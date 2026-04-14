日本雑穀アワード2026金賞受賞商品、受賞企業による発信が拡大 ― “専門的評価の証”として、販促・ブランド強化への活用が進む ―
一般社団法人 日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、
2026年3月9日「雑穀の日」に発表した「日本雑穀アワード2026」において、
金賞を受賞した各企業が、自社サイトやニュースリリース等を通じて
受賞情報の発信を開始し、その動きが広がっていることをお知らせいたします。
日本雑穀アワードは、雑穀を活用した食品を対象に、
味覚評価、雑穀の生かし方、商品としての価値、雑穀普及への貢献といった観点から、
専門資格を有する審査員による絶対評価で選定される制度です。
2026年は、全13商品が金賞を受賞し、
受賞企業においては、以下のような形で受賞情報の発信が確認されています。
・企業公式サイトでの受賞発表
・商品紹介ページでの掲載
・自社ブログ・お知らせでの紹介
・外部メディアでのリリース配信 など
（参考：受賞企業による発信事例）
・株式会社ヒガシマル
・西田精麦株式会社
・株式会社雑穀米本舗
・ベストアメニティ株式会社
・キッコーマンこころダイニング株式会社
・株式会社はくばく
・株式会社やずや
ほか、複数の企業において確認されています。
このような発信は、単なる受賞報告にとどまらず、
「専門的評価を受けた商品であること」の可視化として、
消費者への信頼性訴求や、取引先への提案力強化、
ブランド価値の向上に寄与するものと考えられます。
日本雑穀アワードは、2011年の創設以来、
雑穀の本質的な価値を正しく評価し、
信頼できる選択基準を社会に提示することを目的として運営されてきました。
今回のように、受賞企業自らが積極的に情報発信を行うことで、
雑穀の価値が商品を通じて社会へ広がり、
市場全体の健全な発展にもつながることが期待されます。
当協会では今後も、受賞企業による情報発信の支援を通じて、
雑穀の価値の普及と市場形成の推進に取り組んでまいります。
■日本雑穀アワードについて
日本雑穀アワードは、雑穀を活用した優れた食品を評価・表彰する制度として、
2011年に創設されました。
雑穀の専門知識を有する認定資格者（雑穀アドバイザー、雑穀クリエイター）が、
厳正かつ公正な審査を行い、消費者および市場に対して信頼できる選択基準を提示しています。
■関連情報
日本雑穀アワード公式サイト
https://zakkokuaward.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346872/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
2026年3月9日「雑穀の日」に発表した「日本雑穀アワード2026」において、
金賞を受賞した各企業が、自社サイトやニュースリリース等を通じて
受賞情報の発信を開始し、その動きが広がっていることをお知らせいたします。
日本雑穀アワードは、雑穀を活用した食品を対象に、
味覚評価、雑穀の生かし方、商品としての価値、雑穀普及への貢献といった観点から、
専門資格を有する審査員による絶対評価で選定される制度です。
2026年は、全13商品が金賞を受賞し、
受賞企業においては、以下のような形で受賞情報の発信が確認されています。
・企業公式サイトでの受賞発表
・商品紹介ページでの掲載
・自社ブログ・お知らせでの紹介
・外部メディアでのリリース配信 など
（参考：受賞企業による発信事例）
・株式会社ヒガシマル
・西田精麦株式会社
・株式会社雑穀米本舗
・ベストアメニティ株式会社
・キッコーマンこころダイニング株式会社
・株式会社はくばく
・株式会社やずや
ほか、複数の企業において確認されています。
このような発信は、単なる受賞報告にとどまらず、
「専門的評価を受けた商品であること」の可視化として、
消費者への信頼性訴求や、取引先への提案力強化、
ブランド価値の向上に寄与するものと考えられます。
日本雑穀アワードは、2011年の創設以来、
雑穀の本質的な価値を正しく評価し、
信頼できる選択基準を社会に提示することを目的として運営されてきました。
今回のように、受賞企業自らが積極的に情報発信を行うことで、
雑穀の価値が商品を通じて社会へ広がり、
市場全体の健全な発展にもつながることが期待されます。
当協会では今後も、受賞企業による情報発信の支援を通じて、
雑穀の価値の普及と市場形成の推進に取り組んでまいります。
日本雑穀アワードは、雑穀を活用した優れた食品を評価・表彰する制度として、
2011年に創設されました。
雑穀の専門知識を有する認定資格者（雑穀アドバイザー、雑穀クリエイター）が、
厳正かつ公正な審査を行い、消費者および市場に対して信頼できる選択基準を提示しています。
■関連情報
日本雑穀アワード公式サイト
https://zakkokuaward.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346872/images/bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
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