SMART GOLF、会員限定のGDO提携優待を刷新。本格ギア購入やラウンド予約が最大5,000円OFFに

株式会社ＳＭＡＲＴ ＧＯＬＦ

ITを活用した定額制・完全会員制インドアゴルフ練習場「SMART GOLF（スマートゴルフ）」を運営し、インドアゴルフ業界トップクラスの施設数を誇る株式会社SMART GOLF（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高須賀優人）は、4月より、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（以下、GDO）と提携して提供している会員限定の優待クーポンを大幅にリニューアルいたしました。

■ 提携強化の背景：インドアでの練習成果を、実際のコースへ

現在、SMART GOLFは全国約190店舗へと拡大し、多くの会員様に24時間365日のインドア練習環境を提供しております。

この度、会員様の「本格的なギア選び」や「実際のコースでのラウンド」といった、練習の先にあるゴルフライフをさらに充実させていただくため、GDOとの提携による会員限定の優待特典を刷新する運びとなりました。インドアでの練習にとどまらず、実際のコースでその成果を発揮できるよう、実質的なコスト面でも会員様のステップアップを支援いたします。

■ GDO提携クーポン リニューアル詳細（4月開始）

これまでの特典内容をアップデートし、GDOのサービスを初めてご利用になる方への優待に加え、本格的なギアの買い替えやラウンドに向けた高額利用に対する還元を大幅に強化いたしました。

【GDOゴルフショップ】

旧特典： 10,000円（税込）以上の購入で2,000円OFF

新特典

10,000円（税込）以上の購入で2,000円OFF（※初めてのご利用限定）

30,000円（税込）以上の購入で5,000円OFF

【GDOゴルフ場予約】

旧特典： 2名様以上のご予約で1,000円OFF

新特典

2名様以上のご予約で1,000円OFF（※初めてのご利用限定）

前払いプレーチケット5,000円OFF

■ 今後の展望

SMART GOLFは、単なる「インドア練習場」という枠組みを超え、会員様が本気でゴルフに向き合える環境の提供を目指しています。全国約190店舗という業界トップクラスの規模へと成長した現在、そのスケールメリットを活かして「会員様への実質的な価値」として還元する取り組みの一つが、今回のGDOとの提携強化です。今後もパートナー企業様との連携を深め、会員様のゴルフライフを総合的に支援してまいります。

■ SMART GOLFについて

SMART GOLFは、定額制・完全会員制・通い放題のインドアゴルフ練習場です。1都3県を中心に約190店舗(2026年3月時点)を展開し、24時間365日利用可能（一部店舗除く）で、貸クラブやセキュリティも完備。初心者からプロまで安心してご利用いただけ、マンツーマンレッスンも提供しています。

■株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）について

株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインは「多様性を認め合い、人生を楽しむことができる寛容な社会を目指す」ことを理念として掲げ、ゴルフのワンストップ・サービス（見る・買う・行く・楽しむ）を提供するゴルフ専門ポータルサイト「GDO」を2000年より展開しています。

近年はゴルフにデータ/テクノロジーを融合した打球追跡システム「トップトレーサー・レンジ」のゴルフ練習場展開やゴルフレッスン・スタジオ「GOLFTEC」の運営、「スピードゴルフ」「スノーゴルフ」などゴルフの多様性を追求するイベントなどを展開し、ゴルフを通じて豊かで「あそび」のある生活を提供しています。



本社所在地：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア8階

URL：https://www.golfdigest.co.jp

【株式会社SMART GOLF 会社概要】

会社名 ：株式会社SMART GOLF

代表者 ：代表取締役 高須賀 優人

設立 ：2020年9月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F

事業内容 ：完全会員制のインドアゴルフ練習場運営業

URL ：https://sma-gol.com/(https://sma-gol.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

お問い合わせ：pr@gjb.co.jp