株式会社ココペリとの業務提携に関するお知らせ

ククレブ・アドバイザーズ株式会社

ククレブ・アドバイザーズ株式会社（以下「当社」）は、2026年4月13日開催の取締役会において、株式会社ココペリ（以下「ココペリ社」）との間で、地方創生の推進を目的とした業務提携契約（以下「本業務提携」）を締結することを決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

■本業務提携の内容

本業務提携は、ココペリ社が持つ全国の地域金融機関や地域企業のネットワークと、事業用不動産（CRE）に特化したマッチングを強みとする当社が連携することで、地域社会が抱える課題解決に貢献する新たな事業を共同で開発・発展させることを目的としています。両社のシナジーを最大化し、持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。

今後も、中期経営計画FY2026-FY2028 “A Tech-Driven Platform Strategy”に公表のとおり、不動産テッシステムの機能強化と利用拡大を目的とした、不動産テック関連企業とのアライアンスによる不動産テックビジネスの事業拡大を目指してまいります。

本業務提携による主な取り組み内容は以下のとおりです。

(1) 事業用不動産マッチングの地域展開の加速

ココペリ社が提供する金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「ＢＭポータル(注1)」と、当社が提供する「ククレブ マッチングボックス(注2)」をシステム連携し、地域金融機関および地域企業との不動産マッチング強化に向けた仕組みを構築します。

(注1)金融機関のビジネスマッチング業務をオンラインで一元管理するプラットフォームです。

(注2)社内に溢れる大量の”売買・賃貸借”情報を登録することで、スコアでマッチング状況を把握することの出来る、自社専用の不動産関連情報管理ツールです。

(2) 地域経済循環モデルの創出

両社のネットワークを活用することで、地域内における新たな事業機会を創出し、持続可能な地域経済循環モデルの構築を目指します。

■本業務提携の背景

当社は、「全ての企業不動産へのソリューションを通じて、日本の経済・産業に貢献する。」を企業理念に掲げ、多種多様なCREニーズに対して、AIを活用した独自の不動産テックシステムの有機的な連携により、ワンストップでソリューションを提供しています。CREの中でも工場・倉庫等の事業用不動産にフォーカスし、且つ、ソーシングから提案まであらゆる業務フローのDX化を推進することで、大手不動産会社や中堅・中小の不動産会社が積極的に取り扱わないコンパクトサイズの事業用不動産を取り扱うことでマーケットにおける独自のポジショニングを築いております。

当社がターゲットとするコンパクトサイズの事業用不動産の多くは地方に所在するため、当社は、取引先の不動産ニーズを多く持つ地域金融機関に対して事業用不動産マッチングシステムの導入提案を積極的に行っております。一方、実際の導入にあたっては、各行内での意思決定プロセスやシステム連携等のハードルが高く、導入までに相応の時間を要する状況が続いていました。

今回業務提携するココペリ社は、「企業価値の中に、未来を見つける。」をミッションに掲げ、国内最大級の地域金融機関ネットワークを活用したビジネスエコシステムの構築を目指しております 。

中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」を中心に、日本の中小企業のDX推進と生産性向上に取り組んでおります 。

本業務提携の対象である「BMポータル」は、この「Big Advance」におけるサービスラインナップの一つであり、金融機関のビジネスマッチング業務のDXを推進することで、より効率的かつ効果的な中小企業の本業支援等の実現を目的としたサービスです。2026年2月末日時点における「Big Advance」の導入金融機関数は76社となっております。

今回、同社の強固なネットワークとビジネスマッチングプラットフォーム「BMポータル」の一部として当社システムが組み込まれることで、従来よりも多くの地域金融機関に当社システムを活用いただける環境が整い、中長期的な当社のビジネス拡大に寄与するものと考えております。

【株式会社ココペリについて】

会社名 ：株式会社ココペリ（東証グロース市場：証券コード 4167）

代表者 ：代表取締役CEO 近藤 繁

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル 11F

事業内容 ：ビジネスプラットフォーム事業

設立日 ：2007年6月11日

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

【会社概要】

会社名 ：ククレブ・アドバイザーズ株式会社（東証グロース市場：証券コード 276A）

代表者 ：代表取締役 宮寺 之裕

所在地 ：東京都千代田区内神田一丁目14番8号 KANDA SQUARE GATE 8F

事業内容 ：CREソリューションビジネス

不動産テックビジネス

設立日 ：2019年7月4日

URL ：https://ccreb.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

ククレブ・アドバイザーズ株式会社 広報・IR室

E-mail：pr@ccreb.jp