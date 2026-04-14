「早く赤ちゃんに会いたい気持ちでいっぱい」 藤田ニコルさんが『たまごクラブ』の表紙に登場！ 妊娠・出産への想いを語るインタビューも掲載（4/15発売）

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岩瀬大輔）が発行する、妊娠・出産・育児雑誌『たまごクラブ』『ひよこクラブ』は、1993年に創刊し、2025年10月に創刊32周年を迎えました。2026年4月15日発売の『たまごクラブ』には、モデル・タレントの藤田ニコルさんが登場します。昨年12月に第一子妊娠を発表した藤田さんの貴重なインタビューが掲載されています。

撮影／菊地泰久(vale.)まるごと1冊“出産準備”の本『たまごクラブ』2026年春号（妊娠5カ月から出産まで）

発売日：2026年4月15日（水）

定価：1,320円（税込）

【別冊付録】もらえるお金ガイド

【別冊付録】育児グッズ いる・いらない 超カンタン★判定BOOK

【とじ込みBOOK】赤ちゃんの名づけガイド

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https://st.benesse.ne.jp/ninshin/content/?id=103371

【藤田ニコルさんコメント】

――撮影時は妊娠7カ月。出産に向けて思うことは？

初期のころは不安が多かったのですが、今は早く赤ちゃんに会いたい気持ちでいっぱいです。楽しく出産に挑めたらいいな。

――初のマタニティフォト撮影だったとのこと、いかがでしたか？

とてもかわいい衣装を用意してもらい、さまざまなポージングで撮影しました。どんな仕上りになるのか、完成が待ち遠しかったです。プライベートでマタニティフォトを撮る予定がなかったので、すてきな記念になりました。

――妊娠中のママたちにメッセージをお願いします。

『たまごクラブ』は私も実際に読んでいるのですが、誌面を通じて、妊娠中の不安や楽しみを他のママたちと分かち合えるような気がしています。春号ではインタビューページもあるので、手に取ってもらえると嬉しいです。出産、一緒に頑張りましょう！

藤田ニコルさんプロフィール

1998年2月生まれ。2009年「第13回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、専属モデルに。14年から『Popteen』で活動し、17年からは『ViVi』の専属モデルとして活躍。数々のバラエティ番組に出演するほか、美容本『私が垢抜けた82の方法』（講談社）が発売中。23年に結婚し、26年春に第一子を出産予定。

『たまごクラブ』2026年春号 インタビュー撮影カット

＜ご参考＞

■『たまごクラブ』2026年春号詳細情報

これまで6冊だった「たまひよ」の雑誌は、『初めてのたまごクラブ』『たまごクラブ』『初めてのひよこクラブ』『ひよこクラブ』の4冊にリニューアル。『たまごクラブ』は、まるごと1冊「出産準備号」として、出産までに「知っておくべきこと」「準備しておくべきこと」を網羅しています。情報量が増えてボリュームアップしつつ、「いつ・何を・どうすればいいか」がひと目でわかる構成です。

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【特集】・赤ちゃんとママのための体重管理 最新版！・藤田ニコルさん カバーインタビュー ほか