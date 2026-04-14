「Agent Skills」を活用した広告代理業務の自動化支援サービスの提供を開始
ヒトクセとスニフアウトが共同で、AIエージェントによる広告運用業務の自動化支援を開始。入稿・予算管理・レポーティングの三大業務を最短1週間でAIエージェントが自動化。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346650/images/bodyimage1】
株式会社ヒトクセ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮崎 航、以下「ヒトクセ」）と株式会社スニフアウト（本社：東京都新宿区、代表取締役：津本 海、以下「スニフアウト」）は共同で、AIエージェントの業界標準規格「Agent Skills（エージェントスキルズ）」を広告代理業務に適用し、入稿・予算管理・レポーティングの三大業務を自動化する取り組みを2026年4月14日より開始いたします。本取り組みは、デジタル広告代理業務の知見を持つ「ヒトクセ」と、AIエージェント開発ベンダーの「スニフアウト」の共同プロジェクトとして推進します。
詳細：https://ad-agent.sniffout.net/
■ 背景・課題
広告代理業務の入稿・運用管理・レポーティングは、その大部分が今なお人手に依存しています。クライアントごとに異なるフォーマットや運用ルール、複数の広告プラットフォームにまたがる設定作業は、熟練担当者でも1案件あたり週3～5時間以上を要することが常態化しています。
汎用RPAや定型プログラムによる自動化は、この「会社・案件ごとの多様性」への柔軟な対応が困難であり、業界全体で本格的な自動化が進んでいないのが実状でした。その結果、担当者1人が抱えられる案件数は5～10件が上限とされ、人件費が売上の天井を決定する構造的な課題となっています。
■ Agent Skills（エージェントスキルズ）とは
Agent Skillsは、Anthropic社（Claude開発元）が策定したAIエージェントの設計・実行に関する業界標準フレームワークです。2025年末に業界共通規格としてオープン化され、OpenAI・Googleを含む主要AIベンダーが採用を表明しています。
このフレームワークでは、AIエージェントが実行すべきタスクをひとまとまりの「スキル」として定義し、自然言語による指示のみで複数ステップにわたる業務を自律的に実行します。業界共通規格であるため、MCP（Model Context Protocol）と同様に今後あらゆる業務自動化の基盤となることが見込まれます。本取り組みはこのAgent Skillsを用いて、広告運用を自動化する伴走支援であり、既に実運用での有効性が実証されています。
■ 取り組みの概要
ヒトクセとスニフアウトは共同で、各社の業務プロセス・判断ルール・クライアント要件に合わせてカスタムAgent Skillsを構築・導入します。各広告代理店やクライアント、その他のコミュニケーションスタイルに合わせたAIエージェントの導入を可能にし、最短1週間での本番稼働を実現します。
■ 自動化対象の主要業務
1. 入稿の自動化
クライアントの指示書・打ち合わせメモをAgent Skillsに渡すだけで、Google・Meta・Yahoo!等の主要プラットフォームへAPIを通じて自動入稿。従来30～60分かかっていた作業を約3分に短縮。
2. 日次運用・予算管理の自動化
配信ペース・CPA・期間予算を常時監視し、設定した閾値に基づいて日次で自動調整。Slackへのアラート通知、期間終了・予算枯渇の事前警告にも対応。
3. レポーティングの自動化
クライアントごとの異なる報告フォーマットに対応し、データ収集・整形・整合性チェック・送付まで全自動。並行稼働テストでは人間が作成したレポートよりも誤りが少ないケースも確認されています。
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株式会社ヒトクセ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮崎 航、以下「ヒトクセ」）と株式会社スニフアウト（本社：東京都新宿区、代表取締役：津本 海、以下「スニフアウト」）は共同で、AIエージェントの業界標準規格「Agent Skills（エージェントスキルズ）」を広告代理業務に適用し、入稿・予算管理・レポーティングの三大業務を自動化する取り組みを2026年4月14日より開始いたします。本取り組みは、デジタル広告代理業務の知見を持つ「ヒトクセ」と、AIエージェント開発ベンダーの「スニフアウト」の共同プロジェクトとして推進します。
詳細：https://ad-agent.sniffout.net/
■ 背景・課題
広告代理業務の入稿・運用管理・レポーティングは、その大部分が今なお人手に依存しています。クライアントごとに異なるフォーマットや運用ルール、複数の広告プラットフォームにまたがる設定作業は、熟練担当者でも1案件あたり週3～5時間以上を要することが常態化しています。
汎用RPAや定型プログラムによる自動化は、この「会社・案件ごとの多様性」への柔軟な対応が困難であり、業界全体で本格的な自動化が進んでいないのが実状でした。その結果、担当者1人が抱えられる案件数は5～10件が上限とされ、人件費が売上の天井を決定する構造的な課題となっています。
■ Agent Skills（エージェントスキルズ）とは
Agent Skillsは、Anthropic社（Claude開発元）が策定したAIエージェントの設計・実行に関する業界標準フレームワークです。2025年末に業界共通規格としてオープン化され、OpenAI・Googleを含む主要AIベンダーが採用を表明しています。
このフレームワークでは、AIエージェントが実行すべきタスクをひとまとまりの「スキル」として定義し、自然言語による指示のみで複数ステップにわたる業務を自律的に実行します。業界共通規格であるため、MCP（Model Context Protocol）と同様に今後あらゆる業務自動化の基盤となることが見込まれます。本取り組みはこのAgent Skillsを用いて、広告運用を自動化する伴走支援であり、既に実運用での有効性が実証されています。
■ 取り組みの概要
ヒトクセとスニフアウトは共同で、各社の業務プロセス・判断ルール・クライアント要件に合わせてカスタムAgent Skillsを構築・導入します。各広告代理店やクライアント、その他のコミュニケーションスタイルに合わせたAIエージェントの導入を可能にし、最短1週間での本番稼働を実現します。
■ 自動化対象の主要業務
1. 入稿の自動化
クライアントの指示書・打ち合わせメモをAgent Skillsに渡すだけで、Google・Meta・Yahoo!等の主要プラットフォームへAPIを通じて自動入稿。従来30～60分かかっていた作業を約3分に短縮。
2. 日次運用・予算管理の自動化
配信ペース・CPA・期間予算を常時監視し、設定した閾値に基づいて日次で自動調整。Slackへのアラート通知、期間終了・予算枯渇の事前警告にも対応。
3. レポーティングの自動化
クライアントごとの異なる報告フォーマットに対応し、データ収集・整形・整合性チェック・送付まで全自動。並行稼働テストでは人間が作成したレポートよりも誤りが少ないケースも確認されています。