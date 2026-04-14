PRO Market上場経験者から具体事例、東証担当者から最新の市場動向・要点をご講演「信用力向上と成長加速の選択肢 TOKYO PRO Market～上場の魅力と戦略シナリオ～」

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、2026年5月11日（月）14:00～16:30に、「信用力向上と成長加速の選択肢 TOKYO PRO Market～上場の魅力と戦略シナリオ～」をリアルで開催いたします。

お申込はこちら :https://eu1.hubs.ly/H0t4MQ00

TOKYO PRO Marketへの上場は、中規模企業が中堅企業へ進化し、さらなる成長を遂げるステップとしての有効な選択肢の一つです。TOKYO PRO Marketに上場する経営戦略上の具体的なメリットは、採用やM&Aといったリソース獲得戦略に圧倒的な価値を発揮できること、新規顧客開拓や新領域進出などの新たなチャレンジをスピーディーに行えることなど、スピード感をもって上場ステータスを得ることで戦略展開の選択肢が増えることが挙げられます。

本講座では、TOKYO PRO Marketへの上場をゴールとして位置付けるのではなく、企業が持続的に成長するための突破口として、その戦略シナリオや具体的な内容を成功事例に即してお伝えいたします。株式会社タナベコンサルティング 上席執行役員 グループ経営事業所長 兼 上場支援担当 中須 悟より「成長戦略としての上場」についてご説明させていただくほか、実際にTOKYO PRO Marketへの上場を経験された株式会社エージェント 代表取締役 四宮 浩二 氏をお招きし、上場準備の実務上の課題や解決策などについて、体験談を交えてお話しいただきます。さらに、株式会社東京証券取引所のご担当者にもご登壇いただき、TOKYO PRO Marketの最新動向と上場制度について解説いただきます。講座終了後には、東証アローズ（東京証券取引所）の現地見学を実施いたします。

戦略の考え方から実務の進め方まで幅広くお伝えいたします。成長戦略として上場を検討される経営者・リーダーの皆さまはぜひご参加いただけますと幸いです。

■登壇者

株式会社エージェント 代表取締役 四宮 浩二 氏

カンボジアへの小学校寄贈活動を通じ、人創りの可能性に魅せられて、在学中に株式会社エージェントを起業。2020年にTOKYO PRO Marketに上場。現在、“社会の「困った」を解決する”をミッションに国内外8拠点で17事業を展開、日本の社会課題解決に向けスタートアップキャンパスを立上げ300事業創出に挑戦中。

株式会社タナベコンサルティング 上席執行役員 中須 悟

「経営者をリードする」ことをモットーに、企業の財務収益構造や組織体制、資本構成を大局的かつ戦略的に改革するコンサルティングを得意としている。また上場・中堅企業における事業承継、ホールディング経営推進のスペシャリストとして、建設業、物流業、不動産業、製造業、小売・サービス業など幅広い業種での実績があり、全国で活躍中。著書に『オーナー経営者のためのホールディング経営』『ホールディング経営はなぜ事業承継の最強メソッドなのか』がある。

「信用力向上と成長加速の選択肢 TOKYO PRO Market～上場の魅力と戦略シナリオ～」開催概要

■日時：2026年5月11日（月）14:00～16:30

■開催場所：東京証券会館（東京都中央区日本橋茅場町1-5-8）

■参加費：無料

■定員：30名

■申込方法：下記特設サイトの申込フォームよりお申込みください。

お申込はこちら :https://eu1.hubs.ly/H0t4MQ00

■申込期限：2026年5月8日（金）17:00まで

■注意事項

・服装は自由です。持ち物などの詳細については別途担当者よりご連絡いたします。

・会場までの交通費などはお客様負担となります。

■プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58707/table/342_1_5f2d0a20f87eaef06451276960f85e31.jpg?v=202604140251 ]

※スケジュールは変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、900名以上のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来22,100社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。