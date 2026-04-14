オンラインセミナー『経営コーチング基礎セミナー』2026年5月26日（火）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『経営コーチング基礎セミナー』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
日本におけるコーチングは2000年代から普及が進み、特にビジネス分野ではエグゼクティブやミドルマネジメント層向けのプログラムが浸透しています。ビジネスパーソンにとってVUCAの時代を乗り越えるには、過去の成功体験に頼らない柔軟な思考力や問題解決力を育む必要があります。
「上司部下における面談と何が違うか？」「部下の行動変容は起こるのか？」などコーチング現場の実践知を公開し今日から使える型を学びます。
日頃のコミュニケーションスタイルに限界を感じている方には、ぜひ受講いただきたい講座です。
【開催日】
2026/05/26（火） 13：00～14：30
【講 師】
株式会社アタックス 主席コンサルタント
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
岡田 昌樹
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部・人事総務部長
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2186
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
日本におけるコーチングは2000年代から普及が進み、特にビジネス分野ではエグゼクティブやミドルマネジメント層向けのプログラムが浸透しています。ビジネスパーソンにとってVUCAの時代を乗り越えるには、過去の成功体験に頼らない柔軟な思考力や問題解決力を育む必要があります。
「上司部下における面談と何が違うか？」「部下の行動変容は起こるのか？」などコーチング現場の実践知を公開し今日から使える型を学びます。
日頃のコミュニケーションスタイルに限界を感じている方には、ぜひ受講いただきたい講座です。
【開催日】
2026/05/26（火） 13：00～14：30
【講 師】
株式会社アタックス 主席コンサルタント
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
岡田 昌樹
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部・人事総務部長
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2186
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
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