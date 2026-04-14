Brilliaの住まいと暮らしの共創プロジェクト「bloomoi」「TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～」に出展 「私らしさを追求する部屋」を具現化する商品企画のプロトタイプを展示

東京建物株式会社

東京建物株式会社は、株式会社ソーシャルインテリア（TOKYOROOMS展実行委員会）が2026年4月18日（土）～5月17日（日）に開催する、部屋と生き方をテーマにした体験型展覧会「TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～（以下「本展」）」に、マンションブランド「Brillia」から生まれた住まいと暮らしの共創プロジェクト「bloomoi（ブルーモワ）」として出展することをお知らせします。

本展は、さまざまな分野で活躍する40組のクリエイターが、それぞれ6畳の空間に独自の世界観を表現する、本年初開催となる展覧会です。bloomoiは、アンケートや座談会などを通じて収集した多様な方々の声を反映させて検討したマンション商品企画のプロトタイプを展示します。本展示の実現にあたっては、空間設計を手がけるZA DESIGN inc.、植栽設計の株式会社緑演舎、グラフィックデザインを担うキギと創造株式会社など、各業界を代表するクリエイターと協業し、bloomoiが描く「私らしさを追求する部屋」を具現化しました。将来的にBrilliaのマンションへ導入される可能性のある商品企画を、いち早く体験できる機会となります。

● 展示内容「私の輪郭に出会う」

展示空間パース (製作：ZA DESIGN Inc. ）

bloomoiが展示する部屋のタイトルは「私の輪郭に出会う」です。多くの方と対話し「私らしい暮らし・住まい」とは何かを考える活動の結果、本展ではその象徴として「庭のある生活」「ペット」「ヌック」の三つの軸を表現しました。庭を思わせる緑とペットをそばに置きながら、一人に戻れるこの空間は私らしさを見つけられる隠れ家です。深く呼吸し、ぼやけていた「私の輪郭」をなぞる時間をぜひご体験ください。

● クリエイターとの共創

「庭のある生活」「ペット」「ヌック」のイメージイラスト

本展示は各業界を代表するクリエイターと協業し、制作しました。

ZA DESIGN Inc. / 空間設計

座間 望 Nozomi Zama ZA DESIGN Inc. 主宰／空間デザイナー

武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科卒業。橋本夕紀夫デザインスタジオ入社にて国内外のホテル、店舗、結婚式場などを担当し、2018年ZA DESIGN Inc.設立 主な作品に、八芳園バンケット「HAKOU」「KIOTO」、三井ガーデンホテル銀座築地、ラフォーレ箱根強羅 湯の棲 綾館、富士マリオットホテル、大宮スカイ＆スクエアザ・タワーなど 住空間からホテルや店舗、展示空間など幅広いデザイン提案を行う。iF DESIGN AWARD 2025 受賞。日本空間デザイン賞2024受賞。

株式会社緑演舎 / 植栽設計

大山 雄也 Yuya Ooyama 株式会社緑演舎 CEO／landscape designer

東京農業大学地域環境科学部造園科学科卒業。東邦レオ株式会社にて戸建て住宅の庭から、オフィス、大型商業ビルの様々な空間の開発を手がける。2016年にグリーンプロデュース会社株式会社緑演舎を設立し、緑を用いた屋内外の空間プロデュースをベースに、企業のブランディングやプロダクトのプロデュースなど、造園家の枠を超えて活動している。主な作品に、資生堂グローバル本社、ネスカフェ三宮、THE FARM SLOW MOUNTAIN NARITA、サンゲツ日比谷PARCs、JINSロードサイド各店など。DFA Design for Asia Awards 2025受賞、グッドデザイン賞2025受賞、日本空間デザイン賞2025受賞、第35回日経ニューオフィス賞受賞。

キギと創造株式会社 / グラフィックデザイン

植原 亮輔と渡邉 良重によるクリエイティブユニット・KIGIを筆頭に、アートディレクター、グラフィックデザイナー、ウェブディレクター、プロデューサーなどによって構成されるクリエイティブスタジオ。クリエイティブディレクション・アートディレクションのほか、芸術祭への参加やコミッションワークなどの作品制作にも取り組んでいる。滋賀の職人たちと立ち上げた「KIKOF」やほぼ日とのファッションブランド「CACUMA」、アイウェアブランド「TWO FACE」などのブランドを手掛ける。東京・池尻でギャラリー＆ショップ「OFS.TOKYO」を有志のクリエイターとともに運営。

● bloomoiについて

bloomoiは、東京建物のマンションブランドBrilliaから生まれた住まいと暮らしの共創プロジェクトとして、2012年より活動をスタートしました。多様な人々の声を聞き、複眼的な視点から私らしさを大切にした商品企画とサービスを提供しています。

公式サイト：https://bloomoi.brillia.com/

● 「TOKYOROOMS展 ～40の部屋、40通りの生き方～」開催概要

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