式に決定しました。SNSを通じた生活者の皆様とのコミュニケーションをきっかけに実現した取り組みであり、今後もフォロワーをはじめとするSNSユーザーの方々に、ブランドをより身近に感じていただける新たな接点の創出を目指してまいります。

投稿元：https://x.com/yamaki_official/status/2039145722327765344?s=20

■賞品のこだわりポイント

今回の目玉となる「めんつゆクッション」は表面だけでなく、裏面の細部に至るまで本物のパッケージをモチーフに再現しました。特に裏面に記載された文章には、遊び心を盛り込み、読んでも楽しめる仕様となっています。ご自宅でのリラックスタイムや在宅ワーク時のクッションとしてもご活用いただけます。

また、「鰹節の日（11月24日）」を記念して制作し、「かわいい！」とご好評をいただいた「めんつゆアクリルキーホルダー」を、本キャンペーンにあわせて改めてご用意しました。さらに、夏を先取りするヤマキ商品セットとして、定番の「めんつゆ」に加え、「ストレートそうめんつゆ」「ストレートそばつゆ」をラインナップしています。

■キャンペーン概要

キャンペーン名 ： ヤマキめんつゆづくしキャンペーン

キャンペーン期間 ： 2026年4月14日（火）10:00～4月27日（月）23:59

賞品内容 ： 下記賞品が抽選で当たります（計50名様）

ヤマキめんつゆクッションセット…20名様

・めんつゆクッション(約47cm×約17cm)…1点

・ヤマキ商品

（めんつゆ500ml、ストレートそうめんつゆ500ml、ストレートそばつゆ500ml 各1点）

ヤマキめんつゆアクキーセット…30名様

・めんつゆアクリルキーホルダー…1点

・ヤマキ商品（上記と同内容）

※やむを得ない事情により、賞品の内容が変更になる場合があります。

応募方法 ：

１. ヤマキ公式X(旧Twitter)（@yamaki_official(https://x.com/yamaki_official)）をフォロー

２. ヤマキ公式「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」アカウントにて発信するキャンペーン投稿をリポスト

３. 同投稿に希望賞品（ヤマキめんつゆクッションセット/ヤマキめんつゆアクキーセット）のいずれかをリプライ

※キャンペーン投稿は、期間中の平日10:00に毎日投稿します。

※当選対象は、投稿当日の10:00～23:59までにリポストおよびリプライした方のみとなります。(左記時間以外の応募は無効となります。)

当選発表 ： 当選された方にはヤマキ公式「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」アカウントより、

XのDM(ダイレクトメッセージ)でご連絡します。

商品の発送を以って当選確定となります。

賞品発送・配信 ： 2026年6月上旬頃予定

■ヤマキ商品について

ヤマキは、「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」として鰹節とだしを通じて、「おいしさ」と「健康」、そして「食文化の継承・食資源の持続性確保」に貢献してまいります。

https://www.yamaki.co.jp