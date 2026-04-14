春のお出かけシーズンにもオススメ！持ち運びやすいカップタイプの『ドリトス CUP Style マイルドソルト味』2026年4月20日(月)より全国のコンビニエンスストア先行で発売開始

ジャパンフリトレー株式会社

「コーンスナック」を中心にスナック菓子を製造・販売するジャパンフリトレー株式会社(カルビーグループ、本社：茨城県古河市、代表取締役 会長兼社長執行役員：石辺 秀規)は、カップタイプの『ドリトス CUP Style マイルドソルト味』を、2026年4月20日(月)より全国のコンビニエンスストア先行で発売します。なお、コンビニエンスストア以外の店舗では、2026年6月1日(月)より発売します。

『ドリトス CUP Style マイルドソルト味』商品特長

『ドリトス CUP Style マイルドソルト味』はS字型の立体形状による心地よい「カリッパリ」な多重食感と、コーンの甘みと旨みが引き立つマイルドな塩味が楽しめる商品です。「カリカリ」と「パリパリ」の両方の食感が同時に味わえ、飽きのこない食感がクセになります。さらに、シンプルな味わいながらも、絶妙な塩加減でコーンの香りや甘さが引き立ち、ついつい食べ進めてしまう、止まらないおいしさが楽しめます。食べれば食べるほど満足感が増す、食べ応え抜群の一品です。

カップタイプは袋タイプと比べて場所を取らずに持ち運びやすい容器形態で、春のお出かけシーズンや、お酒のおとも、リモートワーク中の小腹満たしなど、様々なシーンでオススメです。さらに、サラダと合わせてもおいしくお召し上がりいただけます。

【商品規格】

商品名：『ドリトス CUP Style マイルドソルト味』

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14806/table/205_1_60c767fdcc3078a48de6ae9d69989e7f.jpg?v=202604140251 ]

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。

開発の背景

「ドリトス」は型にはまらない自由な発想と大胆なスタイルで、スナックの枠を超えた新たな食領域への提案を強化しており、軽食・食事としての楽しみ方が広がっています。さらに販売規模は拡大を続け、過去5年間で約2.7倍(※1)に伸長しています。

「CUP Style」シリーズは2023年4月に「ドリトス」の食シーンを拡大するために発売を開始しました。2025年4月にはリニューアルを行い、「ドリトス」ブランドの中でも特に若年層からの支持が高いシリーズです。また新規のお客様が手に取っていただく機会も多いことから、今回新フレーバーとして「CUP Style」シリーズ初の「マイルドソルト味」を発売します。

生地の立体形状に合わせ、一番おいしさを感じられる塩分量を見つけるために何度も試作を重ね、0.数％単位で細かく調整し、絶妙な塩加減に仕上げました。

今後も食シーンを広げる提案を強化していくことで、さらに「ドリトス」ブランドをお楽しみいただけるよう努めてまいります。

(※1)インテージ SRI ＋ スナック市場 全国全業態 推計販売規模（金額） 2019年4月～2025年3月

Instagram ドリトス公式アカウントでも新商品やドリトスの楽しみ方を配信中！

ファンの皆様と繋がるアカウントとして、商品情報、ドリトスのある暮らし、手軽においしく楽しめるアレンジレシピなど、様々なコンテンツを発信しています。

▼アカウント名：Doritos_Japan(ドリトス)

https://www.instagram.com/doritos_jpn/(https://www.instagram.com/doritos_jpn/)

「ドリトス」について

“FOR THE BOLD もっと強く、もっと濃く”をブランドメッセージに掲げる「ドリトス」は、世界最大級のスナックメーカーであるフリトレーが1966年にアメリカで発売した世界NO.1(※2)のトルティーヤチップスブランドです。日本では1987年に発売し、日本スナック市場でトルティーヤチップスカテゴリーを確立。コーンをまるごとすりつぶして薄くのばしたオリジナル生地を、オーブンで焼いてから油で揚げた、パリッパリとした独特の食感と香ばしい風味が特長のトルティーヤチップスです。

「ドリトス」ブランドページ：https://www.fritolay.co.jp/ourbrands/doritos/

(※2) ユーロモニターインターナショナル調べ;スナック菓子2026年版;同社のトルティーヤチップスの定義による;ブランドシェア(％);2025年総小売売上額

【定番ラインアップ】

ジャパンフリトレーについて

当社は、1957年に日本で最初のポップコーン製造・販売会社として発足しました。その後、ペプシコと日本企業との合弁会社を経て、1990年ペプシコ100％子会社化。同年にジャパンフリトレー株式会社への社名変更。2009年よりカルビー株式会社の完全子会社となり、現在に至ります。

「マイクポップコーン」や「ドリトス」「チートス」を主力商品とし、コーンスナック市場のカテゴリーでシェアNO.1(※3)を獲得しています。

公式ウェブサイト：https://www.fritolay.co.jp/

（※3）インテージSRI+ コーンスナック市場 2024年4月～2025年3月 累計販売金額