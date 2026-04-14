世界パワーSST市場2026-2032年：投資機会と競争環境から戦略を策定 Global Reports
パワーSST世界総市場規模
パワーSSTは、一般にソリッドステートトランスフォーマー（Solid State Transformer）を指し、半導体スイッチングと高周波トランスを組み合わせて電力を変換・制御する次世代電力変換技術です。従来の低周波変圧器より小型・軽量化しやすく、電圧変換や電力品質の制御を柔軟に行えるため、分散電源、鉄道、船舶、データセンターなどでの活用が期待されています。
図. パワーSSTの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346868/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346868/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルパワーSST市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の1745百万米ドルから2032年には3517百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは12.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルパワーSST市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、脱炭素化と電化需要の拡大
パワーSSTの市場を押し上げる最大の要因は、脱炭素化と電化の進展です。再生可能エネルギーの導入拡大や産業分野の省エネ化に伴い、より高効率で柔軟な電力変換機器への需要が高まっております。パワーSSTは、従来型変圧器に比べて高機能な電力制御を実現しやすいため、次世代電力インフラの中核技術として注目されています。
2、小型・軽量化への強いニーズ
パワーSSTは、高周波変換技術を活用することで、装置の小型化・軽量化に寄与できる点が市場成長を後押ししております。都市部の電力設備、鉄道、船舶、産業装置などでは、設置スペースの制約が厳しく、従来機器の代替として高密度実装可能なソリューションが求められています。そのため、パワーSSTのコンパクト性は重要な導入動機となっております。
3、直流配電・高機能電力ネットワークへの移行
データセンター、工場、次世代ビル設備などでは、交流から直流への配電最適化や、より高度な電力マネジメントが求められております。パワーSSTは、AC/DC変換を統合的に扱えるため、直流配電やスマートグリッドとの親和性が高い点が評価されています。こうした電力ネットワークの高度化が、パワーSSTの導入拡大を後押ししております。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギー統合と分散型電源の拡大
太陽光・風力・蓄電池などの分散型エネルギー資源（DER）の拡大は、パワーSSTの重要な成長機会となります。従来型変圧器では対応が難しい双方向電力制御や電圧安定化機能を備えているため、再生可能エネルギーの不安定性を吸収しやすい点が強みです。今後、脱炭素社会の進展とともに導入領域がさらに拡大すると考えられます。
2、データセンター・高密度電力需要の急増
AI・クラウドコンピューティングの普及により、データセンターの電力密度は急速に上昇しています。従来のACベース電力供給では変換段数が多く損失が大きいため、800V DCなど新しい電力アーキテクチャへの移行が進んでいます。パワーSSTは高効率変換と電力品質制御を同時に実現できるため、次世代データセンター電源としての導入機会が拡大しております。
パワーSSTは、一般にソリッドステートトランスフォーマー（Solid State Transformer）を指し、半導体スイッチングと高周波トランスを組み合わせて電力を変換・制御する次世代電力変換技術です。従来の低周波変圧器より小型・軽量化しやすく、電圧変換や電力品質の制御を柔軟に行えるため、分散電源、鉄道、船舶、データセンターなどでの活用が期待されています。
図. パワーSSTの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346868/images/bodyimage1】
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルパワーSST市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の1745百万米ドルから2032年には3517百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは12.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルパワーSST市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、脱炭素化と電化需要の拡大
パワーSSTの市場を押し上げる最大の要因は、脱炭素化と電化の進展です。再生可能エネルギーの導入拡大や産業分野の省エネ化に伴い、より高効率で柔軟な電力変換機器への需要が高まっております。パワーSSTは、従来型変圧器に比べて高機能な電力制御を実現しやすいため、次世代電力インフラの中核技術として注目されています。
2、小型・軽量化への強いニーズ
パワーSSTは、高周波変換技術を活用することで、装置の小型化・軽量化に寄与できる点が市場成長を後押ししております。都市部の電力設備、鉄道、船舶、産業装置などでは、設置スペースの制約が厳しく、従来機器の代替として高密度実装可能なソリューションが求められています。そのため、パワーSSTのコンパクト性は重要な導入動機となっております。
3、直流配電・高機能電力ネットワークへの移行
データセンター、工場、次世代ビル設備などでは、交流から直流への配電最適化や、より高度な電力マネジメントが求められております。パワーSSTは、AC/DC変換を統合的に扱えるため、直流配電やスマートグリッドとの親和性が高い点が評価されています。こうした電力ネットワークの高度化が、パワーSSTの導入拡大を後押ししております。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギー統合と分散型電源の拡大
太陽光・風力・蓄電池などの分散型エネルギー資源（DER）の拡大は、パワーSSTの重要な成長機会となります。従来型変圧器では対応が難しい双方向電力制御や電圧安定化機能を備えているため、再生可能エネルギーの不安定性を吸収しやすい点が強みです。今後、脱炭素社会の進展とともに導入領域がさらに拡大すると考えられます。
2、データセンター・高密度電力需要の急増
AI・クラウドコンピューティングの普及により、データセンターの電力密度は急速に上昇しています。従来のACベース電力供給では変換段数が多く損失が大きいため、800V DCなど新しい電力アーキテクチャへの移行が進んでいます。パワーSSTは高効率変換と電力品質制御を同時に実現できるため、次世代データセンター電源としての導入機会が拡大しております。