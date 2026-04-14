終わらない服をつくろう。青山商事「WEAR SHiFT」プロジェクト　回収したスーツのポリエステルを再利用した「ウエアシフトスーツ」を発売

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、持続可能なファッションの実現を目指す「WEAR SHiFT（ウエアシフト）」プロジェクトの一環として、お客様から店頭で回収したスーツ（裏地など）のポリエステルを再利用した「ウエアシフトスーツ」を、4月14日（火）より洋服の青山全店および、公式オンラインストアで発売します。

商品ページ：https://tinyurl.com/ynp5kcc6

■WEAR SHiFT（ウエアシフト）とは

2023年10月から「終わらない服をつくろう。」という宣言のもと、全国の「洋服の青山」および 「スーツスクエア」の店内へ、不要になった衣類などを回収するリサイクリングボックスを設置。お客さまがより気軽にエコ活動に参加できる環境を整えました。2024年11月には、店頭で回収したスーツのウールを取り入れた循環型の「ウエアシフトスーツ」が誕生しています。

リリース（リサイクリングボックス）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000115161.html

リリース（ウエアシフトスーツ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000221.000115161.html

■回収した衣類のポリエステルを再利用した「ウエアシフトスーツ」

表地の素材は、リサイクルポリエステル100％となっており、リサイクリングボックスで回収された衣類（裏地など）や製造工程で発生する裁断布などが2％、その他の回収衣料が18％、PETリサイクル素材が80％となっています。回収された衣類や裁断布は、高度な紡績・織布技術によって、高品質なスーツ用のポリエステルへと再生しました。また、胴裏地にはリサイクルペットボトル原料の「ECO BLUE」を、ボタンには「バイオマス原料」を採用。さらに、下げ札（タグ）などにも、自社の回収衣類を10％配合した古紙を使用するなど、これまで以上に環境に配慮した循環型のスーツとなっています。

ジャケット：2つボタンシングル、肩パットを使用せず毛芯2層構造の「ソフトコンストラクション」で軽く柔らかな仕立てにしています。身幅にゆとりを持たせつつウエスト位置を高く設定することで、リラックス感がありながらも視覚的にスマートな印象を与えます。

スラックス：膝の位置を高く設定し、裾にかけてテーパードをかけることでスマートなシルエットを実現しました。

【商品概要】

商品 ウエアシフトスーツ（品番：59361104S-21、41）

色柄 ブルー、グレー/織柄

素材 表地：ポリエステル100％（青山回収衣類裏地+裁断布2％、他回収衣料18％、PETリサイクル80％）、裏地：ポリエステル100％（ECO BLUE：リサイクルポリエステル 100％）※下げ札、胸タグには古紙に当社の回収衣類を10％使用

サイズ YA3～7、A4～8、AB4～8、BE4～8（全21サイズ）※カラーによってサイズはことなります。

販売価格 税込32,890円

販売店舗 洋服の青山全店、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

■循環型リサイクルプラットフォーム■担当者コメント（商品第一部 マネジャー 河原林孝太）

「WEAR SHiFT」プロジェクトは、2023年10月にリサイクリングボックスを設置し、「終わらない服をつくろう。」という宣言からスタートしました。2024年に実現したウールモデルに続き、今回、新たに店頭で回収したスーツの裏地などのポリエステルを再利用した循環型の「ウエアシフトスーツ」を完成させることができました。本商品は、すべてリサイクル生地を採用しており、下げ札や胸タグに至るまで回収衣類を配合し、プラットフォーム全体で資源を使い切る仕組みを形にしています。「ファッションの楽しさ」と「環境への思い」、さらにはウォッシャブル機能というイージーケア性が共存する新しい一着を、ぜひ体感してください。