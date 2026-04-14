いよいよ開幕！「クラフト餃子フェス(R)」の楽しみ方を徹底解説！餃子愛あふれるお土産＆グッズが登場！

LAF Entertainment株式会社

いよいよ２週間後に東京＆大阪の2都市で同時開催される「クラフト餃子フェス(R)︎ 2026」の楽しみ方＆おすすめコンテンツを大公開。今回は、全国の人気餃子店が東京会場、大阪会場にそれぞれ17店舗集結。餃子職人たちのアイデアが詰まった餃子は、思わず全制覇したくなるメニューばかり！チルエリアでゆっくり餃子を満喫したら、フォトブースでの思い出作りもおすすめ。さらに、お家でクラフト餃子を楽しめるお土産用の冷凍餃子や、思わずコレクションしたくなる可愛い餃子グッズも大充実。一日中遊び尽くせる「クラフト餃子フェス」を徹底解説！

◼️「クラフト餃子フェス」の楽しみ方は無限大。ゲートをくぐれば個性あふれるラインナップがお目見え！

どれも魅力的なメニューで何から食べたらよいか迷ったら、まずはこの楽しみ方をチェック。

今年は最新トレンド「ネオ餃子」をはじめ、「ご当地餃子」、「伝統中華」、「職人餃子」が登場。各ジャンルからセレクトするもよし、お気に入りのジャンルを一極集中で攻めるもよし。焼き、蒸し、揚げ、水餃子を食べ比べてみるのもおすすめ。新たな餃子の魅力に出会えるはず。あなたの”推し餃子”やこだわりの楽しみ方を見つけて、ぜひSNSでシェアを。

▶︎餃子ジャンル解説

【ネオ餃子】：思わず写真を撮りたくなる華やかなビジュアルや、型破りな食材を和洋折衷に織り込み先鋭的なタレや味付けで仕上げた、自由な発想と手法で織りなす餃子。オリジナリティ溢れるペアリングが生み出す、世界にひとつだけの餃子。

【ご当地餃子】：日本各地で愛される宇都宮餃子などの名物餃子や、地元の食材を存分に味わえる餃子。

【伝統中華】：中華の本場で代々受け継がれてきた熟練点心師の技が光る、王道スタイルの餃子。

【職人餃子】：職人たちの珠玉のアイデアと技術が詰まった、創造性＆独創性あふれる餃子。

屋根の下で並ばずゆったり座って過ごせるラウンジシート（有料席）の予約もスタート！自席からモバイルオーダーで注文すれば、あとは餃子を運んできてくれるのを待つだけ。大切な人とクラフト餃子＆クラフトビールをゆっくり堪能できる。ラウンジシートのご予約はクラフト餃子フェス公式アプリ(https://craftgyoza-tokyo2026.link.fespli.com/)から。

※ラウンジは東京会場のみ

■フォトブース＆チルエリアでワンランク上の餃子体験も！

今回は、餃子体験をワンランクアップさせるフォトブース＆チルエリアも登場。東京と大阪の両会場に突如出現する、バスタブのフォトブースに注目！まるで夢の中にいるような、きらめく世界観をテーマにした特別なフォトスポットで、家族や友人、恋人や餃子仲間と、特別な思い出の一枚をぜひ。バックパネルにある“隠れ餃子”も探してみて。

そして、東京会場では昨年好評だったチルエリアも再び登場。たくさん歩いて疲れたら、ゆったり過ごせるチルエリアで、お気に入りの餃子＆ビールを楽しみながら、ホッと一息つくのもおすすめ。

