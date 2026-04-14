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「mofusand×猫壱」大ヒットコラボの第2弾限定デザインの「食器」「ポータブル」「爪とぎ」全8種類を4月20日発売
MOON-X Japan株式会社が運営する、猫用品ブランド『猫壱』は、大人気キャラクター「mofusand」とのコラボレーション第2弾商品を、2026年4月20日（月）より発売します。本コラボレーションでは、「食器」「ポータブル」「爪とぎ」の3カテゴリーから、全8種類のアイテムをご用意。「mofusand」の愛らしいデザインと、猫壱ならではの機能性を融合させたラインアップとなっています。
本件に関するお問合わせ先
≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
MOON-X Japan株式会社 猫壱カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
猫壱
https://www.necoichi.co.jp/
【コラボレーションの背景】
本コラボレーション商品は、第1弾が発売後1ヵ月で追加生産に至るなど多くのお客様よりご好評をいただいたことから、第2弾が決定しました。
近年、猫との暮らしにおいては、単なる飼育用品としての役割にとどまらず、デザイン性やライフスタイルとの調和も重視されるようになっています。そうしたニーズの高まりを背景に、「mofusand」のキュートでシュールな世界観と、「猫壱」が追求してきた機能性を掛け合わせたコラボレーションを展開します。
【コラボレーションの概要】
「mofusand」の“森の動物たちと過ごすもふもふ仲良し”をテーマにした「北欧風にゃん」と「猫壱」のコラボレーションによる限定デザインとして、「食器」「ポータブル」「爪とぎ」の3カテゴリーから全8種類を展開します。「猫壱」の機能性はそのままに、「mofusand」の世界観を取り入れたラインアップです。
【商品情報】
発売日：2026年4月20日（月）
販売場所：
＜店舗＞
mofusandもふもふストア、猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店、イオンペット、
ペットワールドアミーゴ、ペットのコジマ、ひごペット、P２、などの一部店舗
＜オンライン＞
もふもふマーケット： https://mofusand-mofumofu-market.jp/
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/necoichi/
Amazon：https://p.moon-x.com/necoichi-store
【商品詳細】
＜食器＞
脚付フードボウル・脚付ウォーターボウル・脚付にゃにゃめフードボウルの3タイプを展開。いずれも高さのある設計で、猫が自然な姿勢で食事や飲水ができ、吐き戻しや体への負担軽減に配慮されています。さらに、丸みのある縁や安定感のある重さ、フードが集まりやすい傾斜構造（にゃにゃめ）など、食べやすさ・飲みやすさを追求。磁器製で汚れが落ちやすいため清潔に使用でき、電子レンジ・食洗機対応と使い勝手に優れています。
■mofusand 猫用脚付フードボウルレギュラー／3,278円（税込）
■mofusand 猫用脚付ウォーターボウルレギュラー／3,608円（税込）
■mofusand 猫用脚付にゃにゃめフードボウル レギュラー／4,158円（税込）
＜ポータブル＞
「ポータブルケージとトイレのセット」は、ケージ・トイレ・マットなど必要なものが一式揃い、広々とした空間で災害時や長時間の移動・滞在でも快適に過ごせます。「ポータブルライトキャリー」は通院や短時間の移動に最適な軽量設計。
どちらもメッシュと撥水素材を組み合わせ通気性と安心感を確保しており、折りたたむことができるので持ち運び・収納にも優れています。
■mofusand ポータブルケージとトイレのセット／9,680円（税込）
■mofusand ポータブルライトキャリー／5,478円（税込）
＜爪とぎ＞
くつろぐ・隠れる・のびのび研ぐといった本能的な欲求を満たす爪とぎです。ベッド部分だけでなくフレーム全体が爪とぎ仕様になっており、思いきり体を伸ばして研ぐ行動に応えます。また、爪とぎ部分は交換できるためフレームはそのままに長く清潔に使い続けられます。
■mofusand バリバリダイカット（猫の隠れ家）／14,080円（税込）
■mofusand バリバリダイカット（猫のゆりかご）／14,080円（税込）
■mofusand バリバリダイカット（猫の二段ベッド）／14,080円（税込）
mofusandについて
もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、
とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。
手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。
グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。
2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中。
＜関連サイト＞
mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp
ぢゅの
X：https://x.com/mofu_sand
Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/
猫壱について
猫が壱番。猫壱。
猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。
私たちは、猫という存在に、深く魅了されています。
美しい毛色や自立した佇まい、たまに見せてくれる甘えた表情。
猫の素晴らしさは、挙げればキリがありません。
