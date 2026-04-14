JTB-CWT、丸紅と連携しSAFを活用した環境価値の販売スキームを提供開始～自社の航空機利用出張においても本スキームを活用し、CO2排出量の償却を実施～

株式会社JTB

JTBグループでビジネストラベルマネジメントと出張管理・経費精算ソリューションを提供する株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ(本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：原田 雅裕、以下JTB-CWT)は、丸紅株式会社(以下、丸紅)と共にSAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)を活用した、企業の出張に伴う航空機利用によるCO2排出量(Scope 3)を削減・相殺するスキームの提供を開始いたします。

また、本サービスの提供開始に合わせ、JTB-CWTは、自社の事業活動に伴う航空出張のCO2排出量につきましても、本スキームを通じて削減・償却いたしました。

■背景

近年、企業の脱炭素化は、自社の直接排出(Scope 1・2)の削減を継続しつつ、サプライチェーン全体を網羅するScope 3の把握や管理へと、その領域を広げています。中でもグローバルに事業を展開する企業にとって、出張に伴う航空機利用の排出削減は避けて通れない喫緊の重要課題です。

航空業界においてSAFの活用は、カーボンニュートラル実現に向けた「最も有力な解決策の一つ」と認識されています。特に四方を海に囲まれた島国日本にとって、航空ネットワークは国際競争力を維持する為に不可欠なインフラであり、環境負荷を低減しながら航空利用を継続する為に対応が急務となっています。こうした課題を解決し、日本企業の挑戦を支えるため、JTB-CWTは丸紅と連携し、SAFの活用支援を通じ、企業が直接的に「環境価値」を享受・計上できる本スキームを構築いたしました。

■サービス概要と特長

本サービスは、丸紅株式会社が提供するSAFの環境価値(Scope 3の削減価値)を販売するプログラムを活用したものです。本サービスの利用により、航空会社や搭乗便に関わらず、お客様の出張で発生するCO2排出量を、SAF由来の環境価値で実質的に削減(※1)することが可能となります。

- ワンストップでのアウトソーシング：

JTB-CWTが出張手配を行うと同時に、航空券のCO2排出量の可視化から、環境価値購入の手続きまでを一括して代理対応いたします。

2．信頼性の高い証明書の発行：

一般社団法人日本海事協会によって認証された独自のガイドラインに基づき、排出削減証明書が発行されます。これにより、企業のサステナビリティ活動における透明性の高い情報開示の一助として活用いただけます。

3. 柔軟な購入単位：

企業の年間出張排出量を上限として、小ロットからの環境価値購入が可能です。

■JTB-CWTにおける本スキームの先行導入

JTB-CWTは、サステナブルな社会の実現に向けた自らのコミットメントを示す取り組みとして、自社社員の出張における航空機利用に伴うCO2排出量について、本スキームを活用して環境価値を購入し、償却を実施いたしました。自らが当スキームを実践・活用することで、お客様のサステナブルな出張戦略を、より説得力を持ってサポートしてまいります。

■今後の展望

JTB-CWTは、出張の需要とSAFの供給バランスの最適化に貢献し、企業の皆様のSAF製造支援が、出張機会の維持や運航便数の確保に繋がるよう推進してまいります。今後も「サステナブルな航空出張を実現する」ための具体的なスキームを継続的に提案し、企業の脱炭素化に向けた取り組みを強力に後押しいたします。

【会社概要】

■ 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ（JTB-CWT）について

所在地： 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

代表者： 代表取締役 社長執行役員 原田 雅裕

設立： 2000年8月

事業内容： 出張管理業務（BTM）の構築、ITを活用した出張関連ソリューションの提供、およびコンサルティング。JTBグループのノウハウと、グローバルなCWTのネットワークを融合させた独自のサービスを展開。

URL： https://www.jtb-cwt.com/

■ 丸紅株式会社について

所在地： 東京都千代田区大手町一丁目4番2号

代表者： 代表取締役 社長 大本 晶之

事業内容： 国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、情報・不動産、食料、農業、化学品、エネルギー、金属、インフラ、航空・船舶、金融・リース・事業、次世代事業開発、次世代コーポレートディベロップメント、その他の広範な分野において、輸出入（外国間取引を含む）及び国内取引のほか、多角的な事業活動を展開。

URL： https://www.marubeni.com/jp/