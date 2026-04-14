【TIFFANY & CO.】2026年母の日を祝う「Celebrating Mothers Since 1837」キャンペーンを発表

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーは、2026年の母の日「Celebrating Mothers Since 1837」キャンペーンを発表いたします。本キャンペーンでは、親子の親密なひとときに宿る感謝や記憶、そして世代を超えて受け継がれる想いをテーマにしたショートフィルムを展開。ハウス アンバサダーのロージー・ハンティントン＝ホワイトリーを起用し、母であることの本質に迫るとともに愛から生まれる強さや、親子のつながりを描き出します。

舞台はニューヨークの自宅で、娘がそばで遊ぶなか、自身の母との電話を通して、ロージーの穏やかな時間が描かれます。ロージーは「ティファニー ハードウェア」のパヴェ ダイヤモンド ネックレスを身に着け、特別な贈り物への感謝を伝え、思い出を振り返りながら、母になって気づく想いや、そこから生まれる強さを率直に語り、いつか娘にも同じ想いが受け継がれていくことへの願いを重ねます。

本作では、ジュエリーが想いをつなぐ存在として物語に寄り添います。ロージーが身に着けるティファニー ハードウェアのジュエリーは、内なる強さと自信をさりげなく映し出します。ティファニーのクリエイションは、世代を超えて受け継がれる存在として、母から子へと続く愛情や記憶を宿す特別なものとして描かれています。

ティファニーの母の日キャンペーンは、約2世紀にわたり愛の多様なかたちを描き続けてきたブランドの伝統を体現するものです。「Celebrating Mothers Since 1837」を通じて、強さや愛、そして感謝の想いが、時を超えて受け継がれていく普遍的な価値であることを表現しています。

本キャンペーン「Celebrating Mothers Since 1837」は本日4月14日（火）より、ティファニー公式チャネルにて展開されます。

https://www.tiffany.co.jp/stories/guide/what-to-get-mom/

ティファニーについて

ティファニーは、1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがニューヨークで創業し、洗練された革新的なデザイン、精巧なクラフトマンシップ、そして卓越した創造性の代名詞としてその名を馳せるグローバル ラグジュアリー ジュエラーです。

ティファニー社とその子会社は、全世界で300店以上の店舗と14,000名を超える従業員を擁し、ジュエリー、ウォッチ、ラグジュアリーアクセサリーのデザインから製造、販売までを行っております。また3,000名を超える卓越した職人たちは、自社工場でダイヤモンドのカッティングやジュエリー製作に携わりながら、ティファニーが約束する最高品質へのコミットメントの実現に貢献しています。

ティファニーは、責任ある事業活動を行い、自然環境を維持し、多様性と包括性を優先し、事業を行う地域社会に良い影響を与えることを長年にわたり取り組んでいます。ティファニー社、およびティファニーのサステナビリティに対する取り組みの詳細については、tiffany.co.jpをご覧ください。

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