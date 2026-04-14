【新刊情報】迫力満点！内田麟太郎×山本孝コンビのおばけの絵本シリーズ第3弾『おばけのそこぢから』発売。ピンチのときこそ、本当の力がためされる！

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株式会社　岩崎書店


内田・山本コンビの「おばけの」シリーズ第3弾！

大人気！内田麟太郎×山本孝のコンビが贈る、こわくて楽しい、「おばけの」絵本シリーズ。


ユニークなストーリーとダイナミックなイラストが魅力です。



第3弾のお話は…


＼ピンチのときこそ、本当の力がためされる-- ／


おばけのやしきに、さむらいたちが攻めてきた！


えんまさまも鬼たちも、大砲で吹き飛ばされてしまい--のこされたのは、おばけの子どもたち。


このままじゃ、つかまってしまう…！



追いこまれたおばけたちが見せるのは、“こわい”だけじゃない、本当の強さ。


みんなで力を合わせて立ち向かう、ゆかいでちょっぴりハラハラな物語。








📖POINT


・仲間と協力する大切さが伝わる


・ドキドキ × ユーモアの絶妙バランス


・5歳くらいからおすすめの読み聞かせ


・シリーズで楽しめる人気おばけ絵本


こわくて、楽しい！　おばけたちの底力、のぞいてみませんか？


●書誌情報


書名：おばけのそこぢから


内田麟太郎・作／山本　孝・絵



出版社：株式会社岩崎書店


定価：1,540円（本体1,400円＋税）


判型：A4変型判・32ページ


対象年齢　5歳くらいから


配本日：2026年4月13日


発売日：2026年4月15日


ISBN：978-4-265-15010-6





岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159933.html


商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/yO8mkZD5hLA


●大人気！　内田麟太郎・山本孝のおばけのシリーズ


おばけのきもだめし(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b192330.html)




おばけのしかえし(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b613723.html)




おばけのそこぢから(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159933.html)




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