そんな愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。
猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
活動実績：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/csr
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本コラボレーション商品は、第1弾が発売後1ヵ月で追加生産に至るなど多くのお客様よりご好評をいただいたことから、第2弾が決定しました。
近年、猫との暮らしにおいては、単なる飼育用品としての役割にとどまらず、デザイン性やライフスタイルとの調和も重視されるようになっています。そうしたニーズの高まりを背景に、「mofusand」のキュートでシュールな世界観と、「猫壱」が追求してきた機能性を掛け合わせたコラボレーションを展開します。
【コラボレーションの概要】
「mofusand」の“森の動物たちと過ごすもふもふ仲良し”をテーマにした「北欧風にゃん」と「猫壱」のコラボレーションによる限定デザインとして、「食器」「ポータブル」「爪とぎ」の3カテゴリーから全8種類を展開します。「猫壱」の機能性はそのままに、「mofusand」の世界観を取り入れたラインアップです。
【商品情報】
発売日：2026年4月20日（月）
販売場所：
＜店舗＞
mofusandもふもふストア、猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店、イオンペット、
ペットワールドアミーゴ、ペットのコジマ、ひごペット、P２、などの一部店舗
＜オンライン＞
もふもふマーケット： https://mofusand-mofumofu-market.jp/
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/necoichi/
Amazon：https://p.moon-x.com/necoichi-store
【商品詳細】
＜食器＞
脚付フードボウル・脚付ウォーターボウル・脚付にゃにゃめフードボウルの3タイプを展開。いずれも高さのある設計で、猫が自然な姿勢で食事や飲水ができ、吐き戻しや体への負担軽減に配慮されています。さらに、丸みのある縁や安定感のある重さ、フードが集まりやすい傾斜構造（にゃにゃめ）など、食べやすさ・飲みやすさを追求。磁器製で汚れが落ちやすいため清潔に使用でき、電子レンジ・食洗機対応と使い勝手に優れています。
■mofusand 猫用脚付フードボウルレギュラー／3,278円（税込）
■mofusand 猫用脚付ウォーターボウルレギュラー／3,608円（税込）
■mofusand 猫用脚付にゃにゃめフードボウル レギュラー／4,158円（税込）
＜ポータブル＞
「ポータブルケージとトイレのセット」は、ケージ・トイレ・マットなど必要なものが一式揃い、広々とした空間で災害時や長時間の移動・滞在でも快適に過ごせます。「ポータブルライトキャリー」は通院や短時間の移動に最適な軽量設計。
どちらもメッシュと撥水素材を組み合わせ通気性と安心感を確保しており、折りたたむことができるので持ち運び・収納にも優れています。
■mofusand ポータブルケージとトイレのセット／9,680円（税込）
■mofusand ポータブルライトキャリー／5,478円（税込）
＜爪とぎ＞
くつろぐ・隠れる・のびのび研ぐといった本能的な欲求を満たす爪とぎです。ベッド部分だけでなくフレーム全体が爪とぎ仕様になっており、思いきり体を伸ばして研ぐ行動に応えます。また、爪とぎ部分は交換できるためフレームはそのままに長く清潔に使い続けられます。
■mofusand バリバリダイカット（猫の隠れ家）／14,080円（税込）
■mofusand バリバリダイカット（猫のゆりかご）／14,080円（税込）
■mofusand バリバリダイカット（猫の二段ベッド）／14,080円（税込）
mofusandについて
もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、
とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。
手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。
グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。
2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中。
＜関連サイト＞
mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp
ぢゅの
X：https://x.com/mofu_sand
Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/
猫壱について
猫が壱番。猫壱。
猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。
私たちは、猫という存在に、深く魅了されています。
美しい毛色や自立した佇まい、たまに見せてくれる甘えた表情。
猫の素晴らしさは、挙げればキリがありません。
そんな愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。
猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
活動実績：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/csr
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
MOON-X Japan株式会社 猫壱カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
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猫壱
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