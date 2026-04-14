「WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura」のトリプルコラボ第2弾！旅先から日常まで活躍するワンピースアイテムが新登場！

株式会社ワコール「WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura」ワンピース 品番：SDY350 カラー：BL、前あきワンピース 品番：SDY353 カラー：BU

株式会社ワコール（本社：京都府京都市、代表取締役社長執行役員：川西啓介）が展開する「ワコール スイムウェア」は、株式会社スポーティフ（本社：神奈川県茅ヶ崎市、代表取締役：岩倉具司）が運営するアパレルブランド「SPORTIFF（スポーティフ）」と、同ブランドの専属モデルを長年務める三浦りさ子さんをアドバイザーに迎えたトリプルコラボレーション「WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura」の第2弾として、華やかさとここちよさを両立したスイムウェアコレクションを発売。2026年4月14日（火）より、全国の取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで展開します。

インナーウェアの知見を活かし、“大人女性のための、見せたい水着”を提案してきた「ワコール スイムウェア」と、茅ヶ崎発の大人カジュアルブランド「SPORTIFF」、そして世代を代表するファッションアイコンである三浦りさ子さんによるコラボレーションは、2025年秋冬シーズンに続き第2弾。

今回のアイテムは、すっきりとしたシルエットの［ノースリーブロングワンピース］、軽やかな楊柳素材を使用した［楊柳前あきワンピース］、水陸両用でバストを美しくキープする［カップ付きタンクトップ］。レジャーからデイリーまで幅広いシーンに対応し、多彩なコーディネイトを楽しんでいただけます。

三浦りさ子さんとは、旅をイメージしたコンセプトの立案から柄の選定、細かなフィッティング確認まで協業。気になりがちな部位をさりげなくカバーするパターン設計にこだわり、アウターアイテムと組み合わせることで、体型カバーとコーディネイトのしやすさを両立しています。

デザイン面では、「SPORTIFF」で人気のテキスタイルを新たな配色で採用。繊細なサンゴモチーフを組み合わせた夏らしい柄は、リゾート気分を盛り上げる華やかさと、日常にもなじむ上品さを兼ね備えています。

商品サイト :https://store.wacoal.jp/disp/001400295950145/

【「WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura」の特長】

●大人女性のための水着を展開する「ワコール スイムウェア」と大人カジュアルを提案する茅ヶ崎発のアパレルブランド「SPORTIFF」、さらに「SPORTIFF」専属モデル・三浦りさ子さんをアドバイザーに迎えたトリプルコラボレーション「WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura」の第2弾を発売。

●［ノースリーブロングワンピース］と［楊柳前あきワンピース］、［カップ付きタンクトップ］をラインアップ。繊細なサンゴモチーフを組み合わせた夏らしい柄を採用し、華やかさと上品さを兼ね備えたデザインに。

●ワンピースは、「ワコール スイムウェア」初のアイテム。リゾートはもちろん、ジムの行き帰りなど日常使いにも取り入れやすく幅広いシーンで活躍します。

【商品概要】

［ノースリーブロングワンピース］

品番：SDY350、SDY354

希望小売価格：SDY350 25,300円（税込）、SDY354 24,200円（税込）

サイズ：M・L

カラー：SDY350 BL（ブラック）・RE（レッド）、SDY354 KO（ネイビー）

SDY350 BL（ブラック）SDY350 RE（レッド）SDY354 KO（ネイビー）

●商品特長

「WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura」第2弾のノースリーブロングワンピース。

繊細なサンゴモチーフを組み合わせた、夏らしい柄を採用。リゾート気分を高める華やかなデザインと、リラックス感のある快適な着ごこちにこだわっています。

落ち感のある素材が縦のラインを引き立て、すっきりとしたシルエットでスタイルを美しく演出。デコルテを上品に見せるネックラインのカッティングに加え、ひざ下から裾にかけたほどよいボリュームのティアード切り替えやギャザーがデザインのアクセントになっています。