※チルエリアは東京会場のみ



■おうちでもクラフト餃子を楽しめる！お土産の冷凍餃子も大充実！

クラフト餃子フェスの〆（シメ）に立ち寄りたいのが、全国各地の選りすぐりの冷凍餃子を購入することができる「クラフト餃子SHOP」。会場で見つけた推し餃子や、満腹で食べられなかったメニューの冷凍餃子を自宅に持ち帰り、アツアツを頬張れる、餃子好きにはたまらないお土産ショップ。今回は、東京会場24種類／大阪会場18種類をご用意。【餃子専門丸虎MARCO】や【餃子屋ヒロ】など、今回会場への出店はないけれど、お土産のみ登場する店舗にも注目！気になっていたあの餃子店の味を、この機会にぜひ。手土産にして、大切なあの人とお気に入りの餃子をシェアするのもおすすめ。会場でチェックしてみて。

＜ラインナップ＞

・北海道【餃子とワイン 果皮と餡】：旨味溢れるコリコリ牛タン餃子、バター醤油の揚げトウモロコシ餃子

・栃木【宇都宮はちまん餃子】：肉汁爆弾餃子、至高のにんにく餃子

・埼玉【餃子専門丸虎MARCO】：炙りカルビ餃子 甘辛チーズソース、熟成チーズ餃子 ※東京会場のみ

・千葉【肉玉そば越智×浅草開化楼】：謹製 旨味肉汁餃子

・東京【GYOZA SHACK】：極粗挽き Shack餃子

・東京【玉川精肉店】：黒毛和牛100％粗挽き和牛餃子、ゴロゴロお肉のキーマカレー餃子

・東京【LIU'S gyoza】：海老たっぷりプリプリ海老餃子 ※東京会場のみ

・東京【サクラサカス】：TOKYO焼き餃子 ※東京会場のみ

・東京【地球を救うギョーザ】：規格外野菜を使った野菜ザクザク餃子 by 地球を救うやさいたち

・神奈川【餃子屋ヒロ】：しそ餃子、ゆず餃子、しょうが餃子 ※東京会場のみ

・長野【じゃげな】：わさびビーフ餃子

・滋賀【餃子専門店 餃子チョップ 滋賀石山本店】：餃子チョップのにんにく冷凍餃子 ※大阪会場のみ

・京都【京都餃子ミヤコパンダ】：九条ねぎだく、香るレモン

・大阪【餃子専門店 龍の餃子】：酢コショウで食べる 豚トロ餃子

・福岡【エンジェル餃子】：ホルモン餃子、有明のり餃子

・福岡【博多八助】：博多ひとくち餃子、博多ひとくち餃子（30個入り）

※販売状況により売り切れ、もしくは商品変更の可能性がありますのであらかじめご了承ください。

■餃子愛あふれるオリジナルグッズ！クラフト餃子が大流行中の”ぷくっとシール”になって登場！

フェスの熱気を持ち帰るのは餃子にとどまらない。今年の注目は、クラフト餃子フェス限定の「ぷくっと餃子シール」！餃子やその仲間たちをモチーフにした立体感のある可愛らしいフォルムが魅力。まさに今大流行中のシールは、スマホや小物に貼るだけで日常に餃子愛を添えてくれる。ほかにも、ネオ感のあるデザインがお洒落なTシャツやパーカーなどのアパレルや、ステッカーなどの雑貨アイテムが多数ラインナップ！

■World ID体験ブースが昨年に続き「クラフト餃子フェス」に登場 「人間であることの証明」キャンペーン開始！

昨年に引き続き、「World ID」の認証キャンペーンを本日より開始します。World IDは、プライバシーを保護しながら「実在する人間」であることを証明できるデジタルIDです。名前や身分証明書、連絡先などの個人情報を共有することなく、オンライン上で人間であることの証明が可能になります。

昨年、東京・駒沢オリンピック公園で開催されたイベントに続き、今年の「クラフト餃子フェス」でも同公園にてWorldブースが設置され、来場者はWorld IDの認証を受けることができます。

まず、来場者はスマートフォンに「World App」をダウンロードし、World IDを作成します。その後、ブースにて「Orb（オーブ）」と呼ばれるオープンソースのデバイスを使用し、「他の誰とも重複しない唯一の人間であること」を、追加の情報を共有することなく証明できます。

