くるめし弁当「新年度の選べるプレゼントキャンペーン」」開催

株式会社くるめし

国内最大級の法人向け弁当デリバリーサービス「くるめし弁当」（運営：株式会社くるめし、本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 篤昌）は、LINE公式アカウントの友だち追加で抽選プレゼントが当たる「新年度の選べるプレゼントキャンペーン」を、2026年06月10日（水）まで開催しています。期間中、くるめし弁当のLINE公式アカウントを友だち追加の上、専用フォームから必要事項を記入して応募いただいた方の中から、抽選で合計300名様に「オリジナルアンブレラマーカー」など、くるめしオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

■キャンペーン概要

- キャンペーン名：新年度の選べるプレゼントキャンペーン- キャンペーン主催：株式会社くるめし- 実施期間：2026年6月10日（水）12:00（正午）まで- 応募条件：１）くるめし弁当のLINE公式アカウントを友だち追加２）くるめし弁当をご利用いただいた方（キャンペーン期間中または過去の利用者）３）応募フォームから必要事項を記入のうえ応募- 応募制限：お一人様1回限り（重複応募・不正行為は無効）- 景品（抽選で合計300名様にプレゼント）応募時に下記より景品より1つお選びいただきます- オリジナルアンブレラマーカー 3種（各80名、合計240名様）とんかつまい泉オーベルジーヌオリジナルキャラ- オリジナル万年カレンダー（60名様）

※景品イメージ

オリジナルアンブレラマーカー

とんかつまい泉オーベルジーヌオリジナルキャラ

くるめしオリジナル万年カレンダー

※掲載している商品画像・デザインは制作途中のものを含みます。

実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

- 当選発表：条件を満たした方の中から抽選を行い、2026年6月下旬～7月上旬頃を目途に、ご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。- 景品の発送：当選発表時にお送りしたフォームに回答いただいた住所に郵送させていただきます。

※LINE及びLINEロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

■応募方法

＜STEP1＞

LINE公式アカウント（@kurumesi）を期間中に友だち追加

※右記のQRコードまたは「くるめし弁当」検索で追加可能です

＜STEP2＞

友だち追加時に配信されるあいさつメッセージ、または、リッチメニュー内にあるキャンペーン画像をクリックし、応募フォームへアクセス。

＜STEP3＞

応募規約を確認のうえ、必要事項を入力して応募完了。

■注意事項

・個人情報の取り扱い：本キャンペーンにて収集した個人情報は、弊社が定める個人情報保護方針

（ https://www.kurumesi-bentou.com/privacy/ ）に則って管理いたします。

・応募規約の同意：応募フォームから応募された時点で、本キャンペーンの応募規約に同意したものとみなします。

・変更・中止：予告なく内容や開催期間の変更、またはキャンペーンの中止をさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。

・お問い合わせ：抽選結果に関するお問い合わせは、お答えしかねます。

・以下の場合、ご応募が無効となる場合がございます。

- ご登録情報に不備または虚偽がある場合

- 本キャンペーンの応募条件を満たさない場合

- 不正な操作や、複数アカウントを用いた応募が確認された場合

- ご応募のメールアドレスとくるめし弁当利用時のメールアドレスが異なる場合

- その他、運営が不適切と判断した場合（例：迷惑行為・規約違反）

■「くるめし弁当」とは

「くるめし弁当」( https://www.kurumesi-bentou.com/ )は、ロケや展示会などの大型イベントから、役員会議・ランチミーティングまで、ビジネスの場における幅広いニーズに応じた宅配弁当を検索・注文できる国内最大級の法人向けフードデリバリーサービスです。

約900店舗、20,000種類の宅配弁当を掲載しており、多様なジャンル・店舗・価格の商品の中から、用途や予算に応じてお弁当を検索・注文することができます。

【株式会社くるめし 会社概要】

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

代表者：代表取締役 小林 篤昌

WEBサイト：https://www.kurumeshi.co.jp/

事業概要：法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」（ https://www.kurumesi-bentou.com/ ）

「シェフコレ」（ https://www.chef-colle.com/ ）

「ヒトハコ」（ https://hitohaco.com/ ）