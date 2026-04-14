「TUISS DECOR」から「Tuiss」へ。TUISS DECOR、ブランド名・ロゴ・ブランドカラーを刷新

TUISS DECOR株式会社

TUISS DECOR株式会社（チューイッシュ・デコア株式会社、本社：東京都港区／代表取締役社長 早嵜英二）は、2026年4月14日より、ブランド名を「Tuiss」に変更するとともに、ロゴ・ブランドカラーを刷新いたします。

Tuiss（チューイッシュ）へのリブランドについて

Tuiss（チューイッシュ）は英国発のオーダーメイドブラインド・カーテン通販として、日本だけでなく欧米やオーストラリアなどで多くのご家庭に選ばれてきました。このたびのリブランドは、これまで培ってきたブランドの実績と品質はそのままに、より洗練されたブランドとして生まれ変わるものです。

ブランド名は「TUISS DECOR」から「Tuiss」へとシンプルに。ロゴには新たにタグライン「Style your view.」を添えた2段組の構成としました。ブランドカラーは鮮やかなグリーンから、深みのあるダークウッドへ。落ち着きと品格のある印象へと刷新しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121148/table/12_1_51a43d49a4f09e944096628a6489f647.jpg?v=202604141251 ]Tuiss ロゴTuiss アイコン

Tuiss Webサイト：

https://www.tuiss.co.jp/

手軽に、リーズナブルに。窓まわりの模様替えをもっと身近に。

Tuissの魅力は新たなブランドの見た目だけではありません。オーダーメイドでありながら驚くほどリーズナブルな価格で、1mm単位のサイズ指定、2,500以上の豊富な商品から自分だけの1点をお選びいただけます。

さらに、つっぱり式やカーテンレール取付オプションをはじめとした、穴あけ不要の取り付けオプションを豊富にご用意しており、簡単な手順で壁に傷をつけることなくお部屋の雰囲気を変えることができます。賃貸住宅にお住まいの方にも気軽にお試しいただけるおすすめの選択肢です。

採寸から注文・取り付けまで、すべてのプロセスをオンラインで完結。はじめての方でも安心してご利用いただけるよう、専任のカスタマーサポートと、無料生地サンプル、万が一の採寸ミスの際にも無料で再製作が可能な採寸安心保証サービスをご用意しています。

サービス・品質に変更はございません

つっぱり式カーテンレール取付

ブランドのビジュアルは生まれ変わりますが、皆さまにご愛顧いただいているサービスの内容・品質・サポート体制に変わりはございません。変わらぬ商品ラインナップ、1mm単位のサイズオーダー、5年間の品質保証などはこれまで通りご利用いただけます。

Tuissについて

Tuiss（チューイッシュ）は英国発のオーダーメイドブラインド・カーテン通販で、2000年に創業し、これまで世界で1,500万本以上を供給してきました。ウッドブラインドやバーチカルブラインド、ハニカムシェードなどさまざまな窓装飾商品を展開し、V&A ウィリアム・モリスコレクションや英国リバティ社とのコラボレーション商品まで、2,500種類以上の製品を取り揃えています。

インテリアやDIYの専門知識がなくても美しい住空間を実現できるよう、採寸・注文・取り付けのすべてのプロセスをシンプルに設計しています。新居への引越し、家族構成の変化、新たなライフステージへの移行など、住まいが変わる節目に、お客様の「自分らしい空間づくり」に寄り添います。

Webサイト：https://www.tuiss.co.jp/