クラフト餃子フェスでWorld IDの認証を完了した来場者には、特典が用意されています。

詳細については以下をご覧ください： https://world.org/ja-jp/welcome-japan(https://world.org/ja-jp/welcome-japan)

▶︎特典：会場で使える700円分のフードチケットをプレゼント

クラフト餃子フェス会場でWorld IDの認証を行った来場者には、会場内で使用できる700円分のフードチケットが提供されます。

※数量限定、なくなり次第終了

※対象は18歳以上の来場者

★Worldについて

Worldは、「実在する人間による、世界最大かつ最も包括的なネットワーク」の構築を目指しています。本プロジェクトは、サム・アルトマン、マックス・ノヴェンスタン、アレックス・ブラニアによって構想され、AI時代においてすべての人に「人間証明」「金融」「つながり」を提供することを目的としています。

※World ID体験ブースは東京会場のみ

★東京会場：【クラフト餃子フェス TOKYO 2026】開催概要

■日時 2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）

平日11:00～20:00、土日祝10:00～20:00

■会場 駒沢オリンピック公園 中央広場（世田谷区駒沢公園1-1）

■アクセス 東急電鉄田園都市線 駒沢大学駅から徒歩15分

■入場料無料 飲食代別途

※食券・電子マネー・クレジットカードがご利用いただけます

■主催 クラフト餃子フェス TOKYO 2026実行委員会

■企画制作 LAF Entertainment

■制作協力 SHIFT

■協賛 サントリージン翠/翠ジンソーダ

■後援 東京都

■協力 東急電鉄

■お問い合わせ https://craftgyoza.jp

■《東京会場：出店ラインナップ一覧》

▶︎GYOZA【ジャギ飯店】：無骨な町中華の焼餃子、甘辛よだれ水餃子／【ホンデポチャ】：丸ごとえびマンドゥ、ロゼヤンニョム揚げ餃子／【玉川精肉店】：黒毛和牛100% あらびき和牛餃子、ゴロゴロお肉のキーマカレー餃子／【GYOZA SHACK】：極あら挽きポークSHACK餃子、イタリアン！トマチー餃子／【肉玉そば越智×浅草開化楼】：謹製 旨味肉汁餃子、本枯れ節と真昆布のスープ 生姜餃子／【餃子とワイン 果皮と餡】：旨味溢れるコリコリ牛タン餃子、バター醤油の揚げトウモロコシ餃子／【赤坂ちびすけ】：琉球島豚 あぐー餃子、一口揚げ餃子 チリ＆サワークリーム／【LIU'S gyoza】：ピリッと爽やか！ぶどう山椒餃子、もちっと食感水餃子！出汁梅だれ／【博多八助】：博多ひとくち餃子、明太チーズ餃子／【餃子の宮でんでん】：チーズのせ爆汁丸餃子、小江戸黒豚こく味羽根付き餃子／【赤坂サクラサカス】：東京背徳餃子 背脂ニンニク、爽快しそ餃子 しらすおろしポン酢／【餃子と〆の店 Nood e】：麻辣スパイス餃子、特製ゴルゴンゾーラ餃子／【大連餃子基地 DALIAN】：黒豚ジャンボ焼き小籠包／【香港点心楼】：カニあんかけ海老餃子、贅沢フカヒレ蒸し餃子／【京都餃子ミヤコパンダ】：さわやかに香るレモン餃子、白酢味噌仕立の九条ねぎだく京餃子／【じゃげな】：信州わさびビーフ餃子、信州味噌タレねぎ餃子／【チャーハンSTAND】：特製チャーハン

