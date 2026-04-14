「サンサンスポンジ」×「サンリオキャラクターズ」初のコラボレーションが実現！オリジナルパッケージを公式オンラインショップで4月15日より先行予約受付開始！

株式会社ダイニチ・コーポレーション

食器洗い用固形洗剤やスポンジなどのキッチン回りアイテムを製造・販売する株式会社ダイニチ・コーポレーション（東京都世田谷区；代表取締役 吉田元之、以下ダイニチ）は、世代を超えて愛される株式会社サンリオの人気キャラクターたちとコラボレーションした限定デザイン「サンサンスポンジ」×「サンリオキャラクターズ」を、2026年4月15日（水）より公式オンラインショップにて先行予約受付を開始します。

サンサンスポンジは、食器洗い用固形洗剤の製造・販売を行ってきたダイニチが、“固形洗剤と相性の良いスポンジ”を追求する中で誕生したキッチンスポンジです。高品質ポリウレタン素材を使用し、泡立ちが早く、さらに泡切れ・水切れの良さを兼ね備えているのが特長です。半年以上使えるほどの高い耐久性を持ち、ごみの削減にもつながります。さらに、わずか7mmの圧縮パッケージで届くため収納性にも優れており、こうした使い心地の良さが口コミで広がり、楽天市場「掃除用品スポンジ部門」で6年連続1位※1を獲得するなど、多くの支持を集めているダイニチを代表するアイテムです。

本企画は、ダイニチとして初となるサンリオキャラクターズとのコラボレーションです。“洗い物に費やす時間にときめきを”という「サンサンスポンジ」の想いと、見る人の心を明るくするサンリオキャラクターズの世界観が重なり合い、パッケージを眺めると思わず「かわいい！」と声がこぼれる、とびきり特別なデザインが誕生しました。サンサンスポンジでしか出会えない表情にもご注目いただきたい、毎日の洗い物時間がちょっと楽しくなる限定コラボレーションです。

ラインナップは、ハローキティ（オレンジレッド／ソフト）、シナモロール（バニラホワイト／ソフト）、マイメロディ（ピンク／ソフト）、クロミ（パープル／ノーマル）の全4種。それぞれのキャラクターをイメージしたカラーとスポンジ本体の色味を掛け合わせたオリジナルパッケージで、機能性はそのままに、キッチン空間を華やかに演出します。ダイニチは、会社のフィロソフィーである「Shine life. ささやかに、晴れやかに。」を大切にしながら、暮らしに寄り添うプロダクトを通じて、日常にときめきと笑顔を広げてまいります。

※1 2018年8月～2026年4月現在 ※2 2025年3月9日21:52時点

予約サイト：https://dainichi-corp.co.jp/blogs/sunsun-media/sanrio

■サンリオキャラクターズとの初コラボ。サンサンスポンジとのパッケージでしか見られない“ムギュッと”かわいい特別デザインが誕生！

サンサンスポンジはこれまで、確かな品質で毎日の暮らしに欠かせない“洗い物”の時間を支えてきました。今回のコラボレーションでは、世代を超えて愛され続けるサンリオの人気キャラクターたちの世界観を掛け合わせ、思わず「かわいい！」と声が出てしまう、とびきりハッピーな限定デザインが誕生しました。

最大のポイントは、サンサンスポンジのパッケージでしか見られない特別な表情。さらに、サンサンスポンジの特長でもある“圧縮”仕様にちなんで、キャラクターたちがハートに「ムギュッと」包まれているオリジナルデザインにもご注目ください。

開封前のコンパクトなフォルムとリンクする、遊び心あふれるビジュアルが実現しました。ここでしか出会えない姿が、キッチンに置くだけで気分をぐっと上げてくれます。思わず飾りたくなる、写真を撮りたくなる、そんな“たまらないかわいさ”をぎゅっと詰め込みました。

また、定番の明るいカラーに加え、今回のコラボでは新色パープル（クロミ／ノーマルタイプ）も登場。キッチン空間のアクセントになる絶妙な色味で、かわいさと大人っぽさを兼ね備えたラインナップとなっています。

もちろん、かわいいだけではありません。長持ち設計と泡立ちの良さというサンサンスポンジ本来の機能性はそのままに、実用性もしっかり両立。日常使いはもちろん、ギフトやインバウンド需要にも応えるアイテムとして、これまで以上に幅広い層へアプローチしてまいります。

本コラボレーションは、大人からお子様まで、毎日の洗い物時間が思わず楽しくなるひとときをお届けします。

■サンサンスポンジ

ダイニチ・コーポレーションは創業から、食器洗い用固形洗剤の製造販売を行っています。製造から販売を行う中で、固形洗剤と相性の良いスポンジを研究し、高品質ポリウレタンを使用した、従来のスポンジの概念を覆す「サンサンスポンジ」が生まれました。半年以上使えるほど丈夫で長持ちなので、ごみの削減に。

泡立ちが早く、そして、泡切れ、水切れが抜群のため節水にも繋がります。また、圧縮されたわずか7mmのパッケージで届くので収納場所にも困りません。

そんな「サンサンスポンジ」は口コミで広がり、今では楽天市場で6年連続掃除用品スポンジ部門1位を獲得※1、2025年3月には楽天市場総合リアルタイムランキング1位を獲得※2するなど、当社を代表するアイテムです。

