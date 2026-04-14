日本酒の最高級酒米「山田錦」の産地として知られる兵庫県三木市の道の駅よかわに日本酒文化を活かした『蒸 SEIRO＆CAFE』（ムス セイロアンドカフェ）がオープン！
株式会社けいえいまち（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：吉川 祐介）が事業構想から事業計画策定に携わった『蒸 SEIRO＆CAFE』が、2026年３月14日、兵庫県三木市の「道の駅よかわ（山田錦の館）」内にオープンいたしました。
『蒸 SEIRO＆CAFE』を運営する株式会社北神地域振興は、神戸市北区の道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢内にあるFARM CIRCUSの運営など、「農業振興」「地元企業の支援」「地域貢献」の3つを理念に「地元に寄り添う」を大切に活動してきました。一方で、山田錦の館においては、来訪者の滞在価値向上および消費機会の創出が課題となっていました。
本プロジェクトにおいて、株式会社けいえいまちは、運営主体である株式会社北神地域振興の「地元野菜の活用ノウハウ」と「三木市独自の酒文化」を掛け合わせた「体験型食文化拠点」を提案。単なる飲食店の出店ではなく、地域のブランド価値を収益化するための戦略的事業を構築しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346882/images/bodyimage1】
旬の地元野菜をふんだんに使用し、酒米・山田錦を活用した糀ベースのソースや発酵の要素を取り入れた、体にやさしい蒸し料理を提供します。油を控えたヘルシーな調理法と、見た目にも彩り豊かなメニューは、健康志向の方や女性を中心に幅広い層を意識した内容となっています。また、蒸し黒豆酒まんじゅう＆蒸しパン、甘酒ロイヤルミルクティー、神戸ぶどうのソフトクリームなど食事以外でも立ち寄りやすいカフェメニューも充実しています。
なお、当社はインバウンド向け酒蔵ツアー事業 Kampai Sake Tours を自社で展開しており、年間800名以上の海外顧客に対して日本酒文化の体験価値を提供しています。本プロジェクトにおいても、こうした日本酒・観光・体験設計に関する知見を活用し、地域資源の高付加価値化を実現しています。本プロジェクトを通じて、山田錦という農産物の価値を「食」「体験」「観光」へと拡張し、地域経済の活性化に寄与していきます。
■店舗情報
店舗名 蒸 SEIRO＆CAFE（ムス セイロアンドカフェ）
所在地 兵庫県三木市吉川町吉安222（山田錦の館内）
電話番号 0794-76-2405
営業時間 平日：11時～17時／土日祝：10時～17時
定休日 月曜日、祝日の場合は翌火曜日（山田錦の館に準じる）
インスタグラム https://www.instagram.com/mus_seiroandcafe
≪会社概要≫
経営およびまちづくりのコンサルティング会社です。2019年の創業以来、関わるみなさまが「自律的に成長する」を理念とし、それぞれの店舗が経営力を蓄え、魅力を発揮することで、まち全体は自然と魅力的になるという信念の元、お客様のサポートに取り組んでおります。
会社名 株式会社けいえいまち
所在地 兵庫県西宮市馬場町3-20カトウビル2F 88base内
代表者名 吉川 祐介
事業内容 経営およびまちづくりコンサルタント業務、インバウンド向け酒蔵ツアー事業「Kampai Sake Tours」
スパイスカレー店事業「エフェクチュエーションカレー」
自社ＨＰ https://www.keieimachi.co.jp/
配信元企業：株式会社けいえいまち
『蒸 SEIRO＆CAFE』を運営する株式会社北神地域振興は、神戸市北区の道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢内にあるFARM CIRCUSの運営など、「農業振興」「地元企業の支援」「地域貢献」の3つを理念に「地元に寄り添う」を大切に活動してきました。一方で、山田錦の館においては、来訪者の滞在価値向上および消費機会の創出が課題となっていました。
本プロジェクトにおいて、株式会社けいえいまちは、運営主体である株式会社北神地域振興の「地元野菜の活用ノウハウ」と「三木市独自の酒文化」を掛け合わせた「体験型食文化拠点」を提案。単なる飲食店の出店ではなく、地域のブランド価値を収益化するための戦略的事業を構築しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346882/images/bodyimage1】
旬の地元野菜をふんだんに使用し、酒米・山田錦を活用した糀ベースのソースや発酵の要素を取り入れた、体にやさしい蒸し料理を提供します。油を控えたヘルシーな調理法と、見た目にも彩り豊かなメニューは、健康志向の方や女性を中心に幅広い層を意識した内容となっています。また、蒸し黒豆酒まんじゅう＆蒸しパン、甘酒ロイヤルミルクティー、神戸ぶどうのソフトクリームなど食事以外でも立ち寄りやすいカフェメニューも充実しています。
なお、当社はインバウンド向け酒蔵ツアー事業 Kampai Sake Tours を自社で展開しており、年間800名以上の海外顧客に対して日本酒文化の体験価値を提供しています。本プロジェクトにおいても、こうした日本酒・観光・体験設計に関する知見を活用し、地域資源の高付加価値化を実現しています。本プロジェクトを通じて、山田錦という農産物の価値を「食」「体験」「観光」へと拡張し、地域経済の活性化に寄与していきます。
■店舗情報
店舗名 蒸 SEIRO＆CAFE（ムス セイロアンドカフェ）
所在地 兵庫県三木市吉川町吉安222（山田錦の館内）
電話番号 0794-76-2405
営業時間 平日：11時～17時／土日祝：10時～17時
定休日 月曜日、祝日の場合は翌火曜日（山田錦の館に準じる）
インスタグラム https://www.instagram.com/mus_seiroandcafe
経営およびまちづくりのコンサルティング会社です。2019年の創業以来、関わるみなさまが「自律的に成長する」を理念とし、それぞれの店舗が経営力を蓄え、魅力を発揮することで、まち全体は自然と魅力的になるという信念の元、お客様のサポートに取り組んでおります。
会社名 株式会社けいえいまち
所在地 兵庫県西宮市馬場町3-20カトウビル2F 88base内
代表者名 吉川 祐介
事業内容 経営およびまちづくりコンサルタント業務、インバウンド向け酒蔵ツアー事業「Kampai Sake Tours」
スパイスカレー店事業「エフェクチュエーションカレー」
自社ＨＰ https://www.keieimachi.co.jp/
配信元企業：株式会社けいえいまち
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