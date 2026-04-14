京都府内ユーザー数が人口の約1％を突破、2.4万人に

株式会社FiT

ITを活用したヘルステック事業を展開する株式会社FiT（本社：京都府京都市、代表取締役：加藤恵多、以下「FiT」）は、同社が運営する最新鋭のフィットネスジム「LifeFit（ライフフィット）」において、京都府内のユーザー数が府内人口の約1％にあたる2.4万人を突破したことをお知らせいたします。

■京都におけるユーザー基盤拡大の背景

FiTは「健康の民主化」を掲げ、「暮らしにフィットネスを」という世界観の実現に向け、フィットネス×ITによる新たな健康インフラの構築を推進しています。

最新鋭のフィットネスジム「LifeFit」は、アプリによる入会・決済・入退室の完全非接触化、シンプルで継続しやすい料金体系により、これまで運動習慣がなかった層にも支持を拡大してきました。

特に京都府内では、出店エリアを集中させるドミナント戦略を推進。日常生活の動線上への出店により、フィットネスへの心理的・物理的ハードルを低減し、ユーザー数の継続的な成長につながっています。

その結果、京都府内におけるユーザー数は約2.4万人に到達し、人口の約1％規模へと成長しました。

■自治体・地域企業との連携による利用拡大

FiTでは、京都における健康課題解決に向け、自治体や地域企業との連携も積極的に推進しています。

京都市との連携により、市民の健康増進を目的とした取り組みを推進し、フィットネスによる運動習慣を身近なものとする環境整備を進めています。

また、京都フィナンシャルグループ様に対して法人プランの提供を開始。従業員様の運動機会の創出を支援しています。

同プランは、単なるジム利用の提供に留まらず、健康データの活用や運動習慣の定着支援などを含む「健康経営ソリューション」への進化を予定しており、測定可能である健康経営施策を目指します。

■プログラム機能による新たな顧客価値の創出

LifeFitでは、個々の目的やレベルに応じた運動プログラムを提供する「プログラム機能」を展開しています。

これにより、初心者でも迷うことなくトレーニングを開始できるほか、継続的な運動習慣の形成をサポート。従来の「場所提供型ジム」から、「成果創出型サービス」への進化を推進しています。

■今後の展望：京都で「100店舗・利用率5％」へ

FiTでは、創業の地である京都を重点エリアと位置づけ、さらなる成長を目指します。

今後は、ドミナント戦略をさらに加速させることで出店密度を高め、生活圏内での接触機会を最大化します。これにより、「京都でフィットネスといえばLifeFit」という認知の確立を目指します。

また、以下の2軸で事業展開を推進します。

1．出店形式の多様化

駅ナカ、商業施設、ホテル内、非24時間施設など、立地特性に応じた従来の24hジムにはない出店モデルを展開。

2．顧客価値の多様化

運動の習慣化から、PHR（パーソナルヘルスレコード）領域への拡張により、健康の習慣化を提供。京都をロールモデルとするPoCを実施し、全国展開へ。

これらの取り組みにより、京都府内において100店舗体制の構築および人口の5％以上の利用を中長期目標として掲げ、地域における健康インフラとしての確立を目指します。

■最新鋭のフィットネスジム「LifeFit（ライフフィット）」について

「LifeFit（ライフフィット）」は、アプリで最短1分・24時間いつでもジムの利用が開始できます。リーズナブルな料金体系（30日 税込3,058円~）で、チケットを購入するだけですぐに利用できる最新鋭のフィットネスジムです。

初期費用や管理費などは一切不要。

会員登録・ジム利用・ポイント管理・店舗検索や混雑状況の確認等がアプリで完結します。

さらに、企業様向けの「LifeFit法人プラン(https://fitinc.jp/lp/houjin_plan)」も展開しており、全国のLifeFit店舗を福利厚生として導入していただけます。

また、同プランにおいても従業員の方向けに“お試し利用”制度を導入しており、企業単位でも、より始めやすいフィットネス体験を提供してまいります。

＜サービス概要＞

料金：１.定期チケット（360日契約）3,058円~（税込）/30日

２.定期チケット（30日契約） 3,278円~（税込） /30日

３.お試しチケット 550円~（税込）/1回 (※初めての方は無料)

入会・管理費等0円

サービスHP : https://lifefit.tech/

LifeFit フランチャイズオーナーについて：https://fc.lifefit.tech/lp2

LifeFit法人プラン：https://fitinc.jp/lp/houjin_plan

■「LifeFit（ライフフィット）」の特徴

【特徴１.】良心的な料金プラン

30日2,780円~（税込3,058円~）から通えて、入会・休会・管理費など一切なしでご利用いただけます。今まで金銭面が負担でジムに通えていなかった方々でも身近に感じられるような料金プランを実現しました。

