スマホPOS「POS＋ retail」がキーエンス最新ハンディターミナル「DX-A800」に対応

ポスタス株式会社

ポスタス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本田 興一、以下：ポスタス）は、小売向けスマートフォン型POSレジ「POS＋ retail（ポスタス リテール）スマホPOS」が、株式会社キーエンス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：中野 鉄也、以下：キーエンス）の業務用フルスクリーンハンディターミナル「DX-A800シリーズ」に正式対応したことを発表いたします。これにより、キーエンス独自の「世界初デュアルサイトスキャン」機能と、スマホPOSの柔軟性が融合し、小売店舗における接客と会計業務の効率化が一層加速します。

「POS+ retail スマホPOS」について：https://www.postas.co.jp/service/option/smartphone-pos/

（POS＋ retail スマホPOSのDX-A800利用イメージ）

■対応の背景

小売業界では、人材不足と接客品質の両立が喫緊の課題となっています。レジ待ち行列による機会損失、固定式レジカウンターによる店舗設計の制約、スタッフの業務負担増大など、解決すべき課題は山積しています。

当社の「POS＋ retail スマホPOS」は、商品スキャンから会計、在庫管理、予約・取り置き対応までをスマートフォン1台で完結できるソリューションとして、2025年秋より本格展開を開始しました。今回、キーエンス社の最新ハンディターミナル「DX-A800」への対応により、業務用端末としての堅牢性・操作性と、スマホの拡張性・柔軟性を兼ね備えた、次世代の店舗ソリューションが実現します。

■キーエンス「DX-A800」の特長

1. 業界最高クラス6インチ大画面×超薄型設計

・視認性の高い大画面を搭載しながら、圧倒的な持ちやすさを実現

・コンクリート上耐落下2.0m、日常の衝撃にも耐え抜く堅牢設計

2. 世界初「デュアルサイトスキャン」

・コードを直接狙う「エイマー読み取り」と画面上で確認する「ライブビュー読み取り」の

2つの方式を搭載

・距離センサ内蔵で、読みたいコードに常にピントが合い続け、高速読み取りを実現

3. 長期運用を見据えた設計

・交換可能な高性能バッテリー搭載で、長時間・長期間の安心運用が可能

■ポスタス「POS＋ retail スマホPOS」の特徴

1. スマホ1台で売り場から在庫管理まで完結

・商品スキャン、会計、在庫管理、予約・取り置き対応をワンストップで実現

・オプションサービス「POS＋ stock manager」を組み合わせることで、同じ1台の端末で

売り場業務（POS＋ retail）と在庫業務（棚卸・入出庫管理）の両方に対応可能

・レジカウンターに縛られない自由な店舗設計・接客が可能

2. 独自の「前さばき機能」

・レジ前の行列で事前に商品をスキャンし、会計時間を大幅短縮

・機会損失を削減し、お客様満足度を向上

3. 小売業界特化の機能・サポート

・バンドル販売、セット販売、社員割引など小売業務に最適化

・365日対応コールセンター、駆けつけサポート、導入トレーニングなど手厚いサポート体制

■ 想定される活用シーン

・ アパレル・インテリア: マンツーマン接客時に、その場で会計・在庫確認

・ ポップアップストア・催事: 固定レジカウンター不要で、どこでも販売可能

・ 大型スタジアム・イベント会場: 売店での迅速な会計対応

・ ホームセンター・専門店: 広い売場でもスタッフが移動しながら対応

・ 移動販売・訪問販売: 水道工事、ガス設備、移動スーパーなどの現地会計

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56468/table/235_1_1d4218e3bbaa27580001c10ac4779f2c.jpg?v=202604140651 ]

■ポスタス株式会社について＜ https://www.postas.co.jp/(https://www.postas.co.jp/) ＞

ポスタス株式会社は、2013年5月にサービス提供を開始し、飲食業、小売業、理美容業、クリニック業の各業界に特化したクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋(ポスタス)」を中心に、店舗運営の効率化ときめ細やかなおもてなしを両立する包括的なソリューションを提供しています。POSレジに加え、セルフレジ/券売機、オーダーシステム、多店舗管理システムなど、業務の自動化・省力化から顧客体験の向上まで一気通貫でサポートしています。

当社は「ともに創る、おもてなしの一歩先を」をミッションとし、深刻な日本の労働力不足に対し、テクノロジーの力で店舗運営の効率化を実現し、現場のスタッフが人にしかできないきめ細やかな接客やサービスに集中できる環境を創出します。お客様とともに、日本のおもてなし文化を守り、さらに進化させていくことを目指しています。