OptQC、東京都「SusHi Tech Global 成長加速プログラム（第1期）」に採択

OptQC株式会社

光量子コンピュータの研究開発を手掛けるOptQC株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役CEO：高瀬 寛、以下「当社」）は、東京都が推進するスタートアップ支援「SusHi Tech Global 成長加速プログラム（第1期）」(https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/12/2025122415)に採択されたことをお知らせいたします。

本プログラムは、高い技術力やアイデアを持つスタートアップを対象に、東京都が最大2億円規模の資金サポートや専門家による伴走支援を行い、国内外のネットワークを駆使してグローバル市場での急成長を後押しするものです。

今回の採択を受け、当社は国内で確立した、研究・開発・ビジネスを並行推進する三位一体のアプローチをグローバル市場へと展開いたします。東京都による多角的な支援を最大限に活用し、日本発の光量子技術を世界標準の次世代計算基盤として定着させるべく、海外展開を本格化させます。

また、2026年4月に開催されるアジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」への出展を通じて、当社の技術を世界中の主要プレイヤーへ直接示し、グローバル市場での案件創出を一気に加速させてまいります。

本プログラムでの取り組み

当社は本プログラムを通じて、以下の取り組みを推進いたします。

・海外案件パイプラインの獲得

米国・欧州・アジアでの営業活動や主要展示会への出展を強化

・訴求力向上と実務基盤の整備

多言語での技術発信資料の整備や海外展開可能なモックアップの構築等

・海外展開推進体制の強化

海外事業開発やコーポレート人材の採用を強化し、グローバル水準の組織体制へと移行

・東京への還元

東京を研究開発・製造の中核拠点とし、都内関連産業との連携や量子人材の育成を通じて、東京の国際的プレゼンス向上と新産業創出に貢献

代表取締役 CEO 高瀬 寛 のコメント

この度、東京都のSusHi Tech Global 成長加速プログラムに採択いただき、大変光栄に思います。

私たちが研究開発を進めている光量子コンピュータは、これまで不可能とされていた計算を可能にし、エネルギーや創薬、材料開発など、様々な分野のブレイクスルーを牽引する可能性を秘めています。私たちの目標は、この技術を研究室の中にとどめることではなく、一日も早く実際の産業や人々の生活を支えるインフラとして社会実装することです。

今回の採択を機に、東京都という心強いパートナーの支援を得て、OptQCのグローバル展開をさらに加速させます。日本発の量子技術の実用化に向け、チーム一丸となって事業化への歩みを進めてまいります。

会社概要

会社名： OptQC株式会社

所在地： 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-28-13 IT tower TOKYO 15階

代表者： 代表取締役CEO 高瀬 寛

設立： 2024年9月2日

事業内容： 光量子コンピュータの研究・開発・提供

URL： https://www.optqc.com/

本件に関するお問い合わせ先

OptQC株式会社 広報担当（E-mail: press@optqc.com）