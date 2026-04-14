[LANEIGE] ラネージュ初！ピリッとボリュームショット*¹。スキンケア発想の「#美容液プランパー」が数量限定発売！

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：羅政均）が展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE (ラネージュ）」は、ブランドが誇るリップケア技術を結集させた、美容液仕立てのリッププランパー「フラッシュポップリッププランパー」を2026年5月14日（木）よりPLAZA先行、5月28日（木）にQoo10、6月22日（月）より全国のロフト・アットコスメ・ECにて順次発売いたします。

▼唇、ヒアル級！？のぷっくり感。毎日使い続けたい「#美容液プランパー」

「リップスリーピングマスク」をはじめ、世界中で愛されるリップケアを展開するラネージュから、待望のプランパー「フラッシュポップリッププランパー」が登場。

本商品は、唇に刺激を与えるだけのプランパーではなく、「毎日のリップケアの延長で、唇そのものをふっくらと整える」ことに着目。まるでヒアルロン酸を注入したかのようなハリ感とツヤ感を演出します。

色は、どんなリップカラーとも相性抜群なクリアカラー。朝晩のケアから、日中のリップメイクのベース・トップコートとしても、毎日のリップメイクが映えるボリュームある唇を叶えます。

▼商品特徴

１．じんわり×ひんやり、温冷プランピング*¹

「フラッシュポップリッププランパー」は、唐辛子成分*³を含む、独自の温感プランプ成分『15%Full-lip complex(TM)*⁴』配合で、唇にボリューム感*¹を与えます。また、メンソール成分配合*⁵でさわやかなクーリング感も与え、マイルドな使用感に。

２．プランパーなのに、88%スキンケア成分配合

5種類のヒアルロン酸*⁶、ペプチド*⁷、ビタミンE*⁸などを贅沢に配合。

プランパー特有の刺激や乾燥からデリケートな唇を保護し、コンディションを底上げします。

ラネージュならではのスキンケア感覚で、なめらかでベタつきのない、快適な付け心地を叶えました。

3．デイリーに活躍するマルチプランパー

ひと塗りで、ぷっくり・血色感・光沢感と保湿がすべて叶う4in1プランパー。

さらに『ジュースポップボックスリップティント』などのリップメイクのベースとして使うことで、ふっくら＆なめらかな唇を演出*¹。

また、唇の縦じわをカバーし、リップメイクのムラを抑えて美しく際立たせます。

マイルドな使い心地でプランパー初心者の方にも取り入れやすく、日常のメイクアップをワンランク上の仕上がりへと格上げします。

４．使うたび、心安らぐブラックティーの香り

プランパー特有のスパイシーさを感じさせない、ラネージュらしいこだわりのブラックティーの香り。

甘さと爽やかさが調和した香りが、塗るたびに心地よく広がり、忙しい日中のリフレッシュタイムやおやすみ前のリラックスタイムを優雅に演出します。

５．使い心地にもこだわった13のフリー処方

界面活性剤、動物由来成分、ミネラルオイル、シリコンオイル、ポリアクリルアミド、イミダゾリジニルウレア、トリエタノールアミン、PEG、タルク、ベンゾフェノン、パラベン、グルテン、フタル酸エステルを不使用

*¹ メイクアップ効果 *²「リップスリーピングマスク」2024年グローバル販売実績 *³ トウガラシ果実エキス（整肌成分） *⁴ ニコチン酸メチル（プランピング成分）、トウガラシ果実エキス（温感成分）、ショウガ根油（温感成分）、カノラ油（保湿成分）、水添ポリイソプテン（保湿成分） *⁵ メントキシプロパンジオール（清涼成分） *⁶ ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na（すべて保湿成分） *⁷ アセチルテトラペプチド-２（保湿成分） *⁸ 酢酸トコフェロール（保湿成分）

◎こんな方におすすめ

・刺激が強すぎるプランパーは苦手だが、ボリューム感は欲しい方

・唇の縦じわや乾燥が気になる方

・ふっくらとした唇を目指したい方

・お気に入りのリップカラーの邪魔せず、ツヤだけをプラスしたい方

▼販売概要

・商品名：

「フラッシュポップリッププランパー」

・発売日：2026年5月14日（木）PLAZA先行、

5月28日（木）Qoo10発売、6月22日（月）より

全国のロフト・アットコスメ・ECにて順次発売

・価格： 2,000円（税込2,200円）

・容量：4.2g

※お取り扱いは店舗により異なります。一部店舗のみの取り扱いとなります。

＜LANEIGE LIP SERIES FAMILY＞

*¹ 印象のこと *² メイクアップ効果による *³ 整肌成分 *⁴ リンゴ酸ジイソステアリル、水添ポリ（C6-14オレフィン） *⁵ 保湿成分 *⁶ ザクロ果汁、ブドウ果汁、キイチゴ果汁(保湿成分）*⁷ アストロカリウムムルムル種子脂（保湿成分） *⁸ アスコルビン酸（製品の抗酸化剤） *⁹ トコフェロール（保湿成分） *¹⁰ セラミドNP（保湿成分） *¹¹ ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na（すべて保湿成分）

▼LANEIGE（ラネージュ）とは

LANEIGEは、世界44か国に進出しグローバルで愛され

ているスキンケアビューティーブランドであり、「innisfree（イ

ニスフリー）」と「ETUDE (エチュード)」などのブランドを有す

る韓国化粧品会社「アモーレパシフィック」の代表ブランド。

‘‘La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶の

ように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝

き、美しさを追求しています。

ブランドスローガンの「OPEN TO WONDER.」には、ラネ

ージュの製品開発のルーツになっている「好奇心を開こう」そ

して「ラネージュの箱を開けると驚きとわくわくがいっぱい」とい

うダブルミーニングになっています。

▽ブランド公式サイト：https://jp.laneige.com

▽公式Instagram：https://www.instagram.com/laneige_jp/

▽公式X：https://x.com/Laneige_japan

▽公式TikTok：https://www.tiktok.com/@laneige_japan

▽Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/laneige-q

▽楽天：https://www.rakuten.ne.jp/gold/laneige-r/

▽Amazon：https://www.amazon.co.jp/Laneige

▼アモーレパシフィック社について

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。