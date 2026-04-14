能楽堂公演『星の王子さま』2026が2026年5月10日 (日)に梅若能楽学院会館（東京都 中野区 東中野 2-6-14）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

能楽堂から送るサンテグジュペリの「星の王子さま」

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はじめは だれもがこどもだった じゅんすいで やさしくて なんでもしっていた みなさんのなかの王子さまにあえますように 人間にとって大切なものは何なのかに気付く旅。 かけがえのない時間を星の王子さまと共に。

公演概要

能楽堂公演『星の王子さま』2026 公演日時：2026年5月10日 (日) 14：00 開演 ※開場は開演の60分前 会場：梅若能楽学院会館（東京都 中野区 東中野 2-6-14） ■スタッフ 原作：サンテグジュペリ作『星の王子さま』 演出：レオニード・アニシモフ ■チケット料金（全席自由・税込） 一般：5,500円 学生（小中学生含）：2,000 円 ※小中学生以上は、当日学生証提示 ＜カンフェティ限定・500円割引！＞ 一般 5,500円 → カンフェティ席 5,000円！

認定NPO法⼈ TOKYO NOVYI・ART

認定NPO法⼈ TOKYO NOVYI・ART は、2004年、ロシア功労芸術家 レオニード・アニシモフのもとに結集した劇団です。 「傷ついた現代⼈の⼼を深く癒し、魂の糧となる本物の演劇」を⽣み出すことを⽬標に、極めて繊細で、質の⾼い作品を発表し続けています。

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