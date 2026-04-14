インバウンドマーケティングのOnwords、事業者向けの「訪日インバウンド適性診断ツール」を無料公開

株式会社チェンジホールディングス

株式会社チェンジホールディングス（本社： 東京都港区、代表取締役兼執行役員社長： 福留 大士、以下「チェンジ HD 」）の子会社である、株式会社Onwords（本社： 東京都港区、代表取締役社長： 成澤 豪、以下「 Onwords 」）は、インバウンド対策の導入・強化を検討する企業向けに、自社のインバウンド市場適性や現状の取り組み状況を短時間で診断し評価する「訪日インバウンド適性診断ツール」を無料公開したことをお知らせします。

診断ツールURL： https://shindan.onwords.co.jp/(https://shindan.onwords.co.jp/?lead_agency=onwords)

■開発の背景

昨今、訪日観光客の急増に伴い多くの事業者がインバウンド対策の必要性を感じています。しかし現場では、国内マーケティングとは性質が異なるがゆえに、自社で取り組んだ際の費用対効果が見えにくいことや、具体的な着手ポイントが分からないといった課題が多く寄せられていました。こうした状況を受け、Onwordsは事業者が自社の現状を客観的に把握し、インバウンドマーケティングの実施方針を意思決定する際の確かな指針としていただくことを目的に、本ツールを開発いたしました。

■ツールの概要と特徴

本ツールは、誰でも無料かつ約5分の回答で、自社のインバウンド適性を分析できるWEB診断サービスです。提供されているサービスの内容や現在の集客状況に基づいて、「集客の伸び代」や「今後の取り組み方針」をAIも用いて導き出し、さらに具体的な「おすすめの施策メニュー」までを提示します。診断結果はPDF形式で出力できるため、社内での情報共有や計画立案の資料としてもそのままご活用いただけます。

■活用をおすすめする方

本ツールは、以下のような事業者様での活用をおすすめしております。なお、現時点では民間事業者様向けの内容となっており、地方自治体の活用は想定しておりません。

- インバウンド対策を始めるべきか判断がつかず、まずはざっくりとした方向性を知りたい- 既に対策を行っているが、効果が可視化されておらず、継続すべきか悩んでいる。- 取り組みを強化したいが、自社の状況を客観的に分析し、課題を明確にしたい。

Onwordsでは、本ツールの診断結果に基づきより詳細な情報やプランニングをご希望の事業者様向けに、無料個別相談も実施しております。自社の状況に合わせた成長戦略の具体化など、診断後のステップを検討する際の判断材料としてご活用いただけます。インバウンドマーケティングの現状把握や、今後の施策方針を検討する一助として、診断ツールとあわせてお気軽にご利用ください。

無料でインバウンド適性診断してみる→ https://shindan.onwords.co.jp/(https://shindan.onwords.co.jp/)

【株式会社 Onwords について】（https://www.onwords.co.jp/ ）

Onwordsは、インバウンド観光領域に特化し、自治体・企業向けに観光DX支援を行う企業です。地域観光DX事業・訪日マーケティングパートナー事業を基盤に、多言語対応、調査・戦略立案、情報発信、広告運用、越境ECなど一貫したソリューションを提供します。「もっと楽しい日本に。」をミッションに、チェンジホールディングスグループのネットワークを活かし、観光を起点とした地方創生の実現に取り組んでいます。

【株式会社チェンジホールディングスについて】（https://www.changeholdings.co.jp/ ）

チェンジホールディングスは、「 Change People、 Change Business、 Change Japan 」をミッションに掲げ、「生産性を CHANGE する」というビジョンのもと、デジタル人材の育成支援や業務プロセスの革新及びデジタル化を担う NEW-IT トランスフォーメーション事業と DX による地方創生の推進をミッションとするパブリテック事業の ２ つの事業を柱として推進・拡大しています。