エレガントな雰囲気で、レジャーからデイリーまで幅広いシーンに対応。コンパクトにたためて持ち運びしやすく、旅行にもおすすめです。インナーキャミソールつきで、透けにくい仕様です。

●三浦りさ子さんのお気に入りポイント

薄く軽くてやわらかい、着ごこちのよいワンピース

本体に使用している素材は、お気に入りの「SPORTIFF」定番の人気素材。美しいカッティングのネックラインやひざ下から裾にかけた、ほどよいボリューム感のティアード切り替えなどエレガントな仕上がりです。

［楊柳前あきワンピース］

品番：SDY353

希望小売価格：27,500円（税込）

サイズ：M・L

カラー：BU（ブルー）

SDY353 BU（ブルー）

●商品特長

「WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura」第2弾の楊柳前あきワンピースです。

軽くてやわらかな楊柳素材を使用し、肌ざわりのよい着ごこち。美しいシボ感が上品な印象を添え、1枚でさらりと着るだけで様になる洗練されたシルエットに仕上げました。

前を開けて羽織りとして着用したり、ウエストのドローコードでシルエットを調整したりと、自由なアレンジが可能。幅広い着こなしが楽しめるのも魅力です。

同シリーズのロングワンピースとのコーディネイトはもちろん、お手持ちのワンピースやパンツスタイルと合わせるのもおすすめ。インナーキャミソールつきで、透けにくい仕様です。

●三浦りさ子さんのお気に入りポイント

軽くてやわらかい、シボ感が美しい楊柳素材のワンピース

鮮やかなカラーがとても着映えします。前を開けておしゃれに羽織れたり、ウエストのドローコードで好みのシルエットに調整できたりと、アレンジが効く1枚です。

［カップ付きタンクトップ］

品番：SWY035

希望小売価格：18,700円（税込）～

サイズ：9M・11L・13L・15L

カラー：新色BL（ブラック）・新色RE（レッド）・IV（アイボリー）・BU（ブルー）

SWY035 BL（ブラック）SWY035 RE（レッド）SWY035 IV（アイボリー）SWY035 BU（ブルー）

●商品特長

「WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura」第2弾のカップ付きタンクトップ。

水陸両用タイプで、アクティブなシーンにも対応する水着トップに仕上げました。

動きに合わせて伸縮するアンダーバストテープを採用し、水中で動いてもバスト部分がズレにくく、バストのかたちを美しくキープします。パッチンフィット対応の水着ボトムとボタンでつなげられ、着用中もめくれにくく快適です。

やや太めの肩ひもやストレートな袖ぐりのカッティングにより、気になるはみ肉が目立ちにくく、アウターライクに着用できるデザインに。繊細なサンゴモチーフを組み合わせた夏らしい柄を採用し、機能性と華やかさを兼ね備えた一枚です。

●三浦りさ子さんのお気に入りポイント

ライトな着ごこちのスイムトップは水陸両用で着用可能

やや太めの肩ひもやストレートな袖ぐりのカッティングで、はみ肉が目立ちにくいのがうれしい。アウターライクに着られるように仕上げているので、スイムシーン以外にも使いやすいのが魅力です。

【コーディネイト画像】

夏らしいサンゴ柄や前あきのワンピースなどを中心に、リゾート感あふれるスタイリングを提案。2025年秋冬シーズン発売の第1弾アイテム［UVパーカー］や［7分丈レギンスパンツ］とのレイヤードで多彩なコーディネイトが可能です。

「WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura」第1弾リリース(https://www.wacoal.jp/news/newsrelease/202508/release187083.html)

ワンピース 品番：SDY350 カラー：BLトップス 品番：SWY035 カラー：RE、パーカー（継続商品） 品番：SDY035 カラー：BL、ボトム（継続商品） 品番：SWQ035 カラー：BLワンピース 品番：SDY350 カラー：BL、前あきワンピース 品番：SDY353 カラー：BU

