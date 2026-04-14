創業20年以上の老舗セラミド化粧品会社である有限会社DSR（以下、DSR）は、敏感肌向けセラミド化粧品を展開するブランド「シェルシュール」より、10％アゼライン酸*配合美容液「アドバンストエッセンスRO」を2026年4月14日（火）に新発売いたします。この商品は、3月31日のミニサイズ先行販売開始からわずか3日で完売。先行販売で多くのお客様から反響をいただいたことを受け、新発売記念キャンペーンを実施することとなりました。 *肌荒れを防ぐ

新発売記念キャンペーン概要

新発売を記念し、2026年4月14日（火）から5月14日（木）まで定期便初回20％OFFキャンペーンを実施。 * 特別価格：初回 4,224円（税込・送料無料） * 定期便安心設計：定期の回数縛りなし。いつでも解約・休止が可能。

「アドバンストエッセンスRO」の特長

10％アゼライン酸配合で、皮脂や肌荒れ、ごわつきが気になる肌をなめらかに整える

https://www.dsr-co.jp/product/detail/90890302

「アドバンストエッセンスRO」は、10％濃度のアゼライン酸を配合した美容液です。 高濃度では刺激が気になりやすく、低濃度では物足りなさを感じる--そんな声を踏まえ、“続けやすさ”と“手応え”のバランスを目指して設計しました。 ポツポツとした肌荒れ予防、皮脂による肌トラブル予防、肌のごわつきケア、キメを整えてツヤ感のある肌へ導くことを目指します。

5種類のヒト型セラミドを配合し、うるおいバリアをサポート

敏感肌の方にとって重要なうるおいバリアに着目し、 セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAPの5種類のヒト型セラミドを配合。 アゼライン酸の使用時に気になりやすい乾燥にも配慮し、肌をうるおいで守りながら使える処方を目指しました。

オイルフリー・アルコールフリーなど、肌負担に配慮した処方設計

本商品は、パラベンフリー、オイルフリー、無着色、無香料、無鉱物油、アルコールフリー。 さらに、グリセリンも極力抑え、皮脂が気になる方や重たさが苦手な方にも使いやすい使用感を追求しました。 また、アゼライン酸配合アイテムで気になりやすいざらつきやモロモロ感に配慮し、なめらかに伸びやすいテクスチャーに仕上げています。

ナイアシンアミドなどの整肌成分も配合

アゼライン酸に加え、ナイアシンアミド、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス、トマト果実エキス、ユキノシタエキス、クロレラエキスなどの整肌成分を配合。 肌荒れを繰り返しやすい肌をすこやかに保ち、毎日のスキンケアに取り入れやすい処方としています。

こんな方におすすめ

・高濃度アゼライン酸に興味はあるが、刺激が不安な方 ・皮脂による肌荒れやポツポツが気になる方 ・肌のごわつきやキメの乱れを整えたい方 ・敏感肌でも使いやすいアゼライン酸化粧品をお探しの方 ・まずは少量から試したい方

老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは

敏感肌の専門家、髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。 皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添います。

シェルシュールのセラミド独自処方

- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合 - 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド - 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方 - ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合 - お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス

会社概要

会社名 ：有限会社ＤＳＲ 代表者 ：宮竹 二郎 本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階 設立 ：2002年12月4日 事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売 資本金 ：300万円 URL ：https://dsr-skincare.jp/

創業者／開発者 髙岡 幸二 大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。 元神戸大学バイオシグナル研究員。 元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。 化粧品・健康食品の開発。 2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。

https://www.dsr-co.jp/ https://www.amazon.co.jp/stores/page/B3C6F6FF-A393-4A53-811D-8FB66F5A0AAAInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/C6X0h0qBr_2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/