シンセカイテクノロジーズ、インフルエンサー「yumi.」公式ファンコミュニティをMURAコミュニティにて開始

株式会社SHINSEKAI Technologies

株式会社SHINSEKAI Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役：大社 武、以下：当社）は、趣味でつながるコミュニティサービス「MURAコミュニティ」にて、インフルエンサー「yumi.」公式ファンコミュニティ「yumi.community "my place"」を2026年2月13日 にオープンいたしました。

本コミュニティは、ファッションやコーデの相談から子育て・日常のちょっとした悩みまで気軽に語り合える場として設計されており、yumi.のライフスタイルに共感する女性たちが"ときめき"と"発見"を分かち合い、互いに助け合える居心地の良い居場所として運営されています。

当社は「MURA」を通じて、さまざまなクリエイターのファンコミュニティ構築・運用支援をすることで、ファン同士の交流を深め、熱量の高いオンラインコミュニティづくりに取り組んで参ります。ファンコミュニティの企画・設計から日々の運営まで一貫して手がけることで、クリエイターとファンがより深くつながれる環境を提供しています。

■公式ファンコミュニティ「yumi.community "my place"」について

本コミュニティでは、ファッションや子育て、日常のあれこれをyumi.やメンバーと気軽に語り合えるオンラインカフェ空間として展開されています。

淡色コーデのように心がほっとするやさしいカフェ空間をテーマに設計されており、お買い物やコーデの相談、プレママ・ママ同士の情報共有、そして仕事や家事の合間にほっと一息つける女子会タイムなど、日常のさまざまなシーンに寄り添うコンテンツが展開されます。仕事と子育てを楽しむ女性がポジティブな気持ちをチャージし、自分らしさを取り戻せる「サードプレイス」として、メンバーの毎日を彩ります。

▼ コンセプト：みなさんと一緒に"ときめき"や"発見"を分かち合える場所

- ポジティブな気持ちをチャージするサードプレイス- 自分らしさを取り戻す場所- yumi.と同じ空間で前向きな気持ちに- 不安や困った時の助け合いの場所- やさしい気持ちになる誰かのための場所

■yumi.プロフィール

1989年生まれ。Brand directorとして活動しながら、1児の母として仕事と子育てを両立。SNSでプチプラ淡色ファッションブランド「tal. by yumi.」を主宰し、毎日を彩るファッションや暮らしのヒントを発信している。ファッション好きな女性たちから幅広い支持を集め、コーデ提案から日常のライフスタイルまで等身大の情報発信で知られる。

＜SNSアカウント＞

Instagram(13万人) ：https://www.instagram.com/dayofme0607/

Youtube（5.8千人）：https://www.youtube.com/@tal.byyumi

X（5.4千人） ：https://x.com/beloved_6m_y

■コミュニティ開設にあたってyumi.からのコメント

コミュニティ“my place” を始めようと思ったキッカケは

応援してくださる皆さんの安心できる場所を作りたかったから。

もっと自分の「好き」や「ときめき」に素直に自由であってほしい。

そして、一人よりも、二人。

二人より三人・・と、安心できる仲間をたくさん作ってほしい

そのお手伝いを私にさせていただきたい！と思いスタートしました

「好き」が一緒の仲間と、たくさんの「ときめき」を共有し合い

やさしく心が温まる場所を、みなさんと一緒に作りたいです！

■MURAコミュニティについて

当社が運営する、趣味でつながるコミュニティサービス「MURAコミュニティ」を活用し、ファンコミュニティの設計から日々の運営まで一気通貫でサポートしております。今後、様々な分野で活躍するクリエイターやアーティストのファンコミュニティ支援を強化してまいります。

MURAコミュニティの特徴：

ユーザーの行動を科学しデータ分析でコミュニティ運営課題を可視化。さまざまな機能を活用してCXマネジメントを支援することで顧客とのエンゲージメントを高め、マネタイズ効率を最大化します。



今後も当社は、様々なジャンルにて熱量の高いユーザーコミュニティの構築・運営の実現に取り組んで参ります。

■株式会社SHINSEKAI Technologiesについて

会社名 ：株式会社SHINSEKAI Technologies

所在地 ：東京都品川区西五反田８丁目８ー１５ カーニープレイス五反田 5F

代表取締役 ：大社武

URL ：https://shinsekai-technologies.co.jp/

公式X ：https://twitter.com/SHINSEKAI_JP

MURAサービスサイト：https://shinsekai-technologies.co.jp/service

シンセカイテクノロジーズは、これまで様々な業界でのコミュニティ運営で培った独自のコミュニティ理論をもとに、コミュニティ関連サービス群「MURA（ムーラ）」を開発・運営しています。データを活用しながら企業やブランドのコミュニティ運営を一気通貫で支援することで、コミュニティに関わる全ての人に「生きがい」を生み出し、コミュニティの力でビジネスを加速させます。

■お問い合わせ先

株式会社SHINSEKAI Technologies広報担当

pr@shinsekai-technologies.co.jp