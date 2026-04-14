【最新予測】超微細多孔質カーボンブロック市場規模は2032年までに107百万米ドルへ、CAGR3.9%で拡大（QYResearch）
超微細多孔質カーボンブロックとは
超微細多孔質カーボンブロックは、無煙炭、人工黒鉛、コールタールピッチを主要原料とし、配合・成形・焼成・機械加工などの工程を経て製造される高機能炭素材料である。平均細孔径は0.1μm未満に制御され、高炉内における低酸化性、溶銑侵食耐性、アルカリ腐食耐性、優れた熱伝導性を同時に実現する点が特徴である。
2025年の平均価格は1トンあたり約2,000米ドル、業界粗利率は15～25％の範囲にある。近年は細孔構造の均一化技術が進展し、耐用年数の延長とメンテナンス頻度の低減が実現されている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346877/images/bodyimage2】
図. 超微細多孔質カーボンブロックの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「超微細多孔質カーボンブロック―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、超微細多孔質カーボンブロックの世界市場は、2025年に82.49百万米ドルと推定され、2026年には85.09百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で推移し、2032年には107百万米ドルに拡大すると見込まれています。
サプライチェーン構造：上流から下流までの統合モデル
上流では、超微細多孔質カーボンブロックは無煙炭や石油コークスなどの炭素源、人工黒鉛、コールタールピッチ、各種機能性添加剤に依存している。これらは耐火材骨材や加工用消耗材の供給産業とも密接に連動する。中流工程は高度なプロセス産業であり、破砕・分級、精密配合、高圧成形、制御焼成、含浸処理などを経て、寸法精度と内部構造の均質性が厳格に管理される。直近6ヶ月では、中国および欧州の主要メーカーにおいて焼成炉の自動制御化が進展し、歩留まりが約5～8％改善した事例が報告されている。
下流需要：高炉更新と製鉄プロセスの高度化
下流では、耐火材メーカーおよび炉ライニング統合業者を経由し、最終的に高炉製鉄企業へ供給される。特に炉底・炉床部位における使用が中心であり、高炉の改修周期や寿命延長戦略が需要変動の主要因となる。あるアジアの大手製鉄企業では、超微細多孔質カーボンブロックを採用した炉底改修により、稼働寿命が約12％延伸し、非計画停止時間が大幅に削減された。さらに、インフラ投資の拡大を背景に、新興国市場では高炉新設プロジェクトが増加し、構造的な需要拡大が進んでいる。
競争環境：多層化するグローバル市場構造
市場は国際大手と中国系メーカーが並存する多層競争構造を形成している。Tokai COBEX、TYK、NDKなどの日本・欧州系企業は高耐久・高性能製品でハイエンド市場を主導している一方、Fangda Carbon New MaterialやWISDRI Handan Wupeng Furnace Lining New Materialなどの中国企業はコスト競争力と供給能力を武器にシェアを拡大している。2025年には世界上位企業が市場の安定供給を担う構造が維持され、上位5社のシェアは依然として集中傾向を示している。
地域別動向：アジア主導の需要拡大と構造変化
地域別では、中国が最大の消費市場として高炉更新需要を牽引している。製鉄設備の大型化および環境対応改修により、超微細多孔質カーボンブロックの採用が拡大している。欧州および北米では安定需要が継続する一方、新興市場ではインフラ投資の拡大により最も高い成長率を示している点が特徴である。特にインドおよび東南アジアでは製鉄能力増強プロジェクトが進行しており、長期的な需要基盤が形成されつつある。
超微細多孔質カーボンブロックは、無煙炭、人工黒鉛、コールタールピッチを主要原料とし、配合・成形・焼成・機械加工などの工程を経て製造される高機能炭素材料である。平均細孔径は0.1μm未満に制御され、高炉内における低酸化性、溶銑侵食耐性、アルカリ腐食耐性、優れた熱伝導性を同時に実現する点が特徴である。
2025年の平均価格は1トンあたり約2,000米ドル、業界粗利率は15～25％の範囲にある。近年は細孔構造の均一化技術が進展し、耐用年数の延長とメンテナンス頻度の低減が実現されている。
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図. 超微細多孔質カーボンブロックの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「超微細多孔質カーボンブロック―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、超微細多孔質カーボンブロックの世界市場は、2025年に82.49百万米ドルと推定され、2026年には85.09百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で推移し、2032年には107百万米ドルに拡大すると見込まれています。
サプライチェーン構造：上流から下流までの統合モデル
上流では、超微細多孔質カーボンブロックは無煙炭や石油コークスなどの炭素源、人工黒鉛、コールタールピッチ、各種機能性添加剤に依存している。これらは耐火材骨材や加工用消耗材の供給産業とも密接に連動する。中流工程は高度なプロセス産業であり、破砕・分級、精密配合、高圧成形、制御焼成、含浸処理などを経て、寸法精度と内部構造の均質性が厳格に管理される。直近6ヶ月では、中国および欧州の主要メーカーにおいて焼成炉の自動制御化が進展し、歩留まりが約5～8％改善した事例が報告されている。
下流需要：高炉更新と製鉄プロセスの高度化
下流では、耐火材メーカーおよび炉ライニング統合業者を経由し、最終的に高炉製鉄企業へ供給される。特に炉底・炉床部位における使用が中心であり、高炉の改修周期や寿命延長戦略が需要変動の主要因となる。あるアジアの大手製鉄企業では、超微細多孔質カーボンブロックを採用した炉底改修により、稼働寿命が約12％延伸し、非計画停止時間が大幅に削減された。さらに、インフラ投資の拡大を背景に、新興国市場では高炉新設プロジェクトが増加し、構造的な需要拡大が進んでいる。
競争環境：多層化するグローバル市場構造
市場は国際大手と中国系メーカーが並存する多層競争構造を形成している。Tokai COBEX、TYK、NDKなどの日本・欧州系企業は高耐久・高性能製品でハイエンド市場を主導している一方、Fangda Carbon New MaterialやWISDRI Handan Wupeng Furnace Lining New Materialなどの中国企業はコスト競争力と供給能力を武器にシェアを拡大している。2025年には世界上位企業が市場の安定供給を担う構造が維持され、上位5社のシェアは依然として集中傾向を示している。
地域別動向：アジア主導の需要拡大と構造変化
地域別では、中国が最大の消費市場として高炉更新需要を牽引している。製鉄設備の大型化および環境対応改修により、超微細多孔質カーボンブロックの採用が拡大している。欧州および北米では安定需要が継続する一方、新興市場ではインフラ投資の拡大により最も高い成長率を示している点が特徴である。特にインドおよび東南アジアでは製鉄能力増強プロジェクトが進行しており、長期的な需要基盤が形成されつつある。