【三浦りさ子さんコメント】

■コラボレーション第2弾となる今回のアイテムで、こだわったポイントを教えてください。

スイムウェアはシンプルなデザインのものが多い中で、着ていて気分が上がるようなデザインにこだわりました。さらに、そのスイムウェアに合わせて、そのまま簡単に着られる洋服も一緒に楽しめるよう、SPORTIFFさんにも参加してもらいアイテムづくりをしました。

■どんな方に着用いただきたいですか？

アクティブでお洒落を楽しむ大人の女性にぜひ着ていただきたいです。

■「ワコール スイムウェア」は「着ごこちのよさ」と「ボディラインの美しさ」にこだわった商品を展開していますが、三浦さんがリゾートシーンで愛用しているアイテムのこだわりを教えてください。

リゾートでは、着ごこちがよくてシルエットをきれいに見せてくれるアイテムを選ぶようにしています。今回のアイテムの中では、[ノースリーブロングワンピース]と [楊柳前あきワンピース]は欠かせないですね。どちらも一度着ると色違いが欲しくなるほど快適ですし、流行に左右されないデザインなので長く愛用できます。

また、旅先ではくるくると丸めてコンパクトにできるので、荷物が増えがちな旅行でも気軽に持っていけるのも嬉しいポイントです。

【三浦りさ子さんプロフィール】

三浦りさ子さん

1968年1月13日、ニューヨーク生まれ

1997年より11年間ファッション誌『VERY（ベリー）』のモデルとして活躍、その内の約7年間はカバーを飾る。湘南茅ヶ崎の『SPORTIFF （スポーティフ）』は1998年より専属モデルとなり、現在もイメージキャラクターとして活躍中。

プライベートでは、二児の母として子育ても含めた主婦業をこなし、女性としての身だしなみやオシャレを怠らず、モデルとしての仕事も両立させている。

【キャンペーン情報】

コラボレーション第2弾の発売を記念したプレゼントキャンペーンを開催

「WACOAL Swim Wear × SPORTIFF by Risako Miura」第2弾の発売を記念して、プレゼントキャンペーンを2026年4月14日（火）より開催。期間中、対象店舗にて「ワコール スイムウェア」商品を20,000円（税込）以上ご購入いただいた方の中から抽選で、「三浦りさ子さん直筆サイン入りフォト」や「JTB商品券（5,000円分）」をプレゼントします。

期間：2026年4月14日（火）10:00～5月15日（金）23:59

対象店舗：全国のキャンペーン対象店舗およびワコールウェブストア

応募方法：期間中、対象店舗で「ワコール スイムウェア」の商品を20,000円（税込）以上ご購入いただいたお客さまに応募はがきをお渡しします。必要事項をご記入のうえ、ポストへ投函してください。

賞品：「三浦りさ子さん直筆サイン入りフォト」1名様、「JTB商品券（5,000円分）」10名様

【「SPORTIFF」について】

1979年にスタートした、大人カジュアルを提案する茅ヶ崎発のアパレルブランド。

オリジナルテキスタイルの独特な色使いと柄で作る着ごこちのいいウェアは、日常にリゾート感を取り入れ、世代を問わずおしゃれを楽しむエイジレスなブランドを目指しています。

太陽や海風を感じさせる独自のテキスタイルは、１つ１つデザイナーが手作業で描いたもの。着や洗濯など、素材選びにもこだわったものづくりをしています。

「SPORTIFF」公式サイト(https://www.sportiff.co.jp/)

【「ワコール スイムウェア」について】

“大人女性のための、見せたい水着”をコンセプトに掲げ、1983年に女性の水着にいち早く補整の概念を取り入れて誕生したワコールのスイムウェア。

「スイムウェアも下着と同じ。女性が肌に直接つけるもの」という考えのもと、「着ごこちのよさ」と「ボディラインの美しさ」にこだわり、快適性とファッション性を兼ね備えたスイムウェアで、水辺の女性を美しく引き立てます。

「ワコール スイムウェア」公式サイト(https://store.wacoal.jp/brand/wacoal-swimwear/)

「ワコール スイムウェア」公式Instagram(https://www.instagram.com/wacoalswim.jp/)