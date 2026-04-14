【新刊情報】迫力満点！内田麟太郎×山本孝コンビのおばけの絵本シリーズ第3弾『おばけのそこぢから』発売。ピンチのときこそ、本当の力がためされる！

株式会社 岩崎書店内田・山本コンビの「おばけの」シリーズ第3弾！

大人気！内田麟太郎×山本孝のコンビが贈る、こわくて楽しい、「おばけの」絵本シリーズ。

ユニークなストーリーとダイナミックなイラストが魅力です。

第3弾のお話は…

＼ピンチのときこそ、本当の力がためされる-- ／

おばけのやしきに、さむらいたちが攻めてきた！

えんまさまも鬼たちも、大砲で吹き飛ばされてしまい--のこされたのは、おばけの子どもたち。

このままじゃ、つかまってしまう…！

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追いこまれたおばけたちが見せるのは、“こわい”だけじゃない、本当の強さ。

みんなで力を合わせて立ち向かう、ゆかいでちょっぴりハラハラな物語。

📖POINT

・仲間と協力する大切さが伝わる

・ドキドキ × ユーモアの絶妙バランス

・5歳くらいからおすすめの読み聞かせ

・シリーズで楽しめる人気おばけ絵本

こわくて、楽しい！ おばけたちの底力、のぞいてみませんか？

●書誌情報

書名：おばけのそこぢから

内田麟太郎・作／山本 孝・絵

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

判型：A4変型判・32ページ

対象年齢 5歳くらいから

配本日：2026年4月13日

発売日：2026年4月15日

ISBN：978-4-265-15010-6

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159933.html

商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/yO8mkZD5hLA

●大人気！ 内田麟太郎・山本孝のおばけのシリーズ

おばけのきもだめし(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b192330.html)

おばけのしかえし(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b613723.html)

おばけのそこぢから(https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159933.html)

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