※1 2018年8月～2026年3月現在 ※2 2025年3月9日21:52時点

■商品概要

・サンサンスポンジ×サンリオキャラクターズ 4個セット 1,848円（税込）

・サンサンスポンジ×ハローキティ 4個セット 1,848円（税込）

・サンサンスポンジ×クロミ 4個セット 1,848円（税込）

・サンサンスポンジ×マイメロディ 4個セット 1,848円（税込）

・サンサンスポンジ×シナモロール 4個セット 1,848円（税込）

■4月15日（水）より公式オンラインショップにて先行予約受付開始

先行予約開始日：2026年4月15日（水） ※数量限定販売

一般発売開始日：2026年5月15日（金）

※予約分のお届けは5月15日(金)以降随時発送

予約サイト：https://dainichi-corp.co.jp/blogs/sunsun-media/sanrio

■ダイニチ・コーポレーションについて

株式会社ダイニチ・コーポレーションは、単なる製品メーカーではありません。私たちは、1973年の創業から50年以上にわたり三代続く家族経営企業です。これは単なる歴史ではなく、短期的な利益に左右されない品質への揺るぎないコミットメント、長期的な経営安定性、そして一貫したビジョンを保証するものです。私たちの事業の根幹には、創業者から続く「毎日の洗い物時間を、より豊かに。」という哲学があります。

この想いが、私たちのすべての製品開発とお客様への約束の基盤となっています。この一貫した哲学と長年の歴史が、国内外のお客様やお取引先の皆様にとって最も重要な「信頼」の証となると、私たちは確信しています。

ロゴデザインでは、ブランドの核心となる価値観を象徴的に表現しています。スポンジを手に取り泡立てる日常のひとコマ、社名やサンサンスポンジのサンサンが象徴する太陽、感謝を受け渡す人々の手。そして「ダイニチ」の「大」の字が、シンプルで力強いデザインと温かみのあるカラーに昇華されています。この一つひとつの要素は、ただ商品を届けるだけでなく、「洗う」という行為を通じてお客様の暮らしを明るく照らしたいという私たちの変わらない願いを体現しています。

■タグライン

タグライン「Shine life.」には、今までもこれからもお客様の暮らしに輝きを届ける存在であり続けるという決意を込めています。短い言葉ではありますが、私たちのこれまでの歩み、そしてこれからの未来へのビジョンが凝縮されています。

50年の歴史を礎に、さらにその先の50年、100年へ。ダイニチ・コーポレーションは、お客様とともに、暮らしに新たな輝きを届ける企業として歩み続けます。

ブランドストーリー：https://prtimes.jp/story/detail/bAv774ijkZB



ブランド

▪️Sunsun Sponge（サンサンスポンジ）

洗い物に費やす時間に“ときめき”を

https://dainichi-corp.co.jp/

▪️TEILE（テイレ）

食器洗いを「お手入れ」に

ミニマルに、日常生活や旅先で

https://teile.co.jp/

▪️ao（アオ）

人と地球に寄り添う、肌にも環境にも優しいキッチンブランド

https://ao-lifestyle.jp/

▪️SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）

食器洗いの新定番の食器用固形洗剤

https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunwash

■「SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）」

限られた時間を効率的に、心地よく過ごしたい。サンサンウォッシュは、そんな現代の暮らしに応えるために生まれました。軽くタッチするだけで高い洗浄力を発揮する固形洗剤は、肌の弾力や潤いを守るコラーゲンや保温効果の高い温泉成分をたっぷり配合されているため手肌へも優しく、毎日の食器洗いを手軽で快適なものにします。シンクにそっと佇み、馴染むデザインは、キッチンの景観を損ねません。

私たちは52年前から固形洗剤のパイオニアとして発展・普及に取り組み、魅力と可能性を世の中に広める努力を続けてきました。サンサンウォッシュは、その長年の知見とオリジナルレシピから生まれた自信作です。

使いやすさと美しさを兼ね備えた新しい食器用洗剤サンサンウォッシュは、ダイニチの代表商品であるサンサンスポンジの最強の相棒です。発売開始からわずか2週間で先行発売分が完売し、楽天市場食器洗剤部門でダイニチ史上初の第2位※を獲得しました。

※ 2025年2月27日現在 食器洗剤部門

■サンサンスポンジ海外取扱国・地域

※「サンサンスポンジ」×「サンリオキャラクターズ」は国内販売のみです。

【北米】

アメリカ

カナダ

【アジア】

韓国

台湾

香港

タイ

インドネシア

【ヨーロッパ】

ベルギー

フランス

スイス

イギリス

ドイツ

◯海外取扱の様子

・FRONT GENERAL STORE様（米・ブルックリン）

・Merci様（フランス）

・KADO様（米・ロサンゼルス）

・Tortoise General Store様（米・ロサンゼルス）

・Zabars様（米・ニューヨーク）

■会社概要

会社名：株式会社ダイニチ・コーポレーション

本社所在：〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-33-25

電話番号：03-6432-1789

代表者名：吉田元之

設立：1973年12月

公式サイト：https://dainichi-corp.co.jp/

公式オンラインショップ：https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge