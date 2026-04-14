プレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ビジュ力最強メニューキャンペーン「Fresh California ～Seasonal Table～」
提供期間 ： 2026年4月20日（月）～6月30日（火）
ロサンゼルス発祥のプレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店では、春から初夏へと心弾む季節に贈る期間限定メニューキャンペーン「Fresh California ～Seasonal Table～」を開催いたします。
本キャンペーンでは、思わずシェアしたくなる彩りと、フレッシュな美味しさを兼ね備えたピザとスパゲティ、アルコール・ノンアルコールともに楽しめる華やかなカクテルをラインアップし、4月20日（月）から6月30日（火）までの期間限定で販売します。
「Fresh California ～Seasonal Table～」では、カリフォルニアの明るく、軽やかな陽射しをイメージし、「フレッシュ＆ヘルシー」をテーマに、美味しさはもちろんビジュアルにもこだわったメニューを考案しました。
「オリエンタルビーフ＆ハーブスパゲッティ」は、香ばしいビーフフィレにハラペーニョの辛味とフレッシュハーブの爽やかさを重ね、コリアンBBQソースで仕上げたスパイシーな一皿。さらに、ピザ窯で焼き上げる看板のピザカテゴリからは、マルゲリータをアップデートし、ブッラータチーズを丸ごと一つトッピングした「クリーミーブッラータ＆フレッシュバジルピザ」が登場します。
ドリンクでは、桜色が華やかに映える「サンセットストロベリーモヒート」をご用意。甘酸っぱいストロベリーの香りに、フレッシュミントの爽やかな後味が広がる春らしい一杯です。こちらのノンアルコールバージョンとして「サンセットストロベリーヴァージンノヒート」もお楽しみいただけます。
「カリフォルニア・ピザ・キッチン」◇ 販売期間：
メニューキャンペーン 「Fresh California ～Seasonal Table～」 実施概要
2026年4月20日（月）～6月30日（火）
◇ 販売商品：
・ 「オリエンタルビーフ＆ハーブスパゲッティ」 2,800円
・ 「クリーミーブッラータ＆フレッシュバジルピザ」 2,970円
・ 「サンセットストロベリーモヒート」 1,200円
・ 「サンセットストロベリーヴァージンノヒート」 1,100円
※価格はいずれも税込
◇ 販売店舗：
カリフォルニア・ピザ・キッチン ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階／TEL 044-589-7401
◇ 公式HP：
https://cpkjapan.com/
オリエンタルビーフ＆ハーブスパゲッティ
クリーミーブッラータ＆フレッシュバジルピザ
サンセットストロベリーモヒート／サンセットストロベリーヴァージンノヒート
カリフォルニア・ピザ・キッチンとは
伝統的なイタリア料理の域を出た、グローバルなトッピング・アイデアによるプレミアムピザをメインに、アペタイザーからスープ、サラダ、パスタ、デザートまで、カスタムメイドの豊富なメニューを揃えたカジュアルスタイルのカリフォルニア・レストランとして、1985年アメリカ・ロサンゼルス、ビバリーヒルズに誕生。人気メニューであるプレミアムピザは、オープンキッチンに備えたピザ窯で、オーダーごとに世界各国のテイストを盛り込んで、次々と香ばしく焼き上げています。
「アメリカ人の大好きな味と風味を、とびっきり美味しいピザにトッピングして世界中に伝えたい」 という創業者の考えのもとに開発された、オリジナリティー溢れるプレミアムピザは、子供から大人まで幅広い層から愛されています。
「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店
住所：
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階
営業時間：
11：00～22：00（L.O 21:00）
TEL：
044-589-7401
公式HP：
https://cpkjapan.com/(http://cpkjapan.com/)
Facebook：
https://www.facebook.com/CPKjapan/
Instagram：
https://www.instagram.com/CPKjapan/
ラゾーナ川崎店 外観