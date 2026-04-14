レノボ、学習を効率化するAIタブレット「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」とさらに高性能化したゲーミングタブレット「Lenovo Legion Tab（8.8″, 5）」を発表

レノボ・ジャパン合同会社

レノボ・ジャパン合同会社（本社東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎、以下レノボ）は本日、高度なAI機能を搭載した最新のAndroidタブレット2モデル「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」および「Lenovo Legion Tab（8.8", 5）」を発表しました。

AIワークロードの活用がコンセプトから実践段階へと移行しつつある中、多様化する働き方や学習スタイルに合わせて、AI搭載デバイスを提供します。「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」は、学生をはじめとしたデジタルネイティブに向けたタブレットで、学習をよりスマートかつ効率的にサポート。「Lenovo Legion Tab（8.8", 5）」は圧倒的なパフォーマンスと冷却性能を備え、最高レベルのモバイルゲーム体験を提供するゲーミングタブレットです。

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2：AI ツール群で学習プロセスを革新するプレミアムタブレットLenovo Idea Tab Pro Gen 2

デジタルネイティブ世代をターゲットに、よりスマートに学習し、生産性を高めるための 13 インチプレミアムタブレットです。カラーはルナグレーを採用。

GoogleのAIアシスタント「Gemini」に加え、ドキュメントの整理やメモの加筆を効率化する「Smarter Reader」、ビジュアルを構造化し、資料作成を補助する「クリエーションツール」、文章作成をAIでサポートする「Lenovo メモ」、音声をリアルタイムで文字起こしする「AI 字幕」、そして文章作成を支援する「スマート AI 入力」といったレノボ独自のAIツール群をシステムレベルで搭載。理解から出力まで、AIが学習プロセスを整理し、効率化します。

通信面では次世代規格Wi-Fi 7に対応。ディスプレイには13型 3.5K PureSight Proパネルを採用し、144Hz のリフレッシュレートと800nitsの高輝度（HBM）による鮮明で没入感のあるビジュアル体験を提供します。また、4,096段階の筆圧感知に対応した「Lenovo Tab Pen Plus」が標準で付属し、直感的な手書き入力が可能です。オプションとして快適な文字入力により生産性をさらに高める「Lenovo Keyboard Pack」も用意しました。

【Lenovo Idea Tab Pro Gen 2：主な仕様】- OS： Android 16- プロセッサー：Qualcomm(R) Snapdragon(R) 8s Gen 4プロセッサー- メインメモリー：8GB（LPDDR5X）- フラッシュメモリー：256GB- ディスプレイ：13型ワイド PureSight Pro ディスプレイ（3504×2190ドット）- カメラ：フロント 800万画素、リア 1300万画素- オーディオ：ドルビー・アトモス、JBL(R)スピーカー×4、マイクロフォン×2- 無線通信機能：Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)、Bluetooth v6.0- インターフェース：USB3.2 Type-C（DP-Out 対応）、スマートコネクター- センサー：加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー- バッテリー：10200mAh- 本体寸法：約296.5×191.9×6.2mm- 本体質量：約598g- 付属アクセサリー：Lenovo Tab Pen Plus、ACアダプター、USBケーブル等- オプション：Lenovo Keyboard Pack for Idea Tab Pro Gen 2- レノボオンライン価格（予定）：79,860円（税込）前後- 発売日：2026年4月17日Lenovo Legion Tab（8.8", 5）：アイコニックなデザインと圧倒的な冷却性能のゲーミングモデルLenovo Legion Tab（8.8", 5）

究極のモバイルゲーム体験を追求した8.8型ゲーミングタブレット。カラーは重厚感のあるエクリプスブラックを採用。背面にはアイコニックなライティング効果を演出するエンブレムを搭載し、ゲーミングデバイスとしての個性を放ちます。

パフォーマンスを最大限に引き出すため、面積を大幅に拡大したベイパーチャンバーによる最新の冷却システム「Legion ColdFront Vapor冷却システム 3.0」を採用。Snapdragon(R) 8 Elite Gen 5 プロセッサーのパワーを維持し、長時間の高負荷プレイでも安定した動作を継続します。また、Wi-Fi 7に対応し、高速なネットワーク環境を実現しています。

8.8型 3K PureSight Gamingディスプレイ（165Hz）で、滑らかな映像表現と高い応答性を両立。オプションとして専用フォリオケースと画面を保護するスクリーンプロテクターも用意しました。

【Lenovo Legion Tab（8.8", 5）：主な仕様】- OS：Android 16- プロセッサー：Qualcomm Snapdragon(R) 8 Elite Gen 5プロセッサー- メインメモリー：12GB（LPDDR5T）- フラッシュメモリー：256GB- ディスプレイ：8.8 型ワイド PureSight Gaming ディスプレイ（3040×1904ドット）- カメラ：フロント 800万画素、リア 5000万画素- オーディオ：ドルビー・アトモス、スピーカー×2、マイクロフォン×2- 無線通信機能：Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)、Bluetooth v6.0- インターフェース：USB3.2 Type-C（DP-Out 対応）、USB2.0 Type-C、ｍicro SDカードスロット- センサー：加速度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、光センサー、GPS等- バッテリー：9000mAh- 本体寸法：約206.5×128.5×7.6mm- 本体質量：約360g- 付属アクセサリー：ACアダプター、USBケーブル等- オプション：フォリオケース、スクリーンプロテクター- レノボオンライン価格（予定）：119,860円（税込）前後- 発売日：2026年4月17日【製品詳細】

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2（レノボ・アイデア・タブ・プロ・ジェン・ツー）

URL: https://www.lenovo.com/jp/ja/p/tablets/idea-tab-series/lenovo-idea-tab-pro-gen-2/len103l0036

Lenovo Legion Tab (8.8", 5)（レノボ・レギオン・タブ）

URL: https://www.lenovo.com/jp/ja/p/tablets/legion-tab-series/lenovo-legion-tab-gen-5-8.8-inch-snapdragon/len103g0003

Lenovo、Legionは、Lenovoの商標です。 その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＜レノボ・ジャパン ホームページ＞

トップページ https://www.lenovo.com/jp/ja/

プレスリリース https://www.lenovo.com/jp/ja/news/

製品画像ダウンロード https://www.lenovo.com/jp/ja/media/(https://www.lenovo.com/jp/ja/media/)

＜レノボについて＞

レノボ（HKSE：992／ADR：LNVGY）は、売上高690億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の196位にランクされています。180の市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、AI対応、AI-readyかつ最適化AIであるポケットからクラウドまでのポートフォリオ（PC、ワークステーション、スマートフォン、タブレット）、インフラ（サーバー、ストレージ、エッジ、HPC、ソフトウェア、ソフトウェア定義型インフラストラクチャ）、ソフトウェア、ソリューション、サービスの発展を促進する世界最大のPCメーカーとしての成功を収めてきました。世界を変えるイノベーションへの継続的な投資により、レノボはあらゆる場所のすべての人にとって、より公平で信頼できるよりスマートな未来を創出します。詳しくはこちらでご覧いただけます。