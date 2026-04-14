手続き言語の魅力を体感しよう！ 『PL/pgSQL完全ガイド　業務で役立つストアドプログラムの作成』発行 技術の泉シリーズ、4月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『PL/pgSQL完全ガイド 業務で役立つストアドプログラムの作成』（著者：目黒 聖）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

最新の知見を発信する『技術の泉シリーズ』は、「技術書典」や「技術書同人誌博覧会」をはじめとした各種即売会や、勉強会・LT会などで頒布された技術同人誌を底本とした商業書籍を刊行し、技術同人誌の普及と発展に貢献することを目指します。

『PL/pgSQL完全ガイド』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604839

著者：目黒 聖

小売希望価格：電子書籍版 1,800円（税別）／印刷書籍版 2,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：B5／カラー／本文170ページ

ISBN：978-4-295-60483-9

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

本書はPL/pgSQLを使いこなすための実践ガイドです。PostgreSQLの世界で手続き言語の重要性を理解し、実用的なプログラムを作成する力を身につけるための一冊となっています。RDBMSにおける手続き言語の役割やPL/pgSQLの文法から、実際にファンクションやプロシージャ、トリガを作成する方法までを網羅的に解説。業務でのデータベース操作がスムーズになり、開発者としてのスキルを一段階引き上げることができるでしょう。PL/pgSQLの基本構成やエラー処理、ストアドプログラムの使い所など、実践的な知識を豊富に学ぶことで、あなたのデータベーススキルを飛躍的に向上させましょう。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに

第1章 入門編 RDBにおける手続き言語

第2章 基礎編I PL/pgSQLの基本構成

第3章 基礎編II 宣言部

第4章 基礎編III 実行部 基本的な文

第5章 基礎編IV 実行部 制御構造

第6章 基礎編Ｖ 例外処理部

第7章 応用編I ストアドファンクション

第8章 応用編II ストアドプロシージャ

第9章 応用編III トリガ

第10章 実践編 ストアドプログラムの使い所

付録A SQLSTATEと状況名対応表

付録B デバッグ環境の構築

あとがき

＜＜著者紹介＞＞

目黒 聖

某都内SI勤務のエンジニア。もともと開発で必要だったためにDBを学び始めたはずなのに、いつのまにか開発から離れDBAに。趣味で居合をやりながら、Postgreで面白いことができないか、日々考えています。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER、BOOK TECH

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

＜＜技術の泉シリーズについて＞＞

『技術の泉シリーズ』は、技術者の知見のアウトプットである技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの“知の結晶”である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： NextPublishing推進室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7325-afb557e85ddc7149b8459663d370227f.pdf