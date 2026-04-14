グリオン大学／レ・ロッシュ大学、2026年 QS世界大学ランキングで第2位、第3位を獲得（ホスピタリティ＆レジャーマネジメント分野）
この度発表された2026年QS世界大学ランキング（ホスピタリティ＆レジャーマネジメント分野）において、レ・ロッシュ大学は世界第2位、グリオン大学は世界第3位という素晴らしい評価を獲得致しました。
これは、両大学の教育の質の高さと業界からの卓越した評価を証明するもので、特に雇用主の評判においてもレ・ロッシュ大学が世界第2位、グリオン大学が世界第3位と、プログラムの実践性と卒業生の現場での評価の高さを明確に示す結果となっています。
(https://www.topuniversities.com/subject-rankings）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346097/images/bodyimage1】
グリオン大学／レ・ロッシュ大学で学べる内容の一例
- ラグジュアリー・マネジメント
- ホスピタリティ・アントレプレナーシップ＆イノベーション
- 不動産・ファイナンス＆ホテル開発、ホテル投資
- MBA
- ラグジュアリー・ツーリズムの為のマーケティング＆マネジメント
- スポーツ＆イベントマネジメント
- その他1年～修了可能な短期プログラム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346097/images/bodyimage2】
ホスピタリティ・マネジメントを学ぶことの価値
ホスピタリティ・マネジメントの学びは、単にホテルや観光業界でのキャリアに留まりません。人々に期待を超える体験を提供するスキルは、あらゆるビジネスにおいて不可欠です。
グリオン大学とレ・ロッシュ大学で専門知識を習得することで、国際的なホテル業界はもちろんのこと、起業、イベント、マーケティング、金融、不動産、サステイナビリティ、デジタルトランスフォーメーションといった多様な分野で活躍するための基盤を築くことができます。
大学スタッフによる留学説明会のご案内
業界やプログラムについてより深く知りたい大学生や社会人の方は、大学スタッフを招いて開催される留学説明会にお越しください。
【内容】
- ホスピタリティ業界の最新動向
- 世界最高水準のキャンパスとプログラム紹介
- ホスピタリティの重要性：ホテル・観光業を超えた可能性
- 修士号、社会人向けプログラム、サマープログラムの詳細
【開催日時】
2026年4月25日(土) 15:30-16:20
※希望者には上記日程、及び別日程で個別相談を承ります。
※大学進学をご希望される方は別途お問合せ下さい。
【参加方法】
以下のリンクからお申込みください。
https://www.lhejapan.com/event/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346097/images/bodyimage3】
グリオン大学とは
スイス国内に2か所（グリオン／ビュル）、イギリス（ロンドン）にキャンパスを持つ、ホスピタリティ教育、ラグジュアリービジネス教育を専門とした大学である。1962年に創設され、大学所在地はスイスであるが授業や実習はすべて英語で行われる。世界約100か国からホテル経営やホスピタリティ業界、ラグジュアリー業界でのマネージャーを目指す学生が入学。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第3位を誇り、有名ホテルの人事担当者も一目をおく大学である。（参照元：https://www.glion.jp/）
動画で見るグリオン大学：https://youtu.be/4vCtjwem8ug?si=sXhH2wPnotyjlPxO
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346097/images/bodyimage4】
レ・ロッシュ大学とは
スイス（クランモンタナ）、スペイン（マルベーリャ）とアブダビ（UAE）にキャンパスを持つホスピタリティ／ホテル教育を専門とした大学である。1954年に創立され、全てのキャンパスにおいての授業及び実習は英語で行われる。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第２位を誇る。ITやイノベーション、サステイナビリティに着目したプログラムを展開。毎年、世界各国より100社以上の多種多様な企業が学校を訪れ採用活動を行っている。大学卒業者向けのプログラムでは社会人向けのポストグラデュエートプログラムや修士号プログラム、MBAプログラムもある。（参照元：https://www.lesroches.jp/）
動画で見るレ・ロッシュ大学：https://youtu.be/Qlglp0INfX0?si=doEZ_08rWewVBt6-
配信元企業：iaeグローバルジャパン株式会社
これは、両大学の教育の質の高さと業界からの卓越した評価を証明するもので、特に雇用主の評判においてもレ・ロッシュ大学が世界第2位、グリオン大学が世界第3位と、プログラムの実践性と卒業生の現場での評価の高さを明確に示す結果となっています。
(https://www.topuniversities.com/subject-rankings）
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- ラグジュアリー・マネジメント
- ホスピタリティ・アントレプレナーシップ＆イノベーション
- 不動産・ファイナンス＆ホテル開発、ホテル投資
- MBA
- ラグジュアリー・ツーリズムの為のマーケティング＆マネジメント
- スポーツ＆イベントマネジメント
- その他1年～修了可能な短期プログラム
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ホスピタリティ・マネジメントを学ぶことの価値
ホスピタリティ・マネジメントの学びは、単にホテルや観光業界でのキャリアに留まりません。人々に期待を超える体験を提供するスキルは、あらゆるビジネスにおいて不可欠です。
グリオン大学とレ・ロッシュ大学で専門知識を習得することで、国際的なホテル業界はもちろんのこと、起業、イベント、マーケティング、金融、不動産、サステイナビリティ、デジタルトランスフォーメーションといった多様な分野で活躍するための基盤を築くことができます。
大学スタッフによる留学説明会のご案内
業界やプログラムについてより深く知りたい大学生や社会人の方は、大学スタッフを招いて開催される留学説明会にお越しください。
【内容】
- ホスピタリティ業界の最新動向
- 世界最高水準のキャンパスとプログラム紹介
- ホスピタリティの重要性：ホテル・観光業を超えた可能性
- 修士号、社会人向けプログラム、サマープログラムの詳細
【開催日時】
2026年4月25日(土) 15:30-16:20
※希望者には上記日程、及び別日程で個別相談を承ります。
※大学進学をご希望される方は別途お問合せ下さい。
【参加方法】
以下のリンクからお申込みください。
https://www.lhejapan.com/event/
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グリオン大学とは
スイス国内に2か所（グリオン／ビュル）、イギリス（ロンドン）にキャンパスを持つ、ホスピタリティ教育、ラグジュアリービジネス教育を専門とした大学である。1962年に創設され、大学所在地はスイスであるが授業や実習はすべて英語で行われる。世界約100か国からホテル経営やホスピタリティ業界、ラグジュアリー業界でのマネージャーを目指す学生が入学。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第3位を誇り、有名ホテルの人事担当者も一目をおく大学である。（参照元：https://www.glion.jp/）
動画で見るグリオン大学：https://youtu.be/4vCtjwem8ug?si=sXhH2wPnotyjlPxO
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レ・ロッシュ大学とは
スイス（クランモンタナ）、スペイン（マルベーリャ）とアブダビ（UAE）にキャンパスを持つホスピタリティ／ホテル教育を専門とした大学である。1954年に創立され、全てのキャンパスにおいての授業及び実習は英語で行われる。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第２位を誇る。ITやイノベーション、サステイナビリティに着目したプログラムを展開。毎年、世界各国より100社以上の多種多様な企業が学校を訪れ採用活動を行っている。大学卒業者向けのプログラムでは社会人向けのポストグラデュエートプログラムや修士号プログラム、MBAプログラムもある。（参照元：https://www.lesroches.jp/）
動画で見るレ・ロッシュ大学：https://youtu.be/Qlglp0INfX0?si=doEZ_08rWewVBt6-
配信元企業：iaeグローバルジャパン株式会社
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