ZenGroup、日本商工会議所の委託事業「feel NIPPON」を通じて海外販路開拓を支援

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（本社：大阪市中央区）が運営する越境ECモール「ZenPlus」と海外向けプロモーションサービス「ZenPromo」は、日本商工会議所の委託事業「feel NIPPON」を通じて、全国516商工会議所の会員事業者の海外販路開拓を支援します。

本事業では、ZenPlus内に「feel NIPPON」特設ページを開設するとともに、プロモーション支援を実施し、日本各地の産品の魅力を海外ユーザーに向けて発信します。

特設ページの開設に先立ち、参加事業者の募集を4月1日（水）から6月30日（火）まで行っています。

■日本商工会議所委託事業「feel NIPPON」実施の背景

日本商工会議所は、全国516の商工会議所を会員とする中央組織として、全国の会員企業の挑戦を後押ししています。「feel NIPPON」は、同所が総合的に支援する事業の一つであり、全国各地の商工会議所が地域の事業者と連携して取り組む地域活性化プロジェクトです。

ZenGroupはこれまで、各地の商工会議所と連携し、地域企業の海外展開を支援してきました。その中で、海外展開に関心を持ちながらも、言語や物流、集客などのハードルから一歩を踏み出せずにいる事業者が少なくないことを実感してきました。

そこで今回、ZenGroupは「feel NIPPON」の一環として、ZenPlus内に「feel NIPPON」特設ページを開設し、全国の商工会議所会員事業者の海外展開を後押しします。

※feel NIPPON公式ページ：https://feelnippon.jcci.or.jp/

■「feel NIPPON」で提供する支援内容

本事業では、以下の内容で事業者の海外販路開拓を支援します。

・ZenPlusに「feel NIPPON」特設ページを開設

越境ECモール「ZenPlus」のトップページ上に、日本全国の逸品を集めた「feel NIPPON」特設ページを開設します。参画費用のみで掲載が可能で、月額費用は不要です。言語対応や海外決済、配送対応など、越境ECに必要な実務をZenPlusが代行し、海外販売の立ち上げを支援します。

・ZenPromoによる海外ユーザーに向けたプロモーション

海外ユーザーに向けた情報発信を行い、「ZenPlus」上での販売機会の創出とあわせて、地域産品の魅力をより広く届けます。商品掲載にとどまらず、海外ユーザーとの接点づくりまで支援します。

対象事業者：

飲食料品、玩具、雑貨、美容品、工芸品などを取り扱う事業者

※酒類および冷蔵・冷凍品は対象外

募集期間：

2026年4月1日（水）～6月30日（火）

掲載期間：

2026年9月1日（火）～2027年3月31日（水）

【担当者コメント】

向吉 里樹（ZenPlus 越境ECモール事業部）

これまで各地の事業者様を支援するなかで、海外展開への意欲がありながらも、実務面の負担や情報不足から挑戦に踏み切れないケースを多く見てきました。今回、日本商工会議所の委託事業「feel NIPPON」を通じて、そうした事業者様により広く機会を届けられることをうれしく思います。日本各地の優れた商品や地域ならではの魅力を海外へ発信し、販路開拓の第一歩を後押ししてまいります。

並木 祐臣（ZenPromo 海外プロモーション事業部）

海外展開では、商品の魅力を現地のユーザーにどう伝えるかが重要です。地域産品には独自の魅力やストーリーがある一方で、それが海外に十分届いていないケースも少なくありません。今回の「feel NIPPON」では、「ZenPromo」として海外ユーザーへの情報発信を通じて、各地の事業者様の商品が新たな顧客と出会う機会を広げていきたいと考えています。

■越境ECモール「ZenPlus」について

「ZenPlus」は、日本の商品を世界に届ける越境ECモールです。上場企業から小規模事業者まで、5,000店舗以上が出店しています。商品情報の翻訳や多言語でのカスタマーサポート、国際決済・配送までZenPlusが一括対応します。注文があった場合には、当社物流センターに送るだけで完結するため、出店者は国内販売と同じ感覚で越境販売を始められます。また、初期費用・月額費用は無料で、販売時のみ販売価格の10％を手数料としてお支払いいただく成果報酬型で、リスクを抑えて海外に挑戦できます。

・ZenPlus 海外向けECモール：https://zenplus.jp/ja

・ZenPlus 国内向けお問い合わせページ：https://zen.one/zenplus

■海外向けプロモーション「ZenPromo」について

「ZenPromo」では、ターゲットとする海外市場や予算に応じて、最適な多言語プロモーション施策をご提案します。また、海外販売の前段階として、現地での反応を短期間で検証できるテストマーケティングプランも提供しており、メーカー、小売業者、自治体など、さまざまな業種の事業者様にご利用いただいています。

越境EC領域で培った知見をもとに、既存会員へのアプローチや多言語運用、購買データの活用などを組み合わせ、国・地域をまたぐプロモーションをワンストップで支援します。

・ZenPromo 国内向けお問い合わせページ：https://zen.one/zenpromo

■ZenGroupについて

ZenGroup株式会社は「世界の越境EC販売額の20％を日本に」をビジョンに掲げ、海外向け販売プラットフォームからプロモーション、クリエイティブまで、海外展開に必要な機能をワンストップで支援しています。

・ZenMarket：海外向け購入代行サービス

・ZenLink：集客支援型越境ECバナー（日本企業の海外進出を後押し）

・ZenPromo：海外向けプロモーションサービス（広告代理・マーケティング）

・ZenPop：文房具の海外向けECサービス

・ZenPlus：越境ECモール

・ZenLuxe：ラグジュアリーブランド専門越境ECモール

・ZenStudio：クリエイティブエージェンシー（多言語制作・ブランディング）

現在、グループ全体の会員数は300万人を超え、175の国・地域へ延べ1,050万点以上の商品を発送しています。日本の優れた商品・文化を「シンプルに」世界へ届ける仕組みづくりを通じて、日本企業のグローバル成長を牽引します。

【会社概要】

会社名：ZenGroup株式会社

設立：2014年4月

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金：80,000,000円

URL：https://zen.group