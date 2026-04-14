町の本屋×郵便局コラボ「ポスト風ブックカバー」登場！サン・ジョルディの日に“本に手紙を添えて贈る”新しい読書体験

seiwado.book.store.

■ イベント概要：

大阪・鶴見で1970年創業の町の本屋「正和堂書店/seiwado.book.store.（所在地：大阪府鶴見区）」は、来店のきっかけづくりとしてデザインしたオリジナルブックカバーが人気を集め、現在では100種類以上のデザインを展開。企業やブランドとのコラボレーション企画も多数実施しています。

2026年4月18日（土）より、大阪城東郵便局とのコラボレーションによる特別企画として、「ポスト風ブックカバー」および「手紙風しおり」を展開いたします。

親しい人に本や花を贈る記念日として知られる「サン・ジョルディの日（4月23日）」に向けて、「本に手紙を添え、大切な人に想いを届ける」をテーマに企画しました。大切な方への贈り物としてはもちろん、ご自身への贈り物としてもご活用いただけます。

大阪城東郵便局とコラボレーションして制作したブックカバー（2026年版）

■ この取り組みが生まれたきっかけ：

昨年実施し大変ご好評をいただいたことから、今年も大阪城東郵便局とのコラボレーション企画として実施することになりました。

「サン・ジョルディの日」は、スペイン・カタルーニャ地方に伝わる、本や花を贈り合う文化を持つ記念日です。本にまつわるこの素敵な習慣を日本でも楽しんでいただきたいという想いから、地域に根ざした郵便局とのコラボレーションが実現しました。本と手紙という親和性の高い要素を掛け合わせ、「想いを届ける」新しい読書体験を提案します。

2025年に郵便局とコラボして配布したブックカバー2025年のイベントでは「ぽすくま」も来店し、会場を盛り上げましたサン・ジョルディの日を記念して制作したバラのしおり兼POPで売り場を演出来店者がポスト風ブックカバーを手に取り楽しむ様子

■ ブックカバー＆しおりの特長：

郵便ポストをモチーフにしたオリジナルデザインの文庫本サイズのブックカバー・手紙をイメージしたしおり（メッセージを書き込める仕様）本にメッセージを添えることで、贈り物としての価値を高め、大切な人へ想いを届けることができる特別なアイテムです。地域の郵便局と町の書店が連携し、郵便文化の魅力を活かした新しいギフトスタイルを提案します。

手紙をイメージしたしおりの表面手紙をイメージしたしおりの裏面（メッセージを書き込める仕様）

■ 配布・販売情報

● 配布開始：

2026年4月18日（土）～ ※在庫がなくなり次第終了

● 配布予定数：1,000枚（文庫本サイズのブックカバー＆しおり）

● 配布方法：文庫本をご購入のお客様にプレゼント※オンラインストアでは、正和堂書店オリジナルバージョンを販売予定です。

■ スペシャルイベント開催2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間限定で、特別イベントを開催します。

１. 郵便局キャラクター「ぽすくま」が来るよ！登場時間：

・10:00～11:00

・13:00～14:00

・15:00～16:00

２. 郵便局オリジナルグッズ販売日時：

・ 10:00～16:00

■正和堂書店：

100種類以上のデザインがある正和堂書店のオリジナルブックカバー大阪・鶴見で1970年創業の町の本屋「正和堂書店」の店内店内に掲示しているブックカバーメニュー。季節ごとに内容が変わるのも特徴。生活圏を超えて、全国各地や海外からも多くの来店者が訪れる