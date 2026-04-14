第3期ノミネート確定！220作品から年間グランプリへ。世界初*1、″後ろ姿″で競うヘアコンテスト『REMILA BHC 2026』授賞式は5月19日ビューティーワールド ジャパン 東京で開催

株式会社リサスティー

美容室・理容室向けのネープケア専用美容機器「REMILA（レミラ）」*²を展開する株式会社リサスティー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤翔太）。

同社が主催する、"後ろ姿"に特化した世界初のバックスタイルヘアコンテスト『REMILA BHC 2026（レミラ バックスタイルヘアコンテスト）』の第3期ノミネート作品が確定いたしました。

年間グランプリは、2026年5月19日の授賞式にて発表されます。

■ 第3期応募結果 ― 過去最多89作品が集結、リアリティー部門ノミネートが倍増

第3期（2026年2月1日～3月31日）では、89作品のエントリーがありました。

第1期（65作品）、第2期（66作品）を大きく上回り、過去最多の応募数となりました。

厳正な審査の結果、クリエイティブ部門から9作品、リアリティー部門から15作品、計24作品がノミネートされました。

特にリアリティー部門のノミネート数は第2期の7作品から15作品へと倍増。実際のお客様の悩みに向き合い、施術のプロセスとストーリーを丁寧に表現した作品が数多く集まりました。サロンワークの現場から生まれたリアルで力強い"後ろ姿"の美が際立つ期となりました。

第3期 クリエイティブ部門 ノミネート作品（一部紹介）

斬新な技術とアーティスティックな感性が融合し、バックスタイルの新たな可能性を切り拓く作品が揃いました。

Instagram: @hank_takeshita(https://www.instagram.com/hank_takeshita/)

Instagram: @nachitakehito(https://www.instagram.com/nachitakehito/)

Instagram: @_____sskyt_____(https://www.instagram.com/_____sskyt_____/)

第3期 リアリティー部門 ノミネート作品（一部紹介）

実際のお客様の悩みに寄り添い、施術を通じた変化のストーリーが丁寧に描かれた作品が集まりました。

Instagram: @hirakata_hairsalon_lupinus(https://www.instagram.com/hirakata_hairsalon_lupinus/)

Instagram: @luna.marcco(https://www.instagram.com/luna.marcco/)

Instagram: @kinoshita._ckrizia(https://www.instagram.com/kinoshita._ckrizia/)

全ノミネート作品の詳細は特設サイト(https://www.remilabhc.com/)にてご確認いただけます。

■ 授賞式概要

年間グランプリをはじめとした各部門賞の発表・授賞式を、ビューティーワールド ジャパン 東京の公式ステージにて開催いたします。当日は授賞式に加え、豪華審査員による特別トークセッションも実施。ぜひ会場へお越しください。

審査員

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149758/table/38_1_6ddc72b64ae4fa5fd28faf7c997bf21d.jpg?v=202604141151 ]

JHAグランプリやPREPPYリアルトレンド大賞など、数々の受賞歴を持つ業界屈指のトップクリエイター7名が審査を担当。創造性・テクニック・物語性の3つの軸で作品を評価いたします。

川畑 タケル（BEAUTRIUM）

照屋 寛倖（in chelsea）

suzuna（JURK）

堀江 昌樹（Hank.）

米澤 香央里（Hank.）

高木 達也（ROSE）

内田 聡一郎（LECO）

賞金・賞品概要

ブース出展概要

- 年間グランプリ（クリエイティブ部門・リアリティー部門 各）：賞金300万円- 第2位：30万円- 第3位：10万円- 協賛企業賞：（レミラ1年間無料）ほか

授賞式開催期間中、会場内にてREMILAブースを出展いたします。ヘアサロン向け業務用光美容機器「REMILA（レミラ）」の製品デモ・体験をはじめ、うなじやえりあし周りを整える新メニュー「ネープケア」をご紹介いたします。ぜひお立ち寄りください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149758/table/38_2_a851514add77fbee2e3fd86ceaf81132.jpg?v=202604141151 ]

株式会社リサスティーについて

株式会社リサスティーは、業務用美容機器や脱毛機器を開発し、理美容業界のニーズに応える革新的なサービスを提供しています。月額サブスクリプションモデルの「REMILA（レミラ）」は、全国800台以上導入され、脱毛市場の浸透を加速。美容室や理容室の新たな売上の柱となり、経営安定を支援します。理美容業界における脱毛サービスの新スタンダード確立を目指し、業界全体の進化と価値向上に貢献していきます。

【会社概要】

会社名：株式会社リサスティー

代表者：代表取締役 伊藤 翔太

所在地：東京都渋谷区南平台町1-9 南平台宝来ビル8階

設立：2014年12月4日

資本金：9,000万円(資本準備金8,500万円)

事業内容：業務用美容機器の企画・製造・販売・レンタル／ヘアサロンの売上向上を目指すサービス提案

URL：https://resusty.co.jp/

＊1 「後ろ姿(バックスタイル)」に特化した審査基準を掲げ、リアルな施術事例やクリエイティブ表現をバックスタイルのみで競う形式のヘアコンテストとして、当社調べ(2025年6月時点)

＊2 REMILA（レミラ）は、株式会社リサスティーの登録商標です。

＜本件に関する報道関係者お問い合わせ先＞

株式会社リサスティー 担当：根本

E-mail：info@resusty.com

TEL：03-6555-3127