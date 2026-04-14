バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『仮面ライダーゴースト』より「CSMゴーストドライバー」(28,600円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年4月14日(火)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000246080/?rt=pr





CSMゴーストドライバー





■商品特長

『仮面ライダーゴースト』放送10周年を記念して、変身ベルト「ゴーストドライバー」を大人のための変身ベルトブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)」シリーズで初商品化いたします。

セットにはDX版から様々なアップグレードを施した「ゴーストドライバー」に加え、「オレゴースト眼魂」「スペクターゴースト眼魂」「カノンスペクターゴースト眼魂」が付属。3人の仮面ライダーの変身再現が楽しめます。





ゴーストドライバー本体は、DX版から造形・塗装をアップデートし、より劇中のイメージに近い外観を実現。正面の透明パーツはパールカラー、内部ディテールはシルバーカラーなど、本体全面に塗装を施し、重厚感を増した外観となりました。付属するゴースト眼魂についても、DX版ではホログラムだったステッカーをメタリックな仕様に変更し、背面のQRシール・刻印を取り除くことで、劇中のイメージに近づけました。





また、電源ON時の操作で3モードの切り替えが可能。天空寺タケル(演：西銘駿)の台詞が発動可能なゴーストモード、深海マコト(演：山本涼介)の台詞が発動可能なスペクターモード、深海カノン(演：工藤美桜)の台詞が発動可能なカノンスペクターモードを搭載しています。各台詞は本体底面に新設された台詞ボタンを押すことで発動可能です。スペクターモードでは、変身待機音がスペクター専用のもので固定され、スペクターゴースト眼魂以外をセットした際も「仮面ライダースペクター」としてのなりきり遊びが楽しめます。





台詞ボタンのほかに、天面にBGMボタンと効果音ボタンの2つを増設。効果音ボタンでは「ベルト出現音」「ゴースト眼魂起動音」などのなりきり遊びを彩る効果音のほか、変身中のフォームに合わせた個別必殺音なども発動可能です。BGMは主題歌「我ら思う、故に我ら在り」をはじめ9曲を収録しています。

さらに台詞ボタンの操作では3人の変身者のほかに、ユルセン(演：悠木碧)・英雄ゴースト(演：関智一)の台詞も発動可能。劇中の印象的なやりとりがよみがえります。





また、本商品と連動可能な「CSM15英雄ゴースト眼魂セット」の商品化が決定。今後の『仮面ライダーゴースト』関連商品の展開にもご期待ください。





CSMゴーストドライバー(商品イメージ)





■商品概要

・商品名 ：CSMゴーストドライバー

( https://p-bandai.jp/item/item-1000246080/?rt=pr )

・価格 ：28,600円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：ゴーストドライバー一式…1

オレゴースト眼魂…1

スペクターゴースト眼魂…1

カノンスペクターゴースト眼魂…1

・商品サイズ：ゴーストドライバー一式…H約110mm×W約240mm×D約100mm

(胴回り約80cm～100cm)

ゴースト眼魂…H約55mm×W約55mm×D約50mm

・電池 ：単4電池×3(別売り)

・対象年齢 ：15才以上

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年4月14日(火)16時～2026年6月14日(日)23時予定

・商品お届け：2026年9月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)石森プロ・東映





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