2032年、EPEフィルム押出成形ライン市場は8.8百万米ドル規模へ｜2026-2032年CAGR -16.4%予測
EPEフィルム押出成形ラインとは
EPEフィルム押出成形ラインは、発泡ポリエチレン（EPE）を用いた緩衝包装材の製造に不可欠な設備であり、包装機械・発泡材料・押出成形技術を中核とする産業分野に位置付けられる。
2025年の世界市場規模は3,355万米ドルと推定される一方、2032年には879万米ドルへ縮小し、2026年から2032年の年平均成長率（CAGR）は-16.44%と大幅なマイナス成長が予測されている。
まず、環境規制の強化と代替素材の普及が設備需要を抑制し、次に包装産業の成熟化が新規投資を減少させ、さらにリサイクル志向の高まりが市場構造の転換を促進している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346869/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346869/images/bodyimage2】
図. EPEフィルム押出成形ラインの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「EPEフィルム押出成形ライン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、EPEフィルム押出成形ラインの世界市場は、2025年に33.6百万米ドルと推定され、2026年には25.9百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）-16.4%で推移し、2032年には8.8百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、EPEフィルム押出成形ラインの需要は顕著な差異を示している。北米市場は2025年に208万米ドルと評価され、2032年には196万米ドルに達し、CAGRは5.39%と安定した成長が見込まれる。これは高度な包装需要と自動化設備への更新投資が背景にある。一方、アジア太平洋市場は2025年に2,879万米ドルと最大規模を占めるものの、2032年には442万米ドルへ大幅に縮小し、CAGRは-23.25%と急激な減少が予測される。欧州市場も同様に、210万米ドルから131万米ドルへ縮小し、CAGRは-8.14%となる見込みであり、環境規制やサステナブル包装への移行が影響している。
■ 技術特性と装置構成
EPEフィルム押出成形ラインは、ポリエチレン樹脂を発泡剤とともに押出し、軽量で柔軟性に優れた緩衝材を製造する高度な生産システムである。主な装置には押出機、発泡制御システム、冷却装置、巻取装置が含まれ、単軸押出成形ラインと二軸押出成形ラインに分類される。単軸方式はコスト効率に優れ標準製品に適しているのに対し、二軸方式は混練性能や発泡均一性に優れ、高機能製品の製造に適している。近年では、エネルギー効率の向上やデジタル制御技術の導入が進み、設備の高度化が図られている。
■ 直近6ヶ月の業界動向とユーザー事例
直近6ヶ月では、サステナブル包装への転換を背景に、EPEフィルム押出成形ラインの需要構造に変化が見られる。例えば、アジアのある電子機器メーカーでは、リサイクル可能な発泡材料に対応した新型EPEフィルム押出成形ラインを導入し、エネルギー消費を約18%削減するとともに、生産効率を25%向上させた。また、欧州では循環型経済政策の推進により、再生ポリエチレンを使用可能な装置への更新需要が限定的ながら発生している。このように、設備更新は新規導入よりも「高効率化・環境対応」を目的としたものへとシフトしている。
■ 競争環境と主要企業の戦略
EPEフィルム押出成形ライン市場は高度に集中しており、China Gwell Machinery、Hangzhou First Applied Material、Jwell Machinery、BREYER、Foshan Hiqual Plastic Machineryの上位5社が2025年に市場売上高の84.73%を占めている。これらの企業は、技術革新とグローバル販売ネットワークを通じて競争優位性を確立している。特に中国メーカーはコスト競争力と迅速な納期対応により市場シェアを拡大しており、欧州メーカーは高精度・高品質装置に特化することで差別化を図っている。
EPEフィルム押出成形ラインは、発泡ポリエチレン（EPE）を用いた緩衝包装材の製造に不可欠な設備であり、包装機械・発泡材料・押出成形技術を中核とする産業分野に位置付けられる。
2025年の世界市場規模は3,355万米ドルと推定される一方、2032年には879万米ドルへ縮小し、2026年から2032年の年平均成長率（CAGR）は-16.44%と大幅なマイナス成長が予測されている。
まず、環境規制の強化と代替素材の普及が設備需要を抑制し、次に包装産業の成熟化が新規投資を減少させ、さらにリサイクル志向の高まりが市場構造の転換を促進している。
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図. EPEフィルム押出成形ラインの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「EPEフィルム押出成形ライン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、EPEフィルム押出成形ラインの世界市場は、2025年に33.6百万米ドルと推定され、2026年には25.9百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）-16.4%で推移し、2032年には8.8百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、EPEフィルム押出成形ラインの需要は顕著な差異を示している。北米市場は2025年に208万米ドルと評価され、2032年には196万米ドルに達し、CAGRは5.39%と安定した成長が見込まれる。これは高度な包装需要と自動化設備への更新投資が背景にある。一方、アジア太平洋市場は2025年に2,879万米ドルと最大規模を占めるものの、2032年には442万米ドルへ大幅に縮小し、CAGRは-23.25%と急激な減少が予測される。欧州市場も同様に、210万米ドルから131万米ドルへ縮小し、CAGRは-8.14%となる見込みであり、環境規制やサステナブル包装への移行が影響している。
■ 技術特性と装置構成
EPEフィルム押出成形ラインは、ポリエチレン樹脂を発泡剤とともに押出し、軽量で柔軟性に優れた緩衝材を製造する高度な生産システムである。主な装置には押出機、発泡制御システム、冷却装置、巻取装置が含まれ、単軸押出成形ラインと二軸押出成形ラインに分類される。単軸方式はコスト効率に優れ標準製品に適しているのに対し、二軸方式は混練性能や発泡均一性に優れ、高機能製品の製造に適している。近年では、エネルギー効率の向上やデジタル制御技術の導入が進み、設備の高度化が図られている。
■ 直近6ヶ月の業界動向とユーザー事例
直近6ヶ月では、サステナブル包装への転換を背景に、EPEフィルム押出成形ラインの需要構造に変化が見られる。例えば、アジアのある電子機器メーカーでは、リサイクル可能な発泡材料に対応した新型EPEフィルム押出成形ラインを導入し、エネルギー消費を約18%削減するとともに、生産効率を25%向上させた。また、欧州では循環型経済政策の推進により、再生ポリエチレンを使用可能な装置への更新需要が限定的ながら発生している。このように、設備更新は新規導入よりも「高効率化・環境対応」を目的としたものへとシフトしている。
■ 競争環境と主要企業の戦略
EPEフィルム押出成形ライン市場は高度に集中しており、China Gwell Machinery、Hangzhou First Applied Material、Jwell Machinery、BREYER、Foshan Hiqual Plastic Machineryの上位5社が2025年に市場売上高の84.73%を占めている。これらの企業は、技術革新とグローバル販売ネットワークを通じて競争優位性を確立している。特に中国メーカーはコスト競争力と迅速な納期対応により市場シェアを拡大しており、欧州メーカーは高精度・高品質装置に特化することで差別化を図っている。