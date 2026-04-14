1枚の紙からよみがえる恐竜たち！ 『切らずに1枚で折る 恐竜折り紙図鑑』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『切らずに1枚で折る 恐竜折り紙図鑑』を発売しました。

『切らずに1枚で折る 恐竜折り紙図鑑』

https://books.mdn.co.jp/books/3225403030/

「恐竜図鑑×折り紙」がひとつになった、まったく新しい体験型図鑑が登場！

本書は、既刊『切らずに1枚で折る 折り紙恐竜と伝説の生物たち』をもとに、内容をさらに充実させた改訂版です。

ティラノサウルスやトリケラトプスといった人気恐竜はもちろん、アンモナイトやマンモスなどの古代生物も収録。すべて「切らずに1枚」で折れる本格派の折り紙作品として再現できます。

写真付きで丁寧に解説しているので、折り紙が初めての子どもでも安心。親子で楽しみながら、手先の器用さや集中力、図形理解力を自然と育むことができます。

折って楽しい、見て楽しい、集めて楽しい――。

恐竜好きの子どもから大人まで夢中になる、知育と遊びが融合した一冊です。

〈こんな方にオススメ〉

・恐竜や古代生物が好きな子ども

・親子で楽しめる工作や知育遊びを探している方

・折り紙で集中力や創造力を育てたい方

〈本書の内容〉

■恐竜編：ティラノサウルス、トリケラトプス ほか

■古代生物編：アンモナイト、マンモス ほか

■折り方解説：写真付きでわかりやすく丁寧に紹介

〈本書の特長〉

・切らずに1枚で完成する本格折り紙

・図鑑のように楽しめるビジュアル構成

・初心者でも安心のステップ解説

・遊びながら学べる知育要素を収録

〈掲載作品一覧〉

ティラノサウルス

トリケラトプス

アンモナイト

マンモス

ほか多数

〈著者プロフィール〉

フチモトムネジ

折り紙作家。グラフィックデザイナー&アートディレクター。動物やロボット等のモチーフを中心に創作活動を続けている。著書「おりがみペットパーク」「オリガミレーサー」（以上ソシム）や、「オリパペ」「手間を楽しむ折り紙袋」「爬虫類・両生類折り紙」「折り紙恐竜と伝説の生物たち オリガミアドベンチャーランド」（以上MdN）など。リアルで立体的な作品づくりに定評があり、恐竜や生き物をテーマにした作品を多数発表。子どもから大人まで楽しめる折り紙の魅力を発信している。

【仕様】

フチモトムネジ著

定価1,870円（本体1,700円＋税10％）

B5変型判／128ページ／オールカラー

ISBN 978-4-295-20850-1

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/