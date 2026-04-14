プレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ビジュ力最強メニューキャンペーン「Fresh California ～Seasonal Table～」

株式会社WDI JAPAN

提供期間 ： 2026年4月20日（月）～6月30日（火）

ロサンゼルス発祥のプレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店では、春から初夏へと心弾む季節に贈る期間限定メニューキャンペーン「Fresh California ～Seasonal Table～」を開催いたします。



本キャンペーンでは、思わずシェアしたくなる彩りと、フレッシュな美味しさを兼ね備えたピザとスパゲティ、アルコール・ノンアルコールともに楽しめる華やかなカクテルをラインアップし、4月20日（月）から6月30日（火）までの期間限定で販売します。

「Fresh California ～Seasonal Table～」では、カリフォルニアの明るく、軽やかな陽射しをイメージし、「フレッシュ＆ヘルシー」をテーマに、美味しさはもちろんビジュアルにもこだわったメニューを考案しました。



「オリエンタルビーフ＆ハーブスパゲッティ」は、香ばしいビーフフィレにハラペーニョの辛味とフレッシュハーブの爽やかさを重ね、コリアンBBQソースで仕上げたスパイシーな一皿。さらに、ピザ窯で焼き上げる看板のピザカテゴリからは、マルゲリータをアップデートし、ブッラータチーズを丸ごと一つトッピングした「クリーミーブッラータ＆フレッシュバジルピザ」が登場します。

ドリンクでは、桜色が華やかに映える「サンセットストロベリーモヒート」をご用意。甘酸っぱいストロベリーの香りに、フレッシュミントの爽やかな後味が広がる春らしい一杯です。こちらのノンアルコールバージョンとして「サンセットストロベリーヴァージンノヒート」もお楽しみいただけます。

「カリフォルニア・ピザ・キッチン」

メニューキャンペーン 「Fresh California ～Seasonal Table～」 実施概要

◇ 販売期間：

2026年4月20日（月）～6月30日（火）

◇ 販売商品：

・ 「オリエンタルビーフ＆ハーブスパゲッティ」 2,800円

・ 「クリーミーブッラータ＆フレッシュバジルピザ」 2,970円

・ 「サンセットストロベリーモヒート」 1,200円

・ 「サンセットストロベリーヴァージンノヒート」 1,100円

※価格はいずれも税込

◇ 販売店舗：

カリフォルニア・ピザ・キッチン ラゾーナ川崎店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階／TEL 044-589-7401

◇ 公式HP：

https://cpkjapan.com/

カリフォルニア・ピザ・キッチンとは

オリエンタルビーフ＆ハーブスパゲッティクリーミーブッラータ＆フレッシュバジルピザサンセットストロベリーモヒート／サンセットストロベリーヴァージンノヒート

伝統的なイタリア料理の域を出た、グローバルなトッピング・アイデアによるプレミアムピザをメインに、アペタイザーからスープ、サラダ、パスタ、デザートまで、カスタムメイドの豊富なメニューを揃えたカジュアルスタイルのカリフォルニア・レストランとして、1985年アメリカ・ロサンゼルス、ビバリーヒルズに誕生。人気メニューであるプレミアムピザは、オープンキッチンに備えたピザ窯で、オーダーごとに世界各国のテイストを盛り込んで、次々と香ばしく焼き上げています。

「アメリカ人の大好きな味と風味を、とびっきり美味しいピザにトッピングして世界中に伝えたい」 という創業者の考えのもとに開発された、オリジナリティー溢れるプレミアムピザは、子供から大人まで幅広い層から愛されています。

「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店

住所：

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階

営業時間：

11：00～22：00（L.O 21:00）

TEL：

044-589-7401

公式HP：

https://cpkjapan.com/(http://cpkjapan.com/)

Facebook：

https://www.facebook.com/CPKjapan/

Instagram：

https://www.instagram.com/CPKjapan/

ラゾーナ川崎店 外観