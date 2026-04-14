レポートオーシャン株式会社プレスリリース : クラウド ゲーム市場 2035年1306億0725万米ドル到達 ハイパースケールクラウドと低遅延技術で飛躍 CAGR42.23％拡大
クラウド ゲーム市場は、2025年の約38億5,527万米ドルから2035年には約1,306億725万米ドルへと急拡大が予測され、年平均成長率（CAGR）42.23％という極めて高い成長軌道にあります。この市場は単なるゲーム産業の進化ではなく、クラウドコンピューティング、通信インフラ、デジタルエンターテインメントが融合した新たな産業エコシステムとして注目されています。特に「ハードウェア依存からの脱却」という構造変化が、従来のゲーム市場を根本から再定義しており、企業戦略や投資判断において重要な分析対象となっています。
ハードウェア不要時代を実現するクラウドゲームの技術革新
クラウドゲームは、リモートサーバー上でゲーム処理を行い、ストリーミング形式でユーザーに提供する革新的な仕組みです。この技術により、高性能PCや専用ゲーム機を持たないユーザーでも、高品質なゲーム体験が可能となります。スマートフォン、タブレット、スマートテレビといった多様なデバイスでシームレスにプレイできる点が、ユーザー基盤の拡大を後押ししています。また、クロスデバイス対応により「いつでもどこでもプレイ可能」という新しい消費スタイルが確立されつつあります。
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モバイルクラウドゲーミング拡大が市場成長の中核ドライバーに
市場成長を牽引する最大の要因は、モバイルクラウドゲーミングの急速な普及です。低遅延ストリーミング技術と高度なクラウドインフラの進化により、スマートフォン上でコンソール品質のゲームが実現しています。さらに、サブスクリプション型サービスの普及により、ユーザーは豊富なゲームライブラリへ低コストでアクセス可能となりました。このモデルは、ユーザーの参入障壁を大幅に引き下げ、ゲーム消費の頻度と時間を飛躍的に増加させています。
遅延とネットワーク依存が依然として残る市場課題
一方で、クラウドゲームはネットワーク品質に大きく依存するという課題を抱えています。特に高ビットレートと低遅延を両立する通信環境の整備にはコストが伴い、地域によっては十分な体験が提供できないケースも存在します。遅延やレスポンスの問題は、ユーザー体験を大きく左右する要素であり、普及の障壁となり得ます。しかし、通信事業者やテック企業によるデータセンター投資やネットワーク高度化により、これらの課題は中長期的に改善される見込みです。
5Gとエッジコンピューティングが創出する次世代成長機会
クラウド ゲーム市場における最大の機会は、5Gの低遅延特性とエッジコンピューティングの融合です。これにより、リアルタイム性が求められるゲームにおいても高品質な体験が実現されます。通信企業とゲームプラットフォーム事業者の連携も進んでおり、より高度なゲーム環境の構築が加速しています。特に、マルチアクセスエッジコンピューティング（MEC）の導入は、クラウドゲームの遅延問題を解決する鍵として注目されています。
主要企業のリスト：
● Utomik B.V.
● Nvidia Corporation
ハードウェア不要時代を実現するクラウドゲームの技術革新
クラウドゲームは、リモートサーバー上でゲーム処理を行い、ストリーミング形式でユーザーに提供する革新的な仕組みです。この技術により、高性能PCや専用ゲーム機を持たないユーザーでも、高品質なゲーム体験が可能となります。スマートフォン、タブレット、スマートテレビといった多様なデバイスでシームレスにプレイできる点が、ユーザー基盤の拡大を後押ししています。また、クロスデバイス対応により「いつでもどこでもプレイ可能」という新しい消費スタイルが確立されつつあります。
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モバイルクラウドゲーミング拡大が市場成長の中核ドライバーに
市場成長を牽引する最大の要因は、モバイルクラウドゲーミングの急速な普及です。低遅延ストリーミング技術と高度なクラウドインフラの進化により、スマートフォン上でコンソール品質のゲームが実現しています。さらに、サブスクリプション型サービスの普及により、ユーザーは豊富なゲームライブラリへ低コストでアクセス可能となりました。このモデルは、ユーザーの参入障壁を大幅に引き下げ、ゲーム消費の頻度と時間を飛躍的に増加させています。
遅延とネットワーク依存が依然として残る市場課題
一方で、クラウドゲームはネットワーク品質に大きく依存するという課題を抱えています。特に高ビットレートと低遅延を両立する通信環境の整備にはコストが伴い、地域によっては十分な体験が提供できないケースも存在します。遅延やレスポンスの問題は、ユーザー体験を大きく左右する要素であり、普及の障壁となり得ます。しかし、通信事業者やテック企業によるデータセンター投資やネットワーク高度化により、これらの課題は中長期的に改善される見込みです。
5Gとエッジコンピューティングが創出する次世代成長機会
クラウド ゲーム市場における最大の機会は、5Gの低遅延特性とエッジコンピューティングの融合です。これにより、リアルタイム性が求められるゲームにおいても高品質な体験が実現されます。通信企業とゲームプラットフォーム事業者の連携も進んでおり、より高度なゲーム環境の構築が加速しています。特に、マルチアクセスエッジコンピューティング（MEC）の導入は、クラウドゲームの遅延問題を解決する鍵として注目されています。
主要企業のリスト：
● Utomik B.V.
● Nvidia Corporation