▶︎DRINK＆SWEETS【サントリージン翠】翠ジンソーダ／【hokkaido brewing】：ナイアガラハニー、小樽ブルー ほか／【八ヶ岳ブルワリーTOUCHDOWN】：清里ラガー、ロックヴァイツェン ほか／【BRIMMER BREWING】：ペールエール、ゴールデンエール、ポーター ほか／【The 3rd. Shibuya】：生いちご飴、生いちごクレープ／【21時にアイス】：濃厚生チョコ、マンゴーとナタデココ

★大阪会場：【クラフト餃子フェス OSAKA 2026】開催概要

■日時 2026年5月2日（土）～5月6日（水・振休）

10:00～20:00（初日のみ13:00～）

■会場 大阪城公園 太陽の広場（大阪市中央区大阪城３）

■アクセス JR 大阪城公園駅から徒歩2分

大阪メトロ 大阪ビジネスパーク駅から徒歩5分

■入場料無料 飲食代別途

※食券・電子マネー・クレジットカードがご利用いただけます

■主催 大阪城パークマネジメント株式会社

■企画制作 LAF Entertainment、キョードー大阪

■制作協力 SHIFT

■協賛 サントリージン翠/翠ジンソーダ

■お問い合わせ 0570-200-888（キョードーインフォメーション） ※12:00～17:00 （土日祝休業）

■《大阪会場：出店ラインナップ一覧》

▶︎GYOZA【餃子とワイン 果皮と餡】：旨味溢れるコリコリ牛タン餃子、バター醤油の揚げトウモロコシ餃子／【餃子の宮でんでん】：チーズのせ爆汁丸餃子、小江戸黒豚こく味羽根付き餃子／【貝汁ぎょうざ専門 SHELL☆Bom】：貝汁ぎょうざ、青唐辛子貝汁ぎょうざ／【じゃげな】：信州わさびビーフ餃子、信州味噌タレねぎ餃子／【蒸キゲン~jokigen~】：蒸キゲン肉焼売、海老ぷり焼売／【エンジェル餃子】：コリコリ味噌だれホルモン餃子、磯香る！有明のりしお餃子／【玉川精肉店】：黒毛和牛100% あらびき和牛餃子、ゴロゴロお肉のキーマカレー餃子／【京都餃子enen】：塩バタートリュフ餃子、パリッと薄皮！祇園ガーリック餃子／【大衆ぎょうざ倶楽部 餃夢中】：三河もち豚餃子 羅臼昆布謹製たれ、鶏軟骨入り餃子 紀州梅肉ソース／【香港点心楼】：カニあんかけ海老餃子、贅沢フカヒレ蒸し餃子／【餃子専門店 餃子チョップ】：名物焼きあげ餃子、四川麻婆焼きあげ餃子／【鴨料理専門店 オペレッタ52】：ペペロンチーノ鴨ネギ餃子、旨辛！トマトアラビアータ鴨餃子／【京都餃子ミヤコパンダ】：さわやかに香るレモン餃子、白酢味噌仕立の九条ねぎだく京餃子／【なかよし餃子エリザベス】：極上手包み焼き小籠包／【博多八助】：博多ひとくち餃子、明太チーズ餃子／【宇都宮餃子はちまん餃子】：肉汁爆発餃子、大葉香るおろしポン酢餃子／【肉玉そば越智×浅草開化楼】：謹製 旨味肉汁餃子、本枯れ節と真昆布のスープ 生姜餃子

▶︎DRINK＆SWEETS【サントリージン翠】翠ジンソーダ／【FUJI PREMIUM BREWING】：金賞ラガー、静岡みかんエール ほか／【國乃長ビール】：蔵ケルシュ、限定ビール ほか／【Y MARKET brewing】：HOPPING SHACHI ほか／【マリンカフェ】：アイスブリュレクレープ（バニラ、チョコ、抹茶、ストロベリー）／【kirari kitchen】：けずりいちご、生シロップかき氷

■HP https://craftgyoza.jp

■X：@craftgyoza

■Instagram：craftgyoza.fes