株式会社ビィ・フォアード

株式会社ビィ・フォアード（本社:東京都港区 代表取締役:山川博功 以下、当社)は、2025年12月期の売上高と販売台数をお知らせいたします。

2025年12月期における売上高は1,609億4,642万円となり、過去最高売上高を記録しました。中古車の販売台数は19.0万台となり、同様に当社として過去最高販売台数を記録しました。

【2024年6月期以来の発表】

2024年12月に、決算月を6月から12月に変更した関係で、今回の決算発表は、2024年6月期以来の発表となりました。

【事業の経過およびその成果】

当会計年度におけるわが国経済は、円安基調の継続が輸出環境を強力に下支えした一方、資源価格の高騰や地政学リスクに伴う物流網の混乱が続くなど、多面的な対応を迫られる1年となりました。中古車輸出業界におきましては、年間輸出台数が史上初めて170万台を超える記録的な水準となり、新興国を中心とした根強い需要と価格競争が一層激化しました。

事業面では、緊迫する中東・紅海情勢を受けた船腹不足に対応するため、船会社との関係強化に加え、自動車専用船（RORO船）とコンテナ船を柔軟に使い分けました。これにより、物流混乱下においても滞留在庫を抑制し、安定出荷を実現いたしました。また、円安に伴う国内オークション相場の高騰に対しては、利益率を確保できる優良在庫の選別買い付けに注力し、需要が拡大する東南アフリカ諸国、カリブ諸国およびUAE（アラブ首長国連邦）への供給を優先したことで、収益性の向上に寄与しました。

以上の結果、2025年12月期の実績は、売上高1,609億4,642万円、販売台数は19.0万台となり、いずれも過去最高を記録しました。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ビィ・フォアード （英語表記：BE FORWARD CO.,LTD.）

創業：2004年（平成16年）3月10日

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役 山川 博功

本社：〒106-6137 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー37階

従業員数：国内 298名

事業内容：中古自動車の販売及び輸出入、自動車用部品の販売及び輸出入、ECサイトの運営、貨物利用運送事業、その他

業績 ：売上高 1,609億円（2025年12月期） 販売台数 19.0万台（2025年12月期）

HP ：https://corporate.beforward.jp/company/

ECサイト：https://www.beforward.jp/