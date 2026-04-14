「mofusand×猫壱」大ヒットコラボの第2弾限定デザインの「食器」「ポータブル」「爪とぎ」全8種類を4月20日発売

■mofusand 猫用脚付にゃにゃめフードボウル レギュラー／4,158円（税込）＜ポータブル＞「ポータブルケージとトイレのセット」は、ケージ・トイレ・マットなど必要なものが一式揃い、広々とした空間で災害時や長時間の移動・滞在でも快適に過ごせます。「ポータブルライトキャリー」は通院や短時間の移動に最適な軽量設計。どちらもメッシュと撥水素材を組み合わせ通気性と安心感を確保しており、折りたたむことができるので持ち運び・収納にも優れています。































■mofusand ポータブルライトキャリー／5,478円（税込）＜爪とぎ＞くつろぐ・隠れる・のびのび研ぐといった本能的な欲求を満たす爪とぎです。ベッド部分だけでなくフレーム全体が爪とぎ仕様になっており、思いきり体を伸ばして研ぐ行動に応えます。また、爪とぎ部分は交換できるためフレームはそのままに長く清潔に使い続けられます。■mofusand バリバリダイカット（猫の隠れ家）／14,080円（税込）■mofusand バリバリダイカット（猫のゆりかご）／14,080円（税込）■mofusand バリバリダイカット（猫の二段ベッド）／14,080円（税込）mofusandについてもふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中。＜関連サイト＞mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jpぢゅのX：https://x.com/mofu_sandInstagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/