【特徴２.】利用前後の手続きが専用アプリで完結

LifeFit（ライフフィット）では、従来のフィットネスジムで行われてきた紙面による会員登録や口座引落申請等の入会手続きは一切必要ありません。

専用アプリを使うことでジムの入会・退会などすべてがアプリひとつで即時に完結するため、24時間いつでも利用を開始できます。

また、従来の物理キーは不要となり、アプリ内のチェックインコードをセキュリティゲートにかざすだけで簡単に入場ができます。

さらにLifeFitアプリでは、個人に合ったトレーニングメニューの提案から実践までをサポートする機能も搭載しており、初心者でも安心してトレーニングを始めることができます。

【特徴３.】運動継続をサポートする「ケンコーポイント」

LifeFitでは、ユーザーの運動習慣の継続をサポートする仕組みとして「ケンコーポイント」制度を導入しています。

「ケンコーポイント」は、ジムへのチェックインなどのアクションによってポイントが貯まる仕組みです。

貯まったポイントは、近隣店舗のクーポンなど100種類以上のリワードと交換できます。

この仕組みにより、運動を継続するモチベーションを高めるとともに、地域店舗との連携による新たな価値創出にも取り組んでいます。





【特徴４.】充実したマシンと館内設備

初心者～上級者までが快適なトレーニングを実施できるマシンのレイアウト、種類、台数が整っています。加えて、シャワー設備などトレーニング以外の利便性も兼ね備えております。

また、全国の店舗が利用できるため、出張や旅行先でのご利用も可能です。

※ジムごとに設備環境は異なります。

■京都府内店舗一覧（2026年4月時点）

京都府内の店舗数は現在35店舗となっており、ドミナント戦略による出店拡大を背景に、利用者数・拠点数ともに順調に成長を続けています。

店舗一覧：https://lifefit.tech/store/list#kyoto

(LifeFit 烏丸御池店・LifeFit 新田辺駅前店・LifeFit 北山大橋店・LifeFit 京都南区役所前店・LifeFit 宝ヶ池店・LifeFit 吉祥院店・LifeFit 東舞鶴店・LifeFit 京都葛野大路三条店・LifeFit 京都薬科大学前店・LifeFit 福知山店・LifeFit 山科小野店・LifeFit 宇治木幡店・LifeFit 西向日店・LifeFit 竹田駅前店・LifeFit 長岡天神店・LifeFit Beauty 松井山手店・LifeFit 伏見深草店・LifeFit 金閣寺店・LifeFit 京田辺店・LifeFit 伏見桃山店・LifeFit 園部店・LifeFit 嵯峨嵐山店・LifeFit JR西大路駅前店・LifeFit 宇治大久保店・LifeFit 梅津段町店・LifeFit 亀岡駅前店・LifeFit 烏丸今出川店・LifeFit 京都産大前店・LifeFit 三条大橋店・LifeFit 五条桂店・LifeFit 加悦谷ウイル店・LifeFit 中久世店・LifeFit 山科椥辻店・LifeFit 西大路御池店・LifeFit 一乗寺店)

■会社概要

株式会社FiTは「暮らしにフィットネスを」を目指す世界観に掲げ、フィットネス参加率が低い日本において「健康の民主化」を推進し、健康を起点とした日本の社会課題の解消を目指すヘルステックスタートアップです。

FiTでは、そのコア事業として最新鋭のフィットネスジム「LifeFit」を運営しています。

「LifeFit」は、リアル空間にIT技術や手軽に通える仕組みをかけ合わせることにより、リーズナブルな料金体系、続けやすい顧客体験で、日本人向けに扱いやすい充実したマシン設備を24時間利用可能としており、利便性と品質を両立した新たなジム運営を実現しています。

また、LifeFitユーザーのジムへの来店回数や、フィットネスデータを元にアクションに応じたリワードを提供する、ケンコーポイントプログラムを行っており、日本の健康市場の活性化を目指しています。

「LifeFit」は、今までジムに通えなかった、または継続できなかった方々も利用しやすいシステムと料金体系で、気軽に利用できることに加え、手軽に健康が叶う最新鋭のフィットネスジムとして、全国で328店舗運営しております。（2026年4月14日現在）

社名：株式会社FiT

所在地：京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町537番地20 FIS御池ビル405

代表者：加藤 恵多

創業：2020年12月

URL：https://fitinc.jp

お問い合わせ先：pr@fitinc.jp