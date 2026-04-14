家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長：滝川 将幸)は、日傘をさしながら使える日傘用クリップ付きハンディファン「日傘用ハンディファン(YM-508HS)」を、2026年4月中旬より全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて販売開始します。





日傘用ハンディファンYM-508HS(W)





■開発背景：「日傘もファンも、どちら必須」という声から

近年、紫外線対策意識の高まりや夏の平均気温の上昇による熱中症予防のため、日傘やハンディファンを使用する女性は増加の一途をたどっています。

一方で、日傘をさしながらハンディファンを同時に持つと、両手がふさがってしまうという課題がありました。本製品は日傘をさしながら“涼しさと利便性を両立”できる、日傘と一体化して使えるハンディファンとして開発されました。









■製品の特長

1. 日傘専用クリップで「ながら涼感」を実現

本製品の最大の特長は、同梱の日傘用クリップ。クリップにハンディファンを取り付け日傘に挟みお好みの角度に調整するだけで、日傘を使いながらファンで涼むことができます。角度調整は左右・前後の他、クリップ自体にも調整機能があるため、風を当てたい箇所への絶妙な角度調整が可能です。「傘を持つ手」と「ファンを持つ手」で両手がふさがっていた問題を解消することで、もう片方の手で買い物袋を持ちながら、スマートフォンを操作しながら、階段の手すりを持ちながら…と、暑さをブロックしながらよりアクティブに快適に活動できます。





日傘に取り付けハンズフリーで“ながら涼感”





2. 小さめのバッグにもすっと入るコンパクト設計

本体サイズは幅53×厚み64.5×高さ171.5mm、重量は約168g。一般的なハンディファンと比較しても小型・軽量で、一般的なトートバッグやショルダーバッグのサイドポケットにも収まるサイズ感です。シンプルでミニマルなデザインは、毎日の通勤・外出のお供として、持ち歩く負担を最小限に抑えています。





コンパクトでどんなシーンにも使える





3. 風量5段階調整と最長9時間の連続使用

風量は5段階で調整ができ、少しだけ涼みたい時の弱風から、強い日差しの下での強風モードまで、気温や体感に合わせてご使用いただけます。充電池はリチウムイオン電池(3.7V・2000mAh)を内蔵し、弱風時は最長約9時間、強風時でも約1時間30分の連続使用が可能です。充電時間は約3時間30分程で、充電残量が表示されるため、充電残量を確認しながら計画的に使えるのも安心できるポイントです。





広い可動域で風の角度調整ができる





4. 付属のネックストラップで用途がさらに広がる

付属のネックストラップで、首からぶら下げてのハンズフリー使用も可能。日傘クリップとの使い分けで、屋外・屋内問わず、さまざまなシーンやライフスタイルに合わせた多様な使い方を楽しめます。









■ 製品仕様

品番 ： YM-508HS(W) ホワイト

JANコード ： 4979966574268

本体サイズ(約) ： 幅53×厚み64.5×高さ171.5mm

クリップサイズ(約)： 幅43×厚み75×高さ58mm

重量(約) ： 168g

本体定格入力 ： DC5V 1A

充電電池 ： リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh

充電時間(約) ： 3時間30分

連続使用時間(約) ： 1時間30分～9時間(風量による)

充電方式 ： USB Type-C

主な機能 ： 風量5段階調節・充電残量表示

付属品 ： 日傘用クリップ・充電用USBコード・ネックストラップ

生産国 ： 中国

税込希望小売価格 ： 2,980円





※充電時間は電源供給能力が低い場合、極端に長くなる可能性があります。

※バッテリーの交換はできません。









【会社概要】

会社名： ユアサプライムス株式会社

設立 ： 1978年(昭和53年)

代表者： 代表取締役社長 滝川 将幸

所在地： 東京都中央区日本橋富沢町9-8

TEL ： 03-5695-1503

URL ： https://www.yuasa-p.co.jp/









■ユアサプライムス株式会社について

私たちユアサプライムス株式会社は、日常の何気ない瞬間に「驚き」と「心地よさ」をプラスする家電づくりを目指しています。機能性はもちろん、所有する喜びを感じられるデザイン性を追求し、お客様の生活により潤いと豊かさを提供する製品をお届けしてまいります。