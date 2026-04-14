東京都中野区教育支援室「フリーステップルーム」でARスポーツ「HADO」を活用した体験プログラムを実施

株式会社meleap

株式会社meleap（本社：東京都、代表取締役：福田浩士）は、東京都中野区教育委員会が運営する教育支援室「フリーステップルーム」において、AR（拡張現実）スポーツ「HADO」を活用した体験プログラムを実施いたしました。

本プログラムは、子どもたちの学習意欲や自己肯定感の向上を目的として行われ、計2回のプログラムを実施しました。

教育支援室「フリーステップルーム」について

教育支援室「フリーステップルーム」は、中野区教育委員会が運営する学校に代わる居場所であり、不登校の子どもたちを含め、学校以外の場で自分のペースで学びや活動に取り組む子どもたちを支援する場です。一人ひとりの状況や関心に応じて、安心して過ごせる環境の中で、さまざまな体験や人との関わりを通じた成長をサポートしています。

実施概要

実施場所：教育センター３階（みらいステップなかの内）

実施回数：全2回

対象：小学生、中学生

内容：ARスポーツ「HADO」を用いたチーム対戦型アクティビティ

本プログラムには、不登校の子どもたちを含む、多様な学び方を選択している子どもたちが参加しました。

アンケート結果

体験後に実施したアンケートでは、以下の結果が得られました。

・約90%の参加者が「楽しかった」と回答

・約90%の参加者が「またやりたい」と回答

・約90%の参加者が「自分にもできた」と回答

・約60～80%の参加者が「他の人と話せた」と回答

特に、「自分にもできた」と回答した割合が高く、運動経験や得意・不得意に関わらず、誰もが主体的に参加できる活動であることが確認されました。また、子どもたちの意欲向上や成功体験につながる様子が見られました。

実施の背景

近年、教育現場では「主体性」「協働性」「コミュニケーション能力」といった非認知能力の育成が重要視されています。

一方で、不登校の子どもたちを含め、従来の活動に参加しづらさを感じる子どもたちへの支援のあり方も重要なテーマとなっています。

HADOはデジタル技術を活用することで、身体能力に依存しすぎず、小さな成功体験の積み重ねを行い、協力を重視した体験を提供できるため、多様な背景を持つ子どもたちが参加しやすいプログラムとして活用されています。

今後の展望

今回の取り組みを通じて、HADOが不登校の子どもたちを含む多様な子どもたちに対して有効な体験プログラムである可能性が示されました。

今後は、

・学校教育への導入

・不登校支援施設やフリースクールでの活用

・地域コミュニティでの展開

など、さらなる展開を進めてまいります。

HADOについて

HADOは、ARゴーグルとセンサーを装着し、現実空間でエナジーボールやシールドを操作して対戦する次世代スポーツです。

年齢・性別・運動能力に関係なく誰でも楽しめることが特徴で、現在世界40か国以上で展開されています。

https://hado-official.com/

株式会社meleap について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YB8Kkg9QVD4 ]

「誰もが楽しく身体を動かし、心も体も健康になる社会」の実現を目指し、AR（拡張現実）技術を活用したアクティビティ「HADO」を開発・運営しています。テクノロジーの力で「魔法のような体験」を生み出し、子どもから大人まで年齢や運動能力に関係なく夢中になれる新感覚アクティビティを世界40ヵ国以上で展開中です。

私たちは、「身体を動かす楽しさ」「人とつながる喜び」「ワクワクと感動」を誰もが味わえる社会を目指し、今後もエンターテインメントとスポーツの可能性を広げてまいります。

https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp

会社概要

会社名：株式会社meleap

代表者：代表取締役 福田 浩士

所在地：東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場5階

事業内容：ARスポーツ・エンターテインメント事業、デジタル活用人材育成研修事業 など