【新刊情報】迫力満点！内田麟太郎×山本孝コンビのおばけの絵本シリーズ第3弾『おばけのそこぢから』発売。ピンチのときこそ、本当の力がためされる！
株式会社 岩崎書店
内田・山本コンビの「おばけの」シリーズ第3弾！
おばけのきもだめし(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b192330.html)
おばけのしかえし(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b613723.html)
おばけのそこぢから(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159933.html)
内田・山本コンビの「おばけの」シリーズ第3弾！
大人気！内田麟太郎×山本孝のコンビが贈る、こわくて楽しい、「おばけの」絵本シリーズ。
ユニークなストーリーとダイナミックなイラストが魅力です。
第3弾のお話は…
＼ピンチのときこそ、本当の力がためされる-- ／
おばけのやしきに、さむらいたちが攻めてきた！
えんまさまも鬼たちも、大砲で吹き飛ばされてしまい--のこされたのは、おばけの子どもたち。
このままじゃ、つかまってしまう…！
▼
追いこまれたおばけたちが見せるのは、“こわい”だけじゃない、本当の強さ。
みんなで力を合わせて立ち向かう、ゆかいでちょっぴりハラハラな物語。
📖POINT
・仲間と協力する大切さが伝わる
・ドキドキ × ユーモアの絶妙バランス
・5歳くらいからおすすめの読み聞かせ
・シリーズで楽しめる人気おばけ絵本
こわくて、楽しい！ おばけたちの底力、のぞいてみませんか？
●書誌情報
書名：おばけのそこぢから
内田麟太郎・作／山本 孝・絵
出版社：株式会社岩崎書店
定価：1,540円（本体1,400円＋税）
判型：A4変型判・32ページ
対象年齢 5歳くらいから
配本日：2026年4月13日
発売日：2026年4月15日
ISBN：978-4-265-15010-6
岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159933.html
商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/yO8mkZD5hLA
●大人気！ 内田麟太郎・山本孝のおばけのシリーズ
おばけのきもだめし(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b192330.html)
おばけのしかえし(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b613723.html)
おばけのそこぢから(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159933.html)
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