かゆみ止め薬「ムヒ」発売100周年。創業の地・富山で感謝を込めた記念イベント「ムヒ百歳祭（ムヒひゃくさいさい）」を7月25日・26日に開催

株式会社池田模範堂

かゆみ止め薬「ムヒ」を製造・販売する株式会社池田模範堂（本社：富山県上市町、代表取締役社長：池田嘉津弘、以下「当社」）は、「ムヒ」の発売100周年を記念し、富山県で記念イベント「ムヒ百歳祭（ムヒひゃくさいさい）」を2026年7月25日（土）・26日（日）に開催いたします。

本イベントは富岩運河環水公園（富山市）をメイン会場に、富山市親水広場、富山駅南北自由通路の複数会場で展開。創業の地である富山と県民の皆様へ、感謝の想いを込めたお祭りイベントを開催いたします。

「ムヒ」と歩んだ100年

1926年（大正15年）、当社の創業者が「他に比べるものが無いほど優れた効き目の薬」という想いを込めて開発したかゆみ止め薬「ムヒ」。おかげさまで、発売から100年という節目を迎えることができました。これもひとえに、長年にわたりムヒをお使いいただいてきたお客様、販売にご協力いただいた流通関係者の皆様、そして地元・富山の皆様のおかげです。

「ムヒS」「液体ムヒS」「ムヒパッチ」など、時代のニーズに合わせて製品の形を

変えながらも、「かゆみ」という身近なお悩みに寄り添うという原点は変わらず大切にしてまいりました。この100年分の感謝をお伝えする場として、創業の地・富山で記念イベントを開催いたします。

「ムヒ百歳祭」イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/150909/table/12_1_bf5c69f4c9eaccbc5bba736324d0f404.jpg?v=202604141251 ]

「ムヒ百歳祭」が届けたいもの

「ムヒ」100周年の今年、池田模範堂の「ワクワク元年」がはじまります。虫さされをスーッとしずめる、小さな一本。祖父母の子ども時代から、今の子どもたちの夏休みまで。あらゆる世代の「夏の当たり前」でいられたこと、本当にありがとうございます。100年分の感謝を込めて、 富山でいちばんワクワクする夏をつくります。

合言葉は「ムヒ百歳祭（ひゃくさいさい）」。そんな想いから生まれた、100年分の「ありがとう」を富山にお届けするお祭りです。

富岩運河環水公園では、夏のかゆみを「スカッ」と吹き飛ばすコンテンツ、富山の美味が集まるフードストリート、ムヒの100年を振り返る年表など、大人からお子様まで一日中楽しめるお祭り空間を創出します。夜には、環水公園の水辺を活かした演出も予定しています。

また、富山駅でも拠点を設けるほか、隣接する親水広場でもステージやマルシェなど、富山の魅力を感じていただけるコンテンツも展開。富山でいちばん爽快な夏を、皆様と一緒につくりたいと思います。

※各コンテンツの詳細は、今後のプレスリリースにて順次お知らせいたします。

富山企業コラボレーション

ムヒ百歳祭では、創業の地・富山の企業とのコラボレーションを実施いたします。

「ムヒ」と富山の企業がタッグを組んだコラボレーション商品を開発・販売予定です。

＜コラボレーション先企業＞（五十音順）

株式会社梅かま ／ カントリーキッチン ／ 五洲薬品株式会社 ／ 助野株式会社 ／

株式会社トンボ飲料 ・バランス株式会社／ 日の出屋製菓産業株式会社 ／

株式会社能作 ／ 株式会社桝田酒造店

※コラボレーション商品の詳細は、今後のプレスリリースにて改めてご紹介いたします。

今後の情報公開スケジュール

イベントの詳細情報は、今後段階的に公開してまいります。最新情報は特設サイトを

ご確認ください。

・5月：コンテンツ情報など

・6月：富山企業コラボ商品詳細・ゲスト情報など

【会社概要】

商 号 ： 株式会社池田模範堂

代 表 者 ： 代表取締役社長 池田 嘉津弘

所 在 地 ： 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地

創 業 ： 1909年（明治42年）

事業内容 ： 医薬品の製造販売

U R L ： https://www.ikedamohando.co.jp/