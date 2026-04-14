細胞の多様性をもつ次世代の血管付属人工皮膚モデルの構築に成功　―細胞多様性が肌弾力を生み出す事に着目した新エイジングケア理論を発明―

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊）は、東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 清水達也教授との共同研究により、生体皮膚が持つ複雑な「細胞の多様性」を自律的に再現する次世代の血管付属人工皮膚を構築しました。

このモデルでは、従来の培養法では維持が困難だった生体皮膚に特有の線維芽細胞や血管周皮細胞様の細胞集団を培養し、生体に近い皮膚バリア機能と弾力性の獲得に成功しました。さらに、ビタミンCが血管周囲の細胞を介して皮膚の老化兆候を改善するメカニズムの一端も明らかにしました。今回の成果は、動物実験に代わる倫理的かつ高精度な評価系として、次世代スキンケア製品や医薬品開発の加速につながることが期待されます。

本研究成果は、オンライン科学雑誌『EMBO Reports』（４月１日付）に掲載されました。

図１．血管を付与する事で、ヒトの真皮間葉系細胞多様性とその機能を高度に再現した人工皮膚が開発された



１．研究成果のポイント

◆血管内皮細胞との共培養により、生体同様の真皮細胞の多様性を再現した人工皮膚を開発

◆細胞の多様性が生まれることで、皮膚のバリア機能と肌の弾力性が向上する事を発見

◆細胞の多様性のある皮膚では、ビタミンCによる皮膚バリア機能と肌弾力の改善効果が増強されることを発見



２．研究の背景

皮膚を構成する細胞は表皮角化細胞、真皮線維芽細胞など、その形や機能によって大まかに分類されてきました。近年、単一細胞遺伝子発現解析などの技術が発達した結果、同種に分類された細胞１つ１つには個性と言えるような機能や性質の差が存在することが明らかになりました。興味深いことに、老化とともに真皮の間葉系細胞の個性が失われることが明らかになり、肌の老化や疾患の重要な因子と考えられはじめています。しかし、従来の細胞培養技術では、こうした細胞の多様性を再現・分析できないために、老化との関連性の証明やケア理論の構築が困難でした。さらに、世界的な動物実験削減の流れを受け、生体の複雑さを模倣できる高度な代替試験法が求められています。

そこで本研究では、細胞の多様性維持に血管が重要な役割を果たすと考え、血管付属人工皮膚を構築することで人間の細胞多様性を再現した人工皮膚モデルの構築に着手しました。更に、人工皮膚における血管の有無を比較することで、血管に支えられた細胞多様性が皮膚にどのような影響を与えるのかについて調べました。



３．結果

・血管内皮細胞の導入による、真皮間葉系細胞の多様性を再現した人工皮膚の構築

一般的な人工皮膚は、表皮角化細胞と真皮線維芽細胞の２種の細胞からなる、表皮と真皮の２層モデルです。まず研究チームは、表皮角化細胞、真皮線維芽細胞、臍帯由来血管内皮細胞の３種の細胞を用いて血管構造を持つ人工皮膚モデルを構築しました（図１）。次に、構築した人工皮膚に含まれる細胞を対象に単一細胞RNAシークエンス解析を実施し、真皮に含まれる細胞の性質と多様性を評価しました。生体ヒト皮膚の真皮には多様性のある線維芽細胞と血管周皮細胞が含まれますが、研究用にこれらの細胞を平面培養した細胞では多様性が喪失されていました。その一方で、構築された人工皮膚の線維芽細胞と血管周皮細胞の多様性分布パターンが生体ヒト皮膚と非常に類似したパターンであることが確認されました（図２）。この結果は、従来困難とされていた線維芽細胞と血管周皮細胞の細胞不均一性の再現には、三次元環境と血管と皮膚の細胞間相互作用が重要な役割を果たすことを示しています。

図２．単一細胞RNAシークエンスによるヒト皮膚と人工皮膚の真皮間葉系細胞多様性の比較



・血管内皮細胞の導入による、皮膚バリア機能と真皮弾力性の改善

次に、血管の有無による人工皮膚の機能性を比較しました。その結果、肌の保湿バリア機能、透明感等に重要な役割を果たすターンオーバー機能、しわたるみに関わる肌の弾力性について、血管付与による改善が認められました（図３）。

図３．血管導入による人工皮膚モデルの機能性変化

・ビタミンCのターンオーバー改善、肌弾力改善作用は、血管付属人工皮膚で増強される

さらに、血管の有無による人工皮膚のビタミンCに対する反応性を比較しました。その結果、肌の保湿バリア機能、透明感等に重要な役割を果たすターンオーバー機能、しわたるみに関わる肌の弾力性について、血管付与によってビタミンCの有用性が増強されることが確認されました（図４）。

図４．血管導入による人工皮膚モ

４．今後の展望

本研究により、血管内皮細胞が存在することで線維芽細胞の多様性が誘導され、皮膚の構造や機能の維持、薬剤に対する応答性に決定的役割を果たすことが明らかになりました。本研究は血管の発達や退縮によって、皮膚の老化や疾患が制御されるメカニズムの存在を示唆し、血管に着目した新たなスキンケア理論を支えるものです。

更に、開発された人工皮膚モデルは、従来のモデルよりも人間の皮膚に近い生理反応を示すため、シワ・たるみ改善などの高機能なスキンケア成分の探索や、医薬品の安全性・有効性評価において、動物実験に代わる有力なツールとなり得ると考えています。

論文情報

＜タイトル＞

The heterogeneity of dermal mesenchymal cells reproduced in skin equivalents regulates barrier function and elasticity

＜著者名＞

Shun Kimura, Sachiko Sekiya, Sawa Yamashiro, Tetsutaro Kikuchi, Masatoshi Haga, & Tatsuya Shimizu

＜雑誌＞

EMBO Reports

＜DOI＞

https://doi.org/10.1038/s44319-026-00757-w



用語説明

※1 単一細胞RNAシークエンス （Single-cell RNA sequencing）

次世代シークエンサーを用いることで、個々の細胞内に含まれるmRNA全体すなわち遺伝子発現の全体像を網羅的に調べる方法です。一般的なRNAシークエンスは、サンプルに含まれる全細胞からmRNAを抽出して遺伝子発現量を調べるために、細胞集団の平均化された遺伝子発現しかわかりません。単一細胞シークエンスでは、細胞の個性ともいえる個々の遺伝子発現の違いを調べることが可能であり、この技術を用いることで一見同種の細胞に含まれる一部の細胞集団が様々な生命現象の制御に役立っている事が発見されています。

※2 免疫組織学的解析法

特定のタンパク質に結合可能な抗体を利用することで、組織に含まれる目的タンパク質を染色し可視化する方法です。本研究では真皮の主要成分である1型コラーゲン、血管内皮細胞に特徴的に存在するCD３１、ターンオーバーに伴う細胞増殖中の表皮角化細胞に存在するKi67などのタンパク質に対する抗体を使用し、組織状態や皮膚機能の